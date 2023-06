Les responsables du Montana minimisent l’importance du premier essai climatique du genre

HÉLÈNE, Mont. (AP) – Les responsables du Montana ont cherché à minimiser un procès, le premier du genre, sur les obligations d’un État de protéger les résidents contre le changement climatique, affirmant lundi qu’une victoire des jeunes plaignants ne modifierait pas les approbations des projets de combustibles fossiles.

Les avocats du procureur général républicain du Montana ont commencé à présenter leur défense après une semaine de témoignages souvent émouvants devant un tribunal d’État de plus d’une douzaine de jeunes qui ont poursuivi l’État en 2020.

Les 16 plaignants, âgés de 5 à 22 ans, disent être blessés par la fumée des feux de forêt, la chaleur excessive et d’autres effets du changement climatique. Ils demandent à un juge de déclarer inconstitutionnelle une loi d’État qui empêche les agences de tenir compte de l’effet des gaz à effet de serre lorsqu’elles délivrent des permis pour le développement de combustibles fossiles.

Les experts disent que les émissions de gaz à effet de serre provenant du charbon, du pétrole et du gaz naturel rendent la Terre plus chaude.

Les avocats des plaignants affirment que le Montana n’a jamais refusé de permis pour un projet de combustibles fossiles, mais le principal régulateur environnemental de l’État a déclaré lundi que les pratiques d’autorisation ne changeraient pas si les jeunes écologistes gagnaient leur cause.

« Nous n’avons pas le pouvoir de ne pas autoriser quelque chose qui est entièrement conforme à la loi », a déclaré Chris Dorrington, directeur du Département de la qualité de l’environnement. « Ce n’est pas nous qui avons créé la loi. C’est nous qui appliquons la loi. »

Les responsables de l’État ont également établi une distinction entre la loi contestée – une disposition de la loi sur la protection de l’environnement du Montana qu’ils ont qualifiée de «procédurale» – et les actes réglementaires tels que la Clean Air Act du Montana.

Seuls les actes réglementaires peuvent être utilisés comme base pour les refus de permis, et ceux-ci ne permettent pas de refuser des permis dans le Montana en raison des impacts climatiques, a déclaré Sonja Nowakowski, administratrice de la division de l’air, de l’énergie et des mines de DEQ.

Les jeunes plaignants ont témoigné pendant cinq jours la semaine dernière que le changement climatique gâchait leur vie, la fumée provenant de l’aggravation des incendies de forêt étouffant l’air qu’ils respiraient. La sécheresse assèche les rivières qui soutiennent l’agriculture, la pêche, la faune et les loisirs.

Olivia Vesovich, 20 ans, étudiante à l’Université du Montana qui a grandi à Missoula, a déclaré qu’elle souffrait de problèmes respiratoires qui rendaient la fumée des feux de forêt presque insupportable.

Alors que ses réactions respiratoires s’aggravaient lors des fréquents événements de fumée qui ont enveloppé Missoula, Vesovich a déclaré que sa mère avait commencé ces dernières années à les emmener en voyage lors d’incendies à la recherche d’un air plus pur – dans l’État de Washington, en Idaho et ailleurs dans le Montana.

« J’ai l’impression que ça m’étouffe, comme si j’étais dehors pendant quelques minutes », a déclaré Vesovich. « Le changement climatique fait tellement de ravages sur notre monde en ce moment et je sais que cela ne fera qu’empirer. »

Dans des décisions antérieures, la juge de district de l’État, la juge Kathy Seeley, a considérablement réduit la portée de l’affaire. Même si les plaignants l’emportent, Seeley a déclaré qu’elle n’ordonnerait pas aux responsables de formuler une nouvelle approche pour lutter contre le changement climatique.

Au lieu de cela, le juge pourrait émettre ce qu’on appelle un « jugement déclaratoire », déclarant que les fonctionnaires ont violé la Constitution de l’État. Cela créerait un nouveau précédent juridique de tribunaux pesant sur des affaires généralement laissées aux pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement.

Le dioxyde de carbone, qui est libéré lors de la combustion des combustibles fossiles, emprisonne la chaleur dans l’atmosphère et est en grande partie responsable du réchauffement climatique. Les niveaux de dioxyde de carbone dans l’air ce printemps ont atteint les niveaux les plus élevés depuis plus de 4 millions d’années, a déclaré la National Oceanic Atmospheric Administration plus tôt ce mois-ci. Les émissions de gaz à effet de serre ont également atteint un record l’an dernier, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Brown a rapporté de Billings, Mont.

Matthew Brown et Amy Beth Hanson, Associated Press