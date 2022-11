Les responsables du Montana exhortent le juge à lever la limite des meurtres de loups

HÉLÈNE, Mont. (AP) – Les responsables du Montana ont demandé lundi à un juge de lever une ordonnance d’interdiction qui restreignait la chasse et le piégeage des loups, craignant qu’un trop grand nombre d’animaux ne soient tués cet hiver.

L’audience devant le juge de district Chris Abbott à Helena intervient alors que le Montana et d’autres États dirigés par les républicains ont pris des mesures ces dernières années pour faciliter la mort des prédateurs. Les règles de chasse au loup assouplies du Montana ont suscité de vives critiques après que 23 loups du parc national de Yellowstone ont été tués l’hiver dernier, dont 19 par des chasseurs et des trappeurs du Montana.

En octobre, les écologistes ont poursuivi l’État pour sa réglementation, qui autorise le massacre de 456 loups dans tout l’État cet hiver, y compris un nouveau quota de seulement six loups au nord de Yellowstone.

L’hiver dernier, le surintendant du parc national de Yellowstone, Cam Sholly, a demandé au gouverneur républicain Greg Gianforte d’arrêter la chasse à l’extérieur du parc. Gianforte a fait valoir à l’époque – et l’État continue de faire valoir dans sa réponse au procès – que si les loups quittent Yellowstone et entrent dans le Montana, ils peuvent être chassés en vertu de la loi de l’État.

Le 16 novembre, Abbott a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire limitant la chasse au loup à seulement deux animaux à l’extérieur de Yellowstone et réduisant temporairement le nombre de loups qu’une personne peut tuer pendant la saison de 20 à cinq. Il a également limité le nombre de personnes pouvant être tuées près du parc national des Glaciers et interdit temporairement l’utilisation de collets pendant la saison de piégeage qui a débuté lundi.

Abbott se demande si ces restrictions doivent être maintenues pendant que l’affaire est entendue, ou si les règles de chasse au loup approuvées par l’État en août doivent être rétablies.

Gianforte a critiqué le juge, affirmant qu’Abbott “a outrepassé ses limites pour s’aligner sur les militants extrêmes” lorsqu’il a accordé l’ordonnance d’interdiction.

Gianforte a piégé et tué un loup à collier radio de Yellowstone l’année dernière sur un terrain privé près du parc. Il a ensuite reçu un avertissement pour avoir enfreint la chasse d’État en ne suivant pas un cours obligatoire de trappeur avant de tuer le loup.

Les groupes qui ont intenté le procès, WildEarth Guardians et Project Coyote, soutiennent que le quota de chasse au loup du Montana a été fixé sur la base d’une estimation erronée de la population et que les lois de chasse de l’État ont modifié le plan de l’État de 2002 sur les loups sans passer par les procédures d’élaboration de règles et les commentaires du public.

Le ministère de la Pêche, de la Faune et des Parcs du Montana soutient que son plan sur les loups n’est pas une règle administrative et que le processus d’estimation de la population est une version plus précise qu’un processus précédent que les organisations n’ont jamais contesté.

Amy Beth Hanson, Associated Press