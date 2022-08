Les responsables du Michigan poussent à enquêter sur Matthew DePerno dans le programme électoral de 2020

Pourtant, parce que M. DePerno est le candidat républicain probable – il a obtenu l’approbation de l’État partie cette année et devrait être officiellement nommé plus tard ce mois-ci – toute enquête de Mme Nessel est politiquement tendue et risque un conflit d’intérêts. Dans cet esprit, son bureau a demandé vendredi qu’un procureur spécial soit nommé pour poursuivre l’enquête et engager d’éventuelles poursuites pénales.

Les allégations contre M. DePerno et huit autres personnes – dont Daire Rendon, un représentant de l’État républicain, et Dar Leaf, le shérif du comté de Barry – ont été détaillées dans une lettre envoyée vendredi par le sous-procureur général à Mme Benson, et dans un pétition du bureau de Mme Nessel demandant le procureur spécial. Le Detroit News a d’abord rapporté la lettre, et Politico a d’abord rapporté la pétition. Reuters a d’abord signalé l’implication présumée de M. DePerno.



Comment les journalistes du Times couvrent la politique.

Nous comptons sur nos journalistes pour être des observateurs indépendants. Ainsi, bien que les membres du personnel du Times puissent voter, ils ne sont pas autorisés à soutenir ou à faire campagne pour des candidats ou des causes politiques. Cela comprend la participation à des marches ou à des rassemblements en faveur d’un mouvement ou le fait de donner de l’argent ou de collecter des fonds pour tout candidat politique ou cause électorale.

Tyson Shepherd, le directeur de campagne de M. DePerno, a déclaré dans un communiqué que “Matt DePerno nie catégoriquement les allégations présentées” et que “la pétition elle-même est un rêve de mensonge incohérent de la fièvre libérale”. Il a également déclaré que l’enquête était politique et que “si Dana Nessel décide d’aller de l’avant avec ces allégations, elle se retrouvera finalement du côté de l’accusé dans une affaire de poursuites malveillantes”.