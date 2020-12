Outre d’énormes coupures dans le service de métro, l’agence a également proposé de réduire de moitié le service ferroviaire de banlieue et de licencier plus de 9 000 travailleurs du transport en commun.

La Metropolitan Transportation Authority a averti pendant des mois que l’agence serait obligée de faire des coupes draconiennes, y compris la réduction du service de métro de New York de 40%, alors que la pandémie plongeait la plus grande agence de transport en commun du pays dans sa pire crise financière.

Et au début de l’année prochaine, le conseil d’administration de la MTA devrait approuver des augmentations de 4% des tarifs et des péages qui prendraient effet au printemps et généreraient plus de revenus pour le budget 2021, selon des personnes familiarisées avec le plan proposé qui ont demandé à ne pas être identifiées auparavant. le conseil prend des mesures.

Les défenseurs des transports ont exhorté le gouverneur Andrew M. Cuomo, qui contrôle la MTA, et les législateurs des États à identifier de nouvelles sources de revenus – y compris l’augmentation de la taxe sur l’essence ou la création d’un supplément sur les articles non essentiels achetés en ligne – pour aider l’agence à sortir de son trou financier sans compter autant sur l’aide fédérale future.

L’agence a déjà réalisé des économies de 1 milliard de dollars en réduisant les dépenses administratives, comme la réduction des heures supplémentaires et des contrats de consultant, et a emprunté 3,4 milliards de dollars, le montant maximum autorisé, à un programme de prêt d’urgence fourni par la Réserve fédérale.

Les responsables du transport en commun ont déclaré qu’ils espéraient qu’un soulagement supplémentaire pourrait venir de M. Biden, connu pour être un fan d’Amtrak, le chemin de fer national, et a également signalé son soutien aux systèmes de transport en commun.