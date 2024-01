Les responsables du renseignement américain s’inquiètent d’une attaque à grande échelle contre les Américains après octobre

Cet effort, et l’incertitude qui a suivi, ont forcé les plus hauts échelons de l’establishment de la sécurité nationale de l’administration Biden à prendre des décisions concernant sa stratégie au Moyen-Orient.

Aujourd’hui, au milieu des bombardements intenses des groupes soutenus par l’Iran, plus d’une douzaine de responsables américains actuels et anciens, de législateurs et de collaborateurs du Congrès affirment que la dépriorisation par Washington du Moyen-Orient, et en particulier son approche à l’égard de l’Iran, a rendu les États-Unis vulnérables. Beaucoup ont bénéficié de l’anonymat pour discuter de questions sensibles de sécurité nationale.

« Biden a passé une grande partie des trois dernières années… à ignorer complètement le Moyen-Orient », a déclaré un ancien haut responsable qui a travaillé sur les questions du Moyen-Orient sous l’administration Trump. « J’ai passé beaucoup de temps au Moyen-Orient et une partie de moi aussi veut l’oublier. Ce n’est pas ainsi. Ils l’ont ignoré. Et maintenant, ils en paient le prix.

Des groupes soutenus par l’Iran ont lancé des centaines de missiles sur les forces américaines en Irak et en Syrie depuis l’attaque du Hamas. Trois soldats américains ont été tués en Jordanie ce week-end dans une attaque de drone. Les rebelles Houthis au Yémen ont

attaqué des cargos américains. Et les responsables ont calculé que le Hezbollah, un groupe soutenu par l’Iran au Liban, prépare des attaques contre les Américains.

Interrogé pour commentaires, un haut responsable de Biden a rejeté l’idée selon laquelle la politique de l’administration au Moyen-Orient aurait limité sa capacité à protéger les Américains chez eux ou à l’étranger. L’administration Biden a maintenu des forces antiterroristes dans la région et a lancé avec succès des opérations pour éliminer les principaux dirigeants terroristes, a déclaré le responsable.

Un autre responsable a déclaré que c’était le

meurtre de Qassem Soleimani, commandant d’un groupe d’élite au sein du Corps des Gardiens de la Révolution iranienne, qui a accru les menaces contre les intérêts américains à l’étranger. Et l’échec des services de renseignement autour du 7 octobre était dû à Israël.

« Nous allions toujours apprendre l’essentiel de ce que nous apprenons sur le Hamas grâce à des partages venant d’Israël », a déclaré un responsable. « Nous n’étions pas prêts à collecter ou à examiner le type de renseignements qui pourraient vous avertir de quelque chose à Gaza. »

Pourtant, les bureaux axés sur la lutte contre le terrorisme mondial ont souffert d’un

manque de ressources et d’attention ces dernières années, malgré les menaces soutenues de l’EIIS-K en Afghanistan, des mandataires iraniens au Moyen-Orient et des groupes affiliés à Al-Qaïda en Afrique du Nord.

Christy Abizaid, directrice du NCTC, le Centre national de lutte contre le terrorisme, a déclaré dans un communiqué que l’attaque du 7 octobre « a galvanisé un large éventail d’adversaires terroristes à travers le monde » et que les États-Unis devraient continuer à investir dans la lutte contre le terrorisme afin de contrecarrer le terrorisme. de futures attaques.

Le pivot

Depuis l’administration Obama, de hauts responsables ont passé des années à pousser les États-Unis à se retirer de la région et à réorienter leurs ressources ailleurs pour se concentrer sur des pays qui présentent de plus grands risques, comme la Russie et la Chine.

Au cours de la dernière décennie, la CIA

mettre fin à son programme de formation de l’Armée syrienne libre, un groupe rebelle formé en 2011 pour combattre le président syrien Bachar al-Assad et son armée. Le Pentagone a ramené

des milliers de forces d’Irak. Les États-Unis se sont retirés

L’Afghanistan complètement. Washington

a arrêté son soutien aux opérations menées par l’Arabie saoudite au Yémen. Et les bureaux du Moyen-Orient, tant au Conseil de sécurité nationale qu’au Département d’État, ont diminué.

« Nous avons commencé à vraiment prendre conscience de l’ampleur des ambitions de Xi Jinping », a déclaré un ancien haut responsable. « Non seulement elles étaient régionales, mais elles étaient réellement mondiales. Et c’est devenu de plus en plus difficile à ignorer.

La section Asie du Conseil de sécurité nationale ne comptait que quatre personnes lorsque Donald Trump a pris ses fonctions en janvier 2017 – une équipe nettement plus petite que celle du bureau du Moyen-Orient, qui employait environ 15 personnes. À la fin du mandat de Trump, ces chiffres s’étaient fondamentalement inversés. L’administration Biden a élargi d’autres bureaux de haut niveau axés sur l’Asie, en créant des bureaux coréens au sein des agences de renseignement et un bureau chinois sous la direction du secrétaire Antony Blinken au département d’État.

Le Conseil national de sécurité a refusé de commenter.

Joe Biden (à droite) s’entretient avec Christy Abizaid (à gauche), qui a déclaré que son bureau continuait de suivre les menaces contre les États-Unis, même si le NCTC avait « émoussé les capacités » de divers groupes terroristes ces dernières années. | Susan Walsh/AP

Les agences de renseignement ont également consacré davantage d’argent et de personnel à l’étude et à l’analyse de la Russie et de la Chine, notamment en tentant d’étendre leur influence en Afrique, parfois par l’intermédiaire de mandataires, selon deux anciens responsables du renseignement.

“L’ensemble de leur approche de la région, tout comme leur approche de la politique étrangère, tourne autour d’un objectif principal : la concurrence stratégique avec la Chine”, a déclaré Matt Duss, ancien conseiller principal à la sécurité nationale du sénateur. Bernie Sanders (I-Vt.). “Et dans la mesure où ils voulaient se concentrer sur le Moyen-Orient, c’est qu’ils ne voulaient pas se concentrer là-dessus.”

C’est cette réflexion qui a poussé les responsables à chercher des réponses le 7 octobre.

Le trou

Dans les heures qui ont suivi l’attaque du Hamas, les responsables à Washington – du Département d’État au Pentagone en passant par les agences de renseignement – ​​n’étaient pas sûrs de ce qui s’était exactement passé.

Il est apparu de

les nouvelles que les militants du Hamas ont traversé la frontière israélienne en détruisant les clôtures au bulldozer et en envoyant des dizaines de militants à travers des planeurs. L’attaque semblait bien coordonnée. Mais les responsables américains disposaient de peu d’autres détails.

Cela s’explique en partie par le fait que les États-Unis s’appuient désormais davantage sur les pays alliés de la région pour obtenir des renseignements sur les organisations terroristes, selon deux hauts responsables. Israël, affirment ces responsables, est mieux placé pour collecter et analyser des renseignements sur les activités à Gaza.

Depuis le 7 octobre, de hauts responsables ont déclaré publiquement qu’Israël n’avait pas partagé les détails clés qu’il avait recueillis sur une éventuelle attaque du Hamas depuis Gaza.

Les États-Unis et Israël entretiennent un partenariat solide en matière de partage de renseignements – un partenariat qui aurait permis à Israël de partager les détails d’une éventuelle attaque du Hamas. Mais le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu n’a pas sérieusement pris en compte les informations provenant de ses

propres rangs du renseignement que le Hamas préparait une attaque et n’avait pas transmis les plans qu’il avait obtenus aux responsables américains.

« Il s’agit d’un échec évident des renseignements israéliens », a déclaré un haut responsable. Cet échec a incité les membres du Congrès et de l’administration à se demander dans quelle mesure les États-Unis devraient continuer à s’appuyer autant sur leurs alliés, y compris Israël, pour fournir des renseignements sur les menaces posées par des groupes comme le Hamas.

« Il y a évidemment des conversations que nos agences de renseignement vont avoir avec Israël concernant ce qui n’a pas fonctionné là-bas – réévaluer les protocoles sur la façon dont elles partagent et ce qu’elles partagent », a déclaré le représentant. Rick Crawford (R-Ark.), membre du House Intelligence Committee.

Le Département d’État et la Maison Blanche ont envoyé des conseillers en Israël pour aider à la coordination avec le gouvernement (de centre) de Benjamin Netanyahu. | Ohad Zwigenberg/AP

Alors que les responsables ont imputé la responsabilité de l’échec des services de renseignement à Israël, certains admettent que les États-Unis n’étaient pas préparés aux répercussions régionales d’une telle attaque.

« Sommes-nous moins bien équipés à l’heure actuelle pour réfléchir à la manière dont les autres organisations terroristes ayant une certaine forme d’empreinte régionale ou mondiale pourraient opérer dans cet environnement ? » a déclaré un haut responsable du renseignement dans les jours qui ont suivi le 7 octobre. « La réponse est oui. »

Les responsables interrogés par POLITICO ont comparé les scènes qui se sont déroulées à la Maison Blanche, au Pentagone, au Département d’État et dans les agences de renseignement dans les semaines qui ont suivi l’attaque initiale aux jours qui ont suivi l’attaque contre l’ambassade américaine à Benghazi en 2012.

Des dizaines de responsables – dont beaucoup n’étaient pas non plus préparés à un tel scénario – se sont réunis pour déterminer les points d’attaque potentiels contre les États-Unis.

“C’était comme si tout d’un coup il y avait eu une lutte contre le terrorisme, et le Moyen-Orient était de nouveau dans la conversation”, a déclaré un haut responsable.

Les dirigeants des agences de renseignement ont organisé des tables rondes sur les menaces posées par divers terroristes dans la région, notamment les milices soutenues par l’Iran en Irak et les Houthis au Yémen. Le FBI et le Département de la Sécurité intérieure ont dû trier et analyser d’éventuelles attaques nationales. Et le Département d’État

a autorisé le départ volontaire de certains membres du personnel de l’ambassade à Beyrouth.

« Vous étiez confronté à une sorte de dilemme de sécurité classique dans lequel il surveillait les mouvements de tout le monde sans communication directe. Nous n’avons pas de communication directe avec les Iraniens. Le risque était extrêmement élevé », a déclaré un haut responsable.

Les responsables ont supposé que les États-Unis risquaient de subir une augmentation des attaques de groupes soutenus par l’Iran dans la région, notamment contre les forces américaines en Irak et en Syrie. La situation pourrait facilement dégénérer, ont-ils calculé. Les responsables collectaient un nombre massif de conseils et de renseignements, notamment des renseignements d’origine électromagnétique, ainsi que des informations provenant des gouvernements alliés.

Dans les semaines qui ont suivi, les responsables ont estimé que même si le Hamas ne représentait pas une menace directe pour les États-Unis, d’autres groupes ou individus sympathisants du Hamas pourraient attaquer les États-Unis. Ils se sont particulièrement inquiétés du fait que le Hezbollah pourrait tenter de cibler les troupes et les diplomates américains à l’étranger et même Les Américains chez eux.

Un haut responsable a affirmé qu’en dépit des centaines d’attaques contre les troupes américaines au Moyen-Orient et des violences entre Israël et le Hezbollah, les États-Unis ont empêché l’expansion du conflit à Gaza. Les affrontements n’ont aucun lien, a déclaré le responsable.

Les renseignements recueillis par les États-Unis et d’autres alliés occidentaux indiquent que Washington est toujours en alerte face à une potentielle attaque à grande échelle menée par des groupes soutenus par l’Iran, selon un relevé des renseignements obtenu par POLITICO.

« Des lumières clignotantes partout »

Les inquiétudes de l’administration interne surviennent après des années de craintes que des groupes soutenus par l’Iran, tels que le Hamas, ne cherchent à se venger de Trump…