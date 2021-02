La décision controversée de Robinhood d’interdire l’achat de « stocks meme » est venue en réponse à une demande réglementaire et non à des transactions en coulisses, a déclaré le PDG de la plate-forme au patron de Tesla et personne la plus riche du monde, Elon Musk.

Vladimir Tenev de Robinhood est devenu l’un des interviewés les plus recherchés pour les médias couvrant l’actualité boursière, en raison du rôle qu’il a joué dans le bras de fer entre les grands fonds spéculatifs à découvert et une foule d’investisseurs à petit dollar de la communauté Reddit WallStreetBets. Mais Elon Musk est sans doute la personne la plus inhabituelle à faire l’interview.

Au Clubhouse ce soir à 22h, heure de Los Angeles – Elon Musk (@elonmusk) 31 janvier 2021

Les deux hommes se sont rencontrés dimanche soir sur l’application de chat audio Clubhouse pour discuter de la décision d’accélérer les échanges sur l’application Robinhood. Tenev a réitéré son histoire: après la montée en flèche de mercredi des achats de soi-disant « stocks meme » alimentés par WallStreetBets, la National Securities Clearing Corporation (NSCC) a augmenté la demande de dépôt de capital Robinhood à 3 milliards de dollars. L’interdiction des achats a permis de ramener la somme à un niveau gérable de 700 millions de dollars, ce qui a permis à Robinhood d’ouvrir jeudi.

Robinhood est une maison de courtage sans commission qui se vante de démocratiser le marché financier. Le NSCC agit en tant que chambre de compensation pour l’ensemble du commerce boursier américain. Les maisons de courtage doivent déposer des dépôts pour gérer les risques afin de pouvoir accéder aux bourses et être en mesure de traiter les ordres commerciaux.

Même si l’histoire de Tenev est tout à fait vraie, le correctif de liquidité peut avoir été une violation des droits des clients de Robinhood, c’est pourquoi un recours collectif a été intenté contre la plate-forme à ce sujet. De plus, Robinhood est largement soupçonné d’avoir pris la décision de limiter les dommages causés par la ruée du marché vers les grands fonds spéculatifs. Les fonds ont fortement court-circuité contre des sociétés comme le détaillant de jeux vidéo GameStop, s’attendant à ce que leurs actions baissent, et cette stratégie s’est retournée contre lui lorsque les prix ont explosé la semaine dernière.

Musk a fait pression sur Tenev pour savoir si le NSCC « Tenant un pistolet sur sa tête » était le résultat de fonds spéculatifs comme Citadel et d’autres teneurs de marché ayant leur mot à dire sur les responsables de l’organisation. Malgré ses fonctions de réglementation, la NSCC n’est pas une agence gouvernementale mais une filiale de la Depository Trust & Clearing Corporation, une holding privée.

« Je n’ai aucune raison de croire cela, » Tenev a répondu, ajoutant que penser autrement amène les gens « Un peu dans les théories du complot. » Le PDG de Robinhood a déclaré que la demande de dépôt du NSCC était « raisonnable » dans les circonstances, même si la formule utilisée pour calculer la somme était « opaque. » Certains auditeurs se sont sentis déçus par ses réponses, même s’ils étaient amusés par la personne qui posait les questions.

1. Il ne s’est pas excusé. 2. Il a dit que l’institution financière qui leur avait imposé cela était "raisonnable". 3. Pas assez bien. – Philaderik (@philaderik) 1 février 2021

Je viens d’écouter Elon Musk interviewer le PDG de Robinhood sur Clubh0use et mec sonnait comme s’il était retenu en otage ou quelque chose comme ça. – (@LAV_KAI) 1 février 2021

Musk, qui a remplacé en janvier Jeff Bezos d’Amazon en tant que personne la plus riche du monde en raison de la croissance du stock de Tesla, était parmi les premières personnes à se lancer dans l’histoire en développement de GameStop. contrairement à certains autres personnes riches aux États-Unis, il est très critique des vendeurs à découvert en se référant à l’impasse Wall Street vs WallStreetBets.

