Les responsables du district de Sandwich Park ciblent l’ouverture du parc canin au printemps 2023 – Shaw Local

Les responsables du district de Sandwich Park vont de l’avant avec des plans pour ouvrir un parc pour chiens à l’angle nord-est de Fairwind Boulevard et de West Pleasant Avenue.

Le directeur exécutif du district du parc, Bill Novicki, a déclaré que les responsables du district envisageaient d’ouvrir le parc au printemps prochain.

Novicki a déclaré qu’ils traversaient actuellement les étapes de planification et d’autorisation du parc avec la ville. Si tout se passe bien, ils espèrent lancer des appels d’offres d’ici la fin du mois et attribuer un contrat en septembre, la construction devant bientôt suivre.

Le site du parc est composé d’environ deux acres de terrain en herbe et principalement dénudé d’arbres.

Novicki a déclaré que le district du parc était propriétaire du terrain depuis un certain temps et prévoyait un parc pour chiens depuis qu’une enquête publique en 2013 a montré un fort désir de la communauté.

Le parc sera entouré d’une clôture à mailles losangées, avec une section clôturée pour les petits chiens et l’entraînement. Il y aura une entrée accessible à l’ADA, à double portail et une fontaine à eau ADA pour les personnes et les chiens.

Novicki a déclaré qu’il y avait des plans pour une pièce d’eau et une zone commémorative honorant les animaux de compagnie locaux qui sont décédés. Ils étendent également leur programme d’arbres commémoratifs au parc, afin que les gens puissent faire don d’un arbre à la mémoire d’un être cher ou d’un animal de compagnie.

Ils espèrent ajouter plus de fonctionnalités telles que des zones d’activité et des équipements d’entraînement d’agilité grâce à des opportunités de parrainage et à des dons locaux.

Novicki a déclaré que les responsables sont toujours en discussion sur la manière dont l’accès et l’inscription seront gérés, mais qu’il y aura probablement une inscription annuelle requise pour s’assurer que tous les invités canins ont les vaccins et les vaccins appropriés, ainsi que des frais minimes.

“Ce n’est pas quelque chose que nous cherchons à faire de l’argent”, a déclaré Novicki. “Il s’agit de s’assurer que les personnes et les chiens sont en sécurité.”