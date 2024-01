Les responsables du New Hampshire vont enquêter sur les appels automatisés d’IA imitant Biden

Les électeurs du New Hampshire ont reçu des appels automatisés au cours du week-end avec une voix très probablement générée artificiellement pour usurper l’identité du président Biden, les exhortant à ne pas voter aux élections primaires de mardi, selon le bureau du procureur général de l’État.

Les faux enregistrements, qui disaient aux auditeurs que « votre vote fait une différence en novembre, pas ce mardi », ont été manipulés pour donner l’impression qu’ils avaient été envoyés par un responsable d’un comité démocrate, a indiqué le bureau.

Le bureau du procureur général a souligné que le vote aux primaires n’exclurait pas les électeurs de voter également aux élections générales de novembre.

“Ces messages semblent être une tentative illégale de perturber l’élection primaire présidentielle du New Hampshire et de supprimer les électeurs du New Hampshire”, a déclaré le bureau dans un communiqué. “Les électeurs du New Hampshire devraient ignorer complètement le contenu de ce message.”