Les responsables du Michigan ont du mal à mettre en œuvre des changements en matière de vote citoyen pour 2024

En matière de droit de vote, les habitants du Michigan aiment prendre les choses en main.

Alors que les républicains de l’État colportaient des théories du complot électoral l’année dernière, les électeurs et les groupes de défense ont rassemblé plus d’un demi-million de signatures, ont proposé un amendement constitutionnel visant à élargir l’accès au vote sur les bulletins de vote et l’ont adopté avec 62 % de soutien.

Le vote anticipé, une liste de vote par correspondance permanente et d’autres droits sont devenus du jour au lendemain une partie intégrante de la constitution de l’État, un changement sismique applaudi par les défenseurs et les démocrates.

Mais maintenant, les responsables des élections locales doivent faire un travail acharné pour faire de ces changements une réalité – au cours d’une année d’élection présidentielle, rien de moins.

Les greffiers des comtés, des villes et des cantons de tout l’État se démènent pour faire les préparatifs nécessaires au vote anticipé, ce qui les obligera à déployer de nouveaux agents électoraux, de nouveaux processus et de nouveaux logiciels qu’ils n’ont pas encore vus.

Et même si les responsables ont déclaré qu’ils étaient pour l’essentiel confiants dans leur capacité à apporter les changements, ils sont parfaitement conscients qu’ils sont contraints de le faire dans un environnement politique – et dans un État – où même l’administration électorale de routine est parfois interprétée à tort comme fraude.

« Cela a été un véritable combat, car nous n’avons pas développé le logiciel, nous n’avons pas développé les personnes, et vous vous retrouvez dans une situation où ces neuf jours de vote anticipé n’ont jamais été testés auparavant », a déclaré Anthony. Forlini, un employé républicain du comté de Macomb, qui fait partie de la région nord de la région métropolitaine de Détroit. « Tester ce système pour les élections de 2024 – cela m’empêche de dormir la nuit. »

« C’est une courbe d’apprentissage assez abrupte », a déclaré Chris Swope, le secrétaire démocrate de Lansing, la capitale du Michigan. « Je suis convaincu que nous y arriverons, c’est juste qu’en ce moment, j’ai l’impression qu’il y a plus de questions que de réponses. »

L’amendement constitutionnel de 2022 prévoyait le droit à neuf jours de vote anticipé et le droit d’être inscrit sur une liste de vote par correspondance permanente, recevant les bulletins de vote à domicile pour chaque élection. Il a également indiqué que les électeurs pouvaient utiliser une pièce d’identité avec photo ou signer un affidavit pour voter, et qu’ils devaient avoir accès à des boîtes de dépôt, à un affranchissement payant et au suivi des bulletins de vote.

Une législation de mise en œuvre a suivi cet été, l’État mettant de côté environ 46 millions de dollars pour apporter des modifications aux élections.

L’amendement a été poussé par une coalition de groupes et d’individus connue sous le nom de Promote the Vote, qui a réussi à inscrire le vote par correspondance sans excuse et l’inscription des électeurs le jour même dans la constitution en 2018.

Lisa Posthumus Lyons, secrétaire républicaine du comté de Kent, qui comprend une partie de Grand Rapids, a déclaré qu’elle et ses collègues étaient « en train de finaliser et d’être en mesure de mettre en œuvre » les changements de 2018, sans parler des nouveaux à partir de 2022.

« Les administrateurs électoraux ont dû mettre en œuvre tellement de changements », a-t-elle déclaré.

La secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, une démocrate, a déclaré que son bureau doublerait ses effectifs pour aider à soutenir les greffiers, aider à recruter des agents électoraux et travailler avec les greffiers pour s’assurer qu’ils disposent de suffisamment de fonds pour effectuer les changements. Ils préparent également des subventions et du matériel pédagogique, a-t-elle ajouté.

« Je suis convaincue qu’ils seront prêts à relever le défi en 2024 », a-t-elle déclaré.

Des milliers d’employés et des logiciels non testés

La mise en œuvre de nouvelles règles électorales est souvent difficile, mais c’est particulièrement vrai dans le Michigan.

Le Michigan est le le plus grand État qui administre ses élections au niveau local, avec 1 240 greffiers de canton, 280 greffiers municipaux et 83 greffiers de comté qui dirigent la démocratie de l’État. Ces responsables espèrent faire appel à des milliers d’agents électoraux – dont beaucoup seront de nouvelles recrues – pour couvrir les neuf jours de vote anticipé.

Michael Siegrist, secrétaire démocrate du canton de Canton, a déclaré que les élections décentralisées de l’État – une forme de vote hyper locale, « à la Norman Rockwell » – rendaient la refonte de ce système difficile.

« La plupart des responsables électoraux du Michigan travaillent à temps partiel ou ont un employé à temps plein dans leur bureau, et ils doivent désormais orchestrer un système très, très complexe », a-t-il déclaré. « C’est un défi. »

Le Parlement dirigé par les démocrates a modifié une grande partie du code électoral pour adopter cet amendement, a ajouté Siegrist, et les manuels électoraux de l’État doivent tous être réécrits.

« Nous devons mettre toutes les entités qui travaillent lors des élections sur la même longueur d’onde », a déclaré Kathleen Zanotti, la greffière démocrate du comté de Bay. « Je dois recycler mon conseil de solliciteurs, je dois recycler mes inspecteurs électoraux, je Je dois recruter de nouveaux inspecteurs électoraux, je dois apprendre le matériel moi-même, et ensuite nos greffiers locaux devront l’apprendre également. Il y a beaucoup de personnes différentes impliquées dans le processus qui doivent apprendre une chose entièrement nouvelle. »

L’État est en train de développer un logiciel pour les registres de vote en ligne nécessaires au vote anticipé, mais ce n’est pas encore fait. Certains employés ont exhorté l’État à acheter des logiciels qui ont été testés et approuvés sur le terrain dans d’autres États.

Selon Angela Benander, porte-parole de Benson, l’État a été contraint de développer son propre logiciel en raison du code électoral existant. Les législateurs de l’État ont adopté une loi qui leur permettra d’acheter des logiciels à l’avenir, mais cette loi ne sera pas adoptée. effet jusqu’à 90 jours après l’ajournement de l’Assemblée législative – ce qui pourrait être après les primaires.

C’est peu de réconfort pour les greffiers. Déployer un nouveau logiciel lors d’une élection majeure est « fou », a déclaré Forlini. « Je pense que c’est absolument ridicule. »

« Je suis un peu nerveux », a ajouté Siegrist.

Une poignée de régions, dont la ville de Lansing, prévoient de proposer le vote anticipé en novembre, mais l’État n’a pas encore livré le logiciel, a déclaré Swope. Il a programmé sa formation d’agent électoral plus tard que d’habitude dans l’espoir d’avoir le temps d’apprendre le logiciel avant de devoir le leur enseigner.

«J’espère que cela fonctionnera», a-t-il déclaré à propos du programme.

La législature a donné aux greffiers des options sur la manière de mettre en œuvre le vote anticipé ; les villes et villages peuvent organiser leur propre vote anticipé ou s’associer à d’autres régions pour le faire. Les comtés peuvent également organiser leur propre vote anticipé.

Certains fonctionnaires ont néanmoins déclaré craindre que les électeurs n’adhèrent pas au changement.

« Nous sommes vraiment ruraux, donc ces neuf jours de vote anticipé vont être une sorte de défi pour nous », a déclaré Carol Bronzyk, greffière du comté de Dickinson, un comté à la frontière du Wisconsin qui compte environ 25 000 habitants.

Dickinson prévoit d’offrir un site de vote anticipé pour le comté et, au total, les changements coûteront environ 60 000 $ aux contribuables, a déclaré Bronzyk.

« Allons-nous dépenser tout cet argent pour cinq électeurs ? elle se demandait.

« Les électeurs ont parlé »

Les initiatives de vote citoyen permettent aux électeurs d’imposer des changements politiques en contournant l’Assemblée législative de l’État. Au moment du dernier amendement, la législature du Michigan était sous contrôle républicain et s’intéressait à restreindre – et non élargir – l’accès au vote. Mais lors des entretiens, les greffiers ont déclaré qu’ils estimaient également que le processus de mesure du scrutin avait contourné leur expertise.

Posthumus Lyons, une ancienne législatrice de l’État, a déclaré qu’elle s’opposait publiquement à la mesure de vote, mais qu’elle ne pensait pas que sa voix pourrait rivaliser avec une campagne à l’échelle de l’État destinée aux électeurs et plaidant pour son adoption. À l’Assemblée législative, dit-elle, il est plus facile pour les responsables électoraux de se faire entendre.

« Lors d’une audition en commission, il y a une attention totale, il y a des gens dont le travail est de se concentrer sur ces politiques, ces commentaires et leurs contributions », a-t-elle déclaré.

Khalilah Spencer, présidente de Promote the Vote, a déclaré que des secrétaires « pro-électeurs » faisaient partie des personnes consultées lors de l’élaboration de l’amendement constitutionnel.

« Il faudra faire des efforts pour passer à des systèmes qui fonctionnent et sont efficaces, mais je ne sais pas si je qualifierais cela de cahoteux pour l’instant car nous avons des élections cette année qui nous montreront quels changements doivent être apportés dans termes des statuts et de la législation », a-t-elle déclaré. « Les gens résistent au changement, mais les électeurs ont parlé. »

Elle a déclaré que l’amendement était nécessaire pour consacrer certains droits afin qu’ils ne puissent pas être modifiés par la législature de l’État. Les greffiers ont eu plus d’un an pour se préparer aux changements électoraux, a-t-elle ajouté.

Le sénateur de l’État Jeremy Moss, démocrate et président du comité des élections sénatoriales du Michigan, a déclaré que l’Assemblée législative contrôlée par les républicains avait refusé ces dernières années d’accepter de telles extensions des droits de vote, laissant les défenseurs sans options législatives. Les démocrates ont pris le contrôle de l’Assemblée législative cette année, après qu’un comité de citoyens de redécoupage, créé par un amendement constitutionnel de 2018, ait tracé une nouvelle ligne de redécoupage en 2021.

Moss a déclaré que les législateurs avaient passé des mois à travailler avec des greffiers et d’autres pour rédiger une législation de mise en œuvre de l’amendement constitutionnel de 2022. Ils ont organisé deux mois de réunions hebdomadaires sur Zoom, au cours desquelles ils ont examiné la législation ligne par ligne.

Mais depuis que les changements constitutionnels sont entrés en vigueur immédiatement, la législation n’a pas été en mesure d’offrir le seul changement que de nombreux responsables électoraux disaient vouloir : plus de temps.

« Les années creuses – les années impaires – sont les années où nous aimons sortir des sentiers battus », a déclaré Justin Roebuck, secrétaire républicain du comté d’Ottawa, près de Grand Rapids. « Nous nous retrouvons confrontés à des défis uniques dans le sens où il s’agit d’un moment décisif dans notre processus électoral que nous devons déjà mettre en place et préparer au cours d’une très grande année. »