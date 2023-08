Les responsables du Grand Canyon préviennent qu’E. coli a été trouvé dans l’eau près de Phantom Ranch, au fond du canyon.

PARC NATIONAL DU GRAND CANYON, Arizona (AP) — Les responsables du parc national du Grand Canyon ont averti que la bactérie E. coli avait été détectée vendredi dans l’approvisionnement en eau près de Phantom Ranch, le seul hébergement au fond du canyon.

Les autorités du parc ont déclaré que les visiteurs ne devraient pas consommer d’eau dans cette zone sans l’avoir préalablement fait bouillir. E. coli peut entraîner de la diarrhée, des crampes, des maux de tête et parfois une insuffisance rénale, voire la mort. Les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées sont plus à risque.

L’eau de la région de Phantom Ranch – y compris celle utilisée pour se brosser les dents, faire de la glace et préparer la nourriture – doit être portée à « ébullition » pendant une minute par 1 000 pieds (305 mètres) d’altitude, puis refroidie avant d’être utilisée, ont déclaré les responsables. .

Phantom Ranch et ses environs immédiats – tous accessibles uniquement par une longue randonnée ou une promenade à dos de mulet depuis le bord du canyon ou en radeau sur le fleuve Colorado – sont les seules zones du parc touchées.

Les responsables du parc collectent davantage d’échantillons pour déterminer la source de la bactérie et chlorent à nouveau l’eau de la région.

La présence d’E. coli peut être causée par un ruissellement accru dû à de fortes pluies ou à un bris de canalisations ou de traitement de l’eau. Cela indique généralement une contamination par des déchets humains ou animaux.

La région du Grand Canyon a récemment connu de fortes pluies provoquées par les restes d’une tempête tropicale.

The Associated Press