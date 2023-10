Les avocats du Congrès Jason Foster et Kash Patel affirment que le DoJ a secrètement assigné à comparaître leurs enregistrements téléphoniques alors qu’ils supervisaient l’ouragan Crossfire.

Foster a déclaré à DailyMail.com qu’il avait reçu un e-mail de Google révélant que le DoJ avait demandé ses enregistrements Google Voice entre le 1er décembre 2016 et le 1er mai 2017.

Patel poursuit maintenant le ministère de la Justice, affirmant qu’il a violé les protections constitutionnelles dans le cadre d’un « abus de pouvoir flagrant ».

Le ministère de la Justice a surveillé illégalement les avocats du Congrès dans le cadre d’un « abus flagrant » de pouvoir, selon les cibles de la surveillance récemment révélée. Les principaux avocats du Congrès du Parti républicain enquêtaient sur le ministère de la Justice en 2017 dans le cadre de son enquête controversée sur la collusion russe, baptisée « Crossfire Hurricane ». .







Mais de nouveaux documents révèlent qu’au même moment, le bureau du ministère de la Justice sur lequel ils enquêtaient espionnait leurs appels téléphoniques et leurs courriels dans le cadre d’une « expédition de pêche » prétendument illégale.

DailyMail.com peut révéler que l’un des acteurs clés de cette surveillance scandaleuse était Tejpal Chawla, un procureur fédéral qui a fait des dons aux campagnes démocrates.

L’un des avocats du Congrès visés par la surveillance de Chawla exige maintenant des documents du ministère de la Justice, et un autre poursuit le ministère en justice, affirmant qu’il a violé les protections constitutionnelles dans le cadre d’un « abus flagrant » de pouvoir.

En 2017, Chawla, procureur adjoint du bureau du procureur américain de Washington DC, a assigné à comparaître des enregistrements téléphoniques d’avocats travaillant pour le Sénat et la Chambre.

Son assignation à comparaître intervient juste au moment où les membres du Congrès enquêtaient sur le bureau de Chawla dans le cadre de son enquête sur l’ouragan Crossfire, qui alléguait une collusion entre des agents russes et la campagne présidentielle de Donald Trump.

Les avocats du Congrès Jason Foster (à gauche) et Kash Patel ont déclaré avoir récemment appris que le ministère de la Justice avait secrètement assigné à comparaître leurs enregistrements téléphoniques alors qu’ils supervisaient l’ouragan Crossfire.

Kash Patel

Les deux organismes de surveillance ont récemment pris connaissance des assignations à comparaître lorsqu’ils ont été informés tardivement par Google et d’autres grandes entreprises technologiques, après l’expiration d’un sceau judiciaire gardant secrètes les assignations à comparaître.

Bien que la signature de Chawla ait été expurgée sur l’assignation à comparaître, elle était suffisamment visible pour voir qu’elle correspondait aux tons qu’il a utilisés sur d’autres documents.

Signature de Chawla à partir d’un document sans rapport

Les avocats du Congrès, Jason Foster et Kash Patel, ont été indignés par l’espionnage du ministère de la Justice – à la fois parce que les avocats bénéficient d’une plus grande protection contre l’espionnage grâce au secret professionnel de l’avocat et parce qu’ils agissaient en tant que chiens de garde du ministère de la Justice à l’époque, dans leur rôle sur comités législatifs supérieurs.

Certaines assignations à comparaître datant d’il y a six ans n’ont été dévoilées que ces derniers jours, lorsque leurs cibles ont été tardivement informées par Google et d’autres grandes entreprises technologiques, après l’expiration d’un sceau judiciaire gardant secrètes les assignations à comparaître.

Les responsables du ministère de la Justice qui ont recherché les enregistrements téléphoniques en 2017 auraient recherché la source des fuites d’informations classifiées concernant leur enquête sur la Russie.

Jason Foster était à l’époque conseiller juridique en chef du président du Comité judiciaire du Sénat, Chuck Grassley.

Il a reçu la semaine dernière un e-mail de Google révélant qu’en 2017, le ministère de la Justice avait obtenu des enregistrements de son numéro de téléphone Google Voice entre le 1er décembre 2016 et le 1er mai 2017.

Il a déclaré à DailyMail.com que les responsables du ministère de la Justice sur lesquels il enquêtait s’étaient penchés sur les enregistrements téléphoniques de sa femme et peut-être aussi sur un téléphone qu’il utilisait pour les affaires du Sénat.

“Il s’agissait simplement d’une expédition de pêche pour recueillir des informations sur leurs surveillants au Congrès”, a-t-il déclaré.

«Nous étions leur principal comité de surveillance. Et nous leur posions des questions très pointues et difficiles auxquelles ils ne voulaient pas répondre.

Google a envoyé un e-mail à Foster ce mois-ci avec une copie de l’assignation à comparaître pour espionnage de 2017.

Bien que la signature du procureur qui a signé le document soit partiellement expurgée, elle était suffisamment visible pour que DailyMail.com puisse la faire correspondre avec la signature de Chawla sur d’autres documents judiciaires.

Les documents obtenus par DailyMail.com montrent la demande du DoJ d’obtenir les enregistrements Google Voice de Foster entre le 1er décembre 2016 et le 1er mai 2017.

Chawla était déjà lié à la recherche d’un fuyard par le DoJ, car il était l’un des procureurs qui ont accusé un autre membre du Sénat d’avoir menti au FBI au sujet de ses communications avec les journalistes.

Les archives de la Commission électorale fédérale montrent que Chawla a donné un total de 2 851 dollars aux campagnes politiques depuis 1999, notamment au démocrate PAC ActBlue, à la campagne présidentielle d’Obama et aux sénateurs et membres de la Chambre des représentants démocrates.

Mardi, Foster, qui dirige désormais l’organisation de dénonciation Empower Oversight, a déposé une demande d’accès à l’information exigeant des documents du bureau du procureur américain sur sa surveillance du personnel du Congrès.

Il a déclaré à DailyMail.com qu’il connaissait plusieurs autres membres du Congrès, y compris des avocats, qui avaient été espionnés par le DoJ après avoir participé à des enquêtes sur le département.

En décembre de l’année dernière, Patel, ancien conseiller d’enquête en chef du House Intelligence Committee, a également été informé par Google de la surveillance secrète de ses journaux d’appels par le DoJ remontant à novembre 2017 alors qu’il enquêtait sur le département.

Patel les a maintenant poursuivis en justice.

“Le DOJ a demandé une assignation à comparaître pour les comptes privés de M. Patel sans fondement légitime dans une tentative effrayante de surveiller la personne qui dirige l’enquête du pouvoir législatif sur la conduite du ministère de la Justice au cours de l’enquête sur l’ouragan Crossfire”, a déclaré son procès, déposé le 14 septembre.

“Il s’agissait d’un abus et d’une violation flagrants de la séparation des pouvoirs par le DOJ, d’une violation des droits constitutionnels de M. Patel et d’une tentative de trouver un moyen de faire taire une enquête sur la conduite douteuse du DOJ.”

James Comey était le directeur du FBI au moment où celui-ci a lancé son enquête sur les liens entre la campagne présidentielle de Trump en 2016 et la Russie.

La surveillance a commencé après que les deux puissants comités du Congrès ont lancé des enquêtes sur l’enquête « Crossfire Hurricane » du ministère de la Justice sur la collusion présumée de la campagne de Donald Trump avec des agents russes.

Le procès fédéral de Patel note que lorsque le Comité du renseignement de la Chambre des représentants a interrogé Rod Rosenstein, alors procureur général adjoint, pour son incapacité à répondre à leurs demandes d’informations lors d’une réunion à huis clos en janvier 2018, Rosenstein a menacé de citer à comparaître les dossiers personnels du personnel du comité.

Mais selon les copies des assignations à comparaître récemment obtenues de Google, le DoJ espionnait déjà les métadonnées de leurs appels téléphoniques et de leurs SMS avant même la prétendue menace de Rosenstein.

Le DoJ a poursuivi à la fois les Républicains et les Démocrates dans sa chasse apparemment zélée aux fuyards.

Adam Schiff, l’ancien président démocrate de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a découvert que le département avait obtenu ses relevés téléphoniques et ceux de ses assistants en 2021.

Dans un Entretien MSNBC de juin 2021 Schiff a décrit les assignations à comparaître comme un « terrible abus de pouvoir ».

La surveillance a commencé après que deux puissantes commissions du Congrès ont lancé des enquêtes sur l’enquête « Crossfire Hurricane » du ministère de la Justice sur la collusion présumée de la campagne de Donald Trump avec des agents du gouvernement russe pour s’ingérer dans l’élection présidentielle de 2016.

Crossfire Hurricane a été embourbé dans la controverse dès le début et a éclaté en scandale lorsque Devin Nunes, alors président de la commission du renseignement de la Chambre, a publié un rapport en février 2018 affirmant que le FBI « aurait pu s’appuyer sur des sources politiquement motivées ou douteuses » pour obtenir un mandat de surveillance. Carter Page, membre du personnel de la campagne Trump.

L’avocat spécial John Durham a été nommé par Bill Barr, alors procureur général, en 2019 pour enquêter sur les fautes professionnelles liées à « Crossfire Hurricane », qui enquêtait sur des allégations de collusion Trump-Russie, désormais démystifiées.

Une étude de l’inspecteur général du ministère de la Justice, Michael Horowitz, publiée en décembre 2019, a déclaré qu’il n’y avait aucun parti pris politique contre Trump dans l’enquête du ministère de la Justice, mais que le Bureau avait commis 17 erreurs ou omissions dans ses tentatives secrètes d’espionner les communications de Page.

Un rapport de mai 2023 du conseiller spécial John Durham a vivement critiqué Crossfire Hurricane, concluant que le DoJ ne semblait avoir « aucune preuve réelle de collusion dans ses avoirs au début de l’enquête sur Crossfire Hurricane ».

Horowitz enquête actuellement sur le recours prétendument intensif à la surveillance du personnel du Congrès et des journalistes par l’agence.

Le Site Internet de l’Inspecteur général déclare qu’il « examine l’utilisation par le DOJ des assignations à comparaître et d’autres autorités judiciaires pour obtenir les dossiers de communication des membres du Congrès et des personnes affiliées, ainsi que des médias d’information dans le cadre d’enquêtes récentes sur des divulgations présumées non autorisées d’informations aux médias ».

“Vous devez vous demander jusqu’où cela va-t-il ?”, a déclaré Foster à DailyMail.com. « Nous venons tout juste de découvrir le Sénat.

« Nous connaissions la Maison Intel plus tôt. Qui d’autre surveillent-ils ? Et pour combien de temps ?