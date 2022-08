Les responsables du Michigan perplexes face à la mort mystérieuse de chiens

Par Steven Reinberg Journaliste de la Journée de la santé



MERCREDI 24 août 2022 (HealthDay News) – Les autorités sanitaires enquêtent sur une maladie de type parvovirus qui a tué plus de 30 chiens dans le nord du Michigan, la plupart en trois jours.

Les chiens sont morts dans le comté d’Otsego après avoir montré des symptômes tels que des vomissements et des selles sanglantes, des signes de parvovirus canin, mais les tests étaient négatifs pour le virus, selon une publication sur Facebook du refuge pour animaux du comté d’Otsego. Le parvovirus chez les chiens est très contagieux et attaque le tractus gastro-intestinal, les chiens non vaccinés et les chiots de moins de 4 mois étant les plus à risque.

La maladie a été observée pour la première fois en Europe vers 1976, mais est devenue moins fréquente après la mise au point d’un vaccin. Il peut se propager par contact direct de chien à chien ou par contact avec des matières fécales ou des environnements contaminés.

Les premiers cas dans le refuge pour animaux du comté d’Otsego ont été observés plus tôt ce mois-ci. La directrice du refuge, Melissa FitzGerald, a déclaré Nouvelles de la BNC que plus de 30 chiens ont eu des symptômes et tous sont morts de la maladie. La plupart des chiens sont morts dans les trois jours et la plupart avaient moins de 2 ans.

La maladie n’affecte pas certaines races plutôt que d’autres, et des cas similaires ont également été signalés dans le nord et le centre du Michigan.

“Personne n’a de réponse. La meilleure “hypothèse” est qu’il s’agit d’une souche de parvo”, a écrit FitzGerald sur la page Facebook du refuge.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Michigan, les agences de contrôle des animaux, l’Association des agents de contrôle des animaux du Michigan, les vétérinaires et le ministère de l’Agriculture des États-Unis ont tous lancé des enquêtes sur ces décès d’animaux, Nouvelles de la BNC signalé.

