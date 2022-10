Les responsables du logement du Maine disent que l’histoire du candidat à la Chambre est fausse

LEWISTON, Maine (AP) – Un espoir républicain du Congrès dans une course hautement compétitive dans le Maine diffuse des informations erronées sur les politiques de logement de l’État, ont déclaré les directeurs du logement public.

L’ancien représentant Bruce Poliquin défie le représentant démocrate Jared Golden, qui a vaincu de justesse le républicain en 2018. Au cours de sa campagne, Poliquin a raconté l’histoire d’une femme vivant dans sa voiture qui lui aurait dit qu’elle avait été retirée d’une liste de logements à cause de immigrés qui vivent illégalement dans le pays.

Poliquin, qui a concentré sa campagne sur des questions telles que la réduction de l’immigration et la protection des droits des armes à feu, a utilisé l’anecdote dans le cadre de son argumentation en faveur d’une sécurité accrue aux frontières.

La Maine Association of Public Housing Authority Directors a réprimandé l’histoire jeudi avec une déclaration au Bangor Daily News qui n’a pas nommé le candidat mais est venue en réponse à ses déclarations. La déclaration a déclaré: «Une telle désinformation érode la confiance dans le système de logement public dont tant de personnes et de familles dépendent pour un logement sûr et de qualité abordable, et elle ne peut être laissée sans correction.»

L’éligibilité à l’aide fédérale au logement est limitée aux citoyens américains et aux non-citoyens qui ont un statut d’immigration éligible, selon les règles fédérales.

Poliquin a raconté l’histoire lors d’une interview avec WCSH-TV lorsqu’il a déclaré avoir rencontré la femme lors d’un événement à Lewiston. Il a dit qu’elle lui avait dit qu’elle était en tête de liste pour obtenir un appartement, mais qu’elle avait été “rejetée sur la liste parce que des gens sont venus illégalement dans ce pays”.

Roy Mathews, un porte-parole de Poliquin, a déclaré vendredi que l’histoire était authentique mais n’a fourni aucune preuve pour la corroborer.

“Bruce élevait la voix et l’expérience de cette femme sans abri d’âge moyen avec son besoin de logement disponible dans le Maine”, a-t-il déclaré. « Cette réalité est très troublante.

L’attrait de la politique de style Trump s’est accru dans le district depuis lors, malgré le fait qu’il soit représenté par Golden, un démocrate modéré. Poliquin, qui a représenté le 2e district en tant que républicain modéré de 2014 à 2018, a déplacé son propre message vers la droite pour essayer de profiter de ces vents contraires.

Poliquin se présente pour le siège du 2e district du Congrès contre Golden et la candidate indépendante Tiffany Bond.

The Associated Press