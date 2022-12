Les responsables du parti chinois rendent hommage à l’ancien dirigeant Jiang

BEIJING (AP) – Le président chinois Xi Jinping et d’autres hauts responsables actuels et précédents ont rendu hommage lundi à l’ancien dirigeant Jiang Zemin, décédé la semaine dernière à l’âge de 96 ans.

La chaîne de télévision publique CCTV a montré Xi, son prédécesseur Hu Jintao et d’autres s’inclinant devant le corps de Jiang dans un hôpital militaire de Pékin. Le corps de Jiang a ensuite été envoyé pour être incinéré au cimetière de Babaoshan, où de nombreux hauts dirigeants sont enterrés.

Un service commémoratif officiel est prévu mardi au Grand Palais du Peuple, siège de la législature cérémonielle au centre de Pékin.

Jiang a sorti la Chine de son isolement après que l’armée a écrasé les manifestations pro-démocratie dirigées par des étudiants centrées sur la place Tiananmen à Pékin en 1989 et a soutenu des réformes économiques qui ont conduit à une décennie de croissance explosive.

Ingénieur de formation et ancien chef de la plus grande ville de Chine, Shanghai, Jiang a été président pendant une décennie jusqu’en 2003 et a dirigé le Parti communiste au pouvoir pendant 13 ans jusqu’en 2002. Après avoir succédé au leader réformiste Deng Xiaoping, il a supervisé le retour de Hong Kong de La domination britannique en 1997 et l’entrée de Pékin dans l’Organisation mondiale du commerce en 2001.

Jiang est décédé d’une leucémie et d’une défaillance multiviscérale mercredi dernier à Shanghai, ont rapporté les médias officiels. Le parti l’a déclaré “grand révolutionnaire prolétarien” et “combattant communiste éprouvé depuis longtemps”.

L’apparition de Hu était sa première en public depuis le 22 octobre, lorsqu’il a été guidé de manière inattendue hors de la scène lors de la cérémonie de clôture du congrès national du Parti communiste.

Aucune explication officielle n’a été donnée, et les spéculations sur l’incident sont passées d’une crise sanitaire à la prévention d’une tentative de protestation de l’ancien dirigeant de 79 ans contre Xi, qui a éliminé les limites de mandat à son poste et nommé des loyalistes à tous les postes de haut niveau.

The Associated Press