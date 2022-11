Les responsables du district de protection contre les incendies d’Oswego espèrent que la troisième tentative de référendum sur la hausse des impôts sera couronnée de succès – Shaw Local

Le district de protection contre les incendies d’Oswego espère que la troisième fois sera le charme.

Une fois de plus, les électeurs se voient présenter un référendum sur l’augmentation de la taxe foncière qui, selon les responsables du district des incendies, est nécessaire pour maintenir le niveau actuel de service et de protection.

La question du bulletin de vote des élections générales du 8 novembre demande aux électeurs d’approuver une augmentation de 0,10 % du taux d’imposition foncière du district.

Actuellement, le propriétaire d’une maison d’une valeur de 300 000 $ paie environ 600 $ en taxes foncières au district des incendies. Si le référendum est approuvé, ce même propriétaire verrait une augmentation d’environ 99 $ de la facture de taxes annuelle.

Les électeurs ont rejeté de justesse la demande d’augmentation des impôts du district lors d’un référendum en avril 2021, puis à nouveau le 28 juin dernier par une marge de défaite d’une voix.

Il y a eu 4 149 bulletins de vote en faveur du référendum sur l’augmentation des impôts et 4 150 contre, selon les totaux non officiels des votes.

Le greffier du comté de Kendall a effectué un recomptage de découverte à la demande du conseil d’administration du district de protection contre les incendies, qui était convaincu que les résultats du référendum étaient corrects et, le 8 août, a voté pour soumettre la question aux électeurs pour la troisième fois.

Le vaste district de protection contre les incendies couvre une zone de 53 milles carrés du nord-est du comté de Kendall et du nord-ouest du comté de Will.

Le district comprend tout le village d’Oswego et Boulder Hill non constitué en société, ainsi que des parties de Montgomery, Yorkville et Plainfield.

La croissance démographique est le facteur déterminant du référendum.

Les responsables du district des incendies soulignent les milliers de nouvelles maisons et entreprises qui ont été construites dans le district depuis la dernière fois qu’il a obtenu l’approbation des électeurs lors d’un référendum en 2002.

Il y a vingt ans, le district d’incendie desservait une population d’environ 27 000 personnes, mais en dessert maintenant près de 70 000 à partir de quatre postes : deux à Oswego, un à Montgomery et un autre à Plainfield.

Le district a répondu à plus de 6 000 appels en 2021 contre 2 000 appels en 2002.

“La croissance se poursuit de manière significative dans notre communauté et le coût des appareils et équipements continue d’augmenter”, selon un communiqué de presse du district.