Les responsables du renseignement affirment que les adversaires américains ciblent les élections au Congrès avec de la désinformation

WASHINGTON– Il ne s’agit pas seulement de l’élection présidentielle : les gouvernements étrangers ciblent les élections à la Chambre et au Sénat dans tout le pays dans le but de s’immiscer dans la démocratie américaine cette année électorale, ont prévenu lundi les responsables du renseignement.

Russie et la Chine ont lancé des opérations d’influence destinées à aider ou à nuire aux candidats dans certaines courses au Congrès. Sans donner de précisions sur le nombre de courses concernées, un responsable du Bureau du directeur du renseignement national a déclaré lundi que les deux pays se sont concentrés sur les courses pour lesquelles ils estiment que leur sécurité nationale est en jeu.

D’autres pays plus petits pourraient tenter leurs propres opérations d’influence, ont déclaré des responsables. Cuba essaie « presque certainement » de promouvoir des candidats qui, selon le gouvernement cubain, soutiendraient ses intérêts en Amérique, selon un rapport sur les menaces électorales étrangères publié lundi, à environ un mois des élections.

L’avertissement des responsables du renseignement intervient à un moment particulièrement bataille serrée pour la Chambre et le Sénatoù le contrôle pourrait être décidé par seulement une poignée de courses. Alors qu’une grande partie de l’attention s’est concentrée sur les tentatives des adversaires étrangers de influencer la course à la présidentiellel’avertissement de lundi souligne la menace que représente également la désinformation en ligne dans les concours nationaux et locaux.

Les dirigeants russes et chinois comprennent suffisamment bien le système politique américain pour reconnaître que les élections serrées de cette année créent de bonnes conditions pour l’utilisation et la propagation de la désinformation, a déclaré le responsable, qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat, conformément aux règles établies par le bureau du directeur. .

Les adversaires étrangers ont également ciblé certaines élections encore plus loin dans le scrutin, notamment les bureaux à l’échelle de l’État et les campagnes législatives des États, a déclaré le responsable.

L’objectif de Moscou est d’éroder le soutien aux candidats au Congrès favorables à l’aide à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Les responsables n’ont pas voulu dire quels candidats étaient visés, mais il est probable que les efforts du Kremlin visent à nuire Démocrates et Républicains centristes qui ont soutenu l’Ukraine.

La Chine a ciblé les candidats des deux partis en fonction de leur position sur des questions d’importance capitale pour Pékin, notamment le soutien à Taiwan. Les responsables ont déclaré avoir observé les agences de désinformation chinoises se concentrer sur les candidats dans « des dizaines » de courses.

Les responsables ont également déclaré que Cuba avait tenté, lors des élections précédentes, d’aider les candidats qu’elle considérait comme favorables à de meilleures relations avec l’île, comme une réduction des sanctions économiques. Ils ont déclaré qu’il était très probable que les dirigeants de La Havane organisent des campagnes similaires à l’approche d’élections qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur les relations avec Washington.

Les opérations d’influence peuvent inclure des affirmations fausses ou exagérées et de la propagande conçue pour induire les électeurs en erreur sur des candidats, des enjeux ou des courses spécifiques. Il peut également s’agir de publications sur les réseaux sociaux ou d’autres contenus numériques visant à supprimer le vote par l’intimidation ou en donnant aux électeurs de fausses informations sur les procédures électorales.

Parallèlement aux cyberattaques contre les systèmes électoraux, les opérations d’influence qui alimentent la méfiance et les divisions constituent un problème majeur. menace critique pour les élections de 2024responsables de la sécurité nationale j’ai dit.

Les autorités étatiques et locales ont investi massivement pour garantir le vote de la semaine dernière, a déclaré à l’Associated Press Jen Easterly, directrice de l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures. certainement pas un adversaire étranger pourrait modifier les résultats globaux.

La désinformation peut être une menace plus difficile à quantifier. Les adversaires étrangers créent des réseaux de faux sites Web et de comptes de réseaux sociaux imitant les Américains, puis s’efforcent d’amplifier les affirmations controversées et incendiaires sur des débats controversés tels que immigrationl’économie ou la réponse du gouvernement fédéral aux catastrophes.

Les responsables russes, chinois, iraniens et cubains ont tous rejeté les accusations selon lesquelles leurs gouvernements tenteraient d’interférer avec les élections américaines, malgré les indications selon lesquelles le recours à la désinformation visant à influencer le résultat des élections de cette année est en augmentation.

Lorsque des gouvernements étrangers ciblent un candidat, un bureau ou une organisation spécifique avec des informations électorales, ils reçoivent souvent ce que l’on appelle un briefing défensif de la part des responsables du renseignement. Bien que l’ODNI ne dise pas combien de briefings défensifs ils ont donnés jusqu’à présent au cours de ce cycle électoral, ils affirment que ce nombre est trois fois plus élevé que lors du cycle précédent.

Lors de la course à la présidentielle, les responsables du renseignement ont conclu que La Russie soutient Trumpqui a critiqué l’Ukraine et le alliance OTAN tout en faisant l’éloge du président russe Vladimir Poutine. Ils ont estimé que la Chine adoptait une position neutre dans la course entre l’ancien président républicain et la vice-présidente démocrate Kamala Harris.

L’Iran s’oppose à la réélection de Trump, ont déclaré des responsables du renseignement, estimant qu’il serait plus susceptible d’accroître les tensions entre Washington et Téhéran. L’administration Trump a mis fin à un accord nucléaire avec l’Irana réimposé les sanctions et a ordonné assassinat du général iranien Qassem Soleimaniun acte qui a incité les dirigeants iraniens à vœu de vengeance.

Mois dernier les autorités fédérales ont inculpé trois hommes iraniens pour leur implication présumée dans le piratage iranien de la campagne Trump. L’Iran a ensuite proposé ces documents à l’opposant démocrate de Trump, mais personne n’a répondu.

Les responsables ont déclaré lundi qu’ils n’avaient vu aucune indication selon laquelle la désinformation iranienne visait à faire échouer les élections jusqu’à présent en 2024.