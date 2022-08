Les responsables du Nevada proposent des réglementations alors que les comptages manuels prennent de l’ampleur

RENO, Nevada (AP) – Des équipes de quatre comptant à la main, pas toutes du même parti. Les centres de table sont espacés d’au moins 10 pieds. Les bulletins comptaient 20 à la fois.

Ce sont quelques-unes des réglementations que le bureau du secrétaire d’État du Nevada propose sur la façon dont les comtés peuvent compter les bulletins de vote à la main au milieu d’une pression croissante pour la méthode dans certaines régions rurales de l’État où la désinformation électorale, y compris une méfiance à l’égard des machines à voter, a augmenté.

Mark Wlaschin, secrétaire d’État adjoint aux élections au Nevada, a déclaré que la réglementation était en préparation depuis près d’un an et ne répondait pas directement aux événements du comté de Nye, où le greffier du comté responsable de l’administration des élections a démissionné le mois dernier après les complots électoraux ont conduit à une poussée réussie vers le décompte manuel des votes.

«Cela a été une sorte de discussion continue à travers le pays, vraiment. Et en tant que responsables électoraux au niveau de l’État et du comté, nous essayons d’anticiper », a-t-il déclaré à propos des directives, qui seront discutées lors d’une réunion en ligne vendredi avec le public pour obtenir des commentaires. S’il est approuvé plus tard ce mois-ci, il sera en place pour les élections de novembre.

Wlaschin a déclaré que les règles aideraient les comtés qui choisissent de passer à des systèmes de comptage manuel, empêchant les greffiers d’avoir à établir des règles à partir de zéro. Ils créeraient également une structure uniforme afin que l’État puisse s’assurer que le comptage est valide. Si un comté souhaite passer au comptage manuel, a-t-il déclaré, “au moins maintenant, il ne reviendra pas au greffier de (mener) une année de recherche pour développer son propre modèle”.

Le comté de Nye est l’une des premières juridictions du pays à agir sur les complots électoraux qui ont nourri une méfiance à l’égard des machines à voter. Le comté le moins peuplé du Nevada, Esmeralda, a déjà utilisé le comptage manuel lors de la certification des résultats primaires de juin, lorsque les responsables ont passé plus de sept heures à compter 317 bulletins de vote.

“Il y a beaucoup d’États et de juridictions locales où il y a une réelle pression parmi les défenseurs pour faire quelque chose comme ça”, a déclaré Derek Tisler, avocat du programme de démocratie du Brennan Center for Justice. “Mais ils semblent avoir eu plus de succès au Nevada que nous n’en avons vu à travers le pays.”

Les partisans du comptage manuel ont décrit la méthode à l’ancienne comme un moyen de dissiper la méfiance à l’égard des élections, en particulier les affirmations non prouvées selon lesquelles les machines à voter sont sujettes au piratage et ne sont pas dignes de confiance. Les experts disent que le comptage manuel prend non seulement beaucoup plus de temps, mais ouvre le processus à plus d’erreurs.

Au centre de la poussée de comptage des mains se trouve Mark Kampf, le nouveau greffier par intérim du comté de Nye qui a répété le mensonge selon lequel l’ancien président Donald Trump a remporté les élections de 2020. Il a rédigé le cadre d’un nouveau plan de dépouillement des voix qui transformerait les élections dans son comté rural avec l’aide de Jim Marchant, candidat républicain au secrétaire d’État et chef de la coalition de candidats «America First» qui nient la validité du 2020 Résultats des élections. Lors d’un forum des candidats en février, Marchant a déclaré à une foule “Votre vote n’a pas compté depuis des décennies.”

Kampf, Marchant et d’autres qui ont fait pression pour passer au décompte manuel sont maintenant habitués à remettre en question les procédures utilisées en 2020. Mais à l’approche de novembre, les responsables du comté de Nye sont ceux qui sont confrontés à des questions : comment le décompte manuel sera-t-il juste et précis ? ? Comment feront-ils pour que les travailleurs bipartites soient tenus de compter le vote selon les directives proposées? Comment vont-ils travailler dans les mêmes bureaux dans lesquels ils ont semé la méfiance depuis 2020 ?

Dans une interview au cours de sa première journée complète de mandat lundi, Kampf a refusé de discuter de sa conviction que l’élection présidentielle de 2020 avait été volée, affirmant que ses opinions sur cette élection n’étaient pas pertinentes pour son nouveau travail. Au lieu de cela, il a décrit son plan pour des bulletins de vote papier qui sont exactement les mêmes que les bulletins de vote par correspondance actuels, la vérification des signatures en personne et une caméra en direct mise en place aux côtés des observateurs du scrutin afin que les autres puissent également voir le processus de vote.

“Je ne ferai jamais rien qui mettrait en péril le vote et l’intégrité du vote dans ce comté, jamais”, a-t-il déclaré.

Parallèlement au décompte manuel, il y aura un processus de tabulation parallèle qui utilise les mêmes machines actuellement utilisées pour compter les bulletins de vote par correspondance.

Kampf a déclaré qu’il était d’accord avec bon nombre des règles de comptage manuel proposées par l’État, bien qu’il pense que les équipes devraient compter 50 bulletins de vote à la fois, plutôt que 20.

“Si adopté tel quel, je dois me conformer à la loi”, a-t-il déclaré. “Je n’aime peut-être pas la loi, mais en tant que greffier, je dois respecter la loi, point final.”

Absent de la réglementation est toute application si un comté ne respecte pas les règles. Wlaschin a reconnu qu’il n’y avait rien par écrit, mais a déclaré que le bureau avait envisagé “un certain nombre d’éventualités” en cas de non-conformité. Une partie de la garantie de la conformité incombe au bureau du secrétaire d’État, a-t-il dit, et une partie de cela incombe aux greffiers du comté.

Presque tous les autres comtés du Nevada prévoient de s’en tenir au comptage par machine.

Le greffier-enregistreur de Carson City, Aubrey Rowlatt, a déclaré qu’il serait “extrêmement difficile de remplir et de certifier avec précision” les bulletins de vote comptés à la main dans les délais de certification actuels. Pourtant, elle a qualifié les règlements proposés d’utiles pour la cohérence.

La greffière du comté de Humboldt, Tami Rae Spero, a lu les règlements sur le décompte manuel et a pensé aux ressources que cela prendrait dans son comté rural d’environ 17 000 habitants.

Les équipes de quatre et les exigences d’espacement des tables faciliteraient le bon déroulement d’un décompte manuel, mais elle se demandait où trouverait-elle l’espace et le personnel bipartisan nécessaires.

“Espérons simplement que nous n’aurons jamais à le faire”, a-t-elle déclaré.

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press