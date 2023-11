Les responsables du Entertainment Community Fund préviennent que l’impact des grèves se fera sentir « pendant les mois à venir »

Les responsables du Entertainment Community Fund (anciennement The Actors Fund) préviennent que même si la fin hier de la grève de la SAG-AFTRA est une bonne nouvelle, l’impact économique et sanitaire de cet arrêt de travail de plusieurs mois « aura un impact sur l’industrie pour les mois à venir. »

« Nous sommes heureux que le comité TV/théâtral du SAG-AFTRA et l’AMPTP soient parvenus à un accord de principe », a déclaré Joseph Benincasa, président et directeur général du Entertainment Community Fund, dans un communiqué, « mais nous sommes très préoccupés par le long terme. l’impact que l’arrêt de travail continuera d’avoir sur les personnes directement et indirectement touchées.

Selon Benincasa, le Fonds a distribué plus de 11,2 millions de dollars à plus de 5 200 personnes travaillant dans le cinéma et la télévision. « Il faudra des mois avant que l’industrie ne se rétablisse complètement », a-t-il déclaré, « et nous encourageons ceux qui en ont besoin à faire appel au Fonds. Et nous espérons que ceux qui peuvent aider continueront à le faire.

L’organisation nationale des services sociaux répond aux besoins des personnes qui travaillent dans les arts du spectacle et le divertissement avec des services axés sur la santé et le bien-être, la carrière, la vie et le logement.

Dans sa déclaration d’aujourd’hui, le Fonds note que même si les grèves du SAG-AFTRA et de la WGA sont désormais terminées, les personnes au chômage devront trouver un nouvel emploi ou attendre que leur travail antérieur reprenne.

« Beaucoup ont des arriérés de loyer et risquent d’être expulsés », peut-on lire dans le communiqué. « D’autres ont perdu leur assurance maladie et ont des frais médicaux supplémentaires, tandis que d’autres ont besoin d’un soutien accru en matière de santé mentale. Associées aux impacts durables de la pandémie de COVID-19 – une enquête menée en 2023 auprès de plus de 4 000 personnes ayant sollicité le soutien du Entertainment Community Fund pendant la pandémie de Covid-19 a révélé que plus de 50 % des personnes interrogées ont toujours des difficultés à trouver un emploi – ces C’est une période désastreuse pour l’industrie.

Annette Bening, présidente du conseil d’administration du Entertainment Community Fund, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué : « Même maintenant que les grèves sont terminées, nous savons que beaucoup seront confrontés à des défis dans les semaines et les mois à venir, et nous devons continuer à être le filet de sécurité. ils ont besoin. J’encourage tous ceux qui le peuvent à apporter leur soutien au Fonds, et pour ceux qui ont besoin d’aide, nous sommes là pour les aider.

