Les responsables du comté s’engagent à lutter contre le plan de bus pour migrants du maire de New York

NEW YORK (AP) – Des responsables représentant un comté de la banlieue de New York où le maire de New York souhaite envoyer des migrants pour un séjour de quatre mois à l’hôtel ont juré de lutter contre le plan lundi par des amendes et un état d’urgence.

« Nous ne sommes pas équipés pour aider humainement ces personnes, ce que nous devrons éventuellement faire », a déclaré le directeur du comté de Rockland, Ed Day, lors d’une conférence de presse où il a été rejoint par le représentant américain Michael Lawler et d’autres responsables opposés au plan.

Day, un républicain, a qualifié le plan du maire Eric Adams d’emmener jusqu’à 300 migrants adultes célibataires de sexe masculin dans des hôtels de Rockland et des comtés voisins d’Orange « la même chose que de jeter au milieu de l’océan des gens qui ne savent pas nager et de dire » allez-y au rivage.’ Ça ne peut pas marcher.

Lawler, un républicain dont le district de la vallée de l’Hudson comprend le comté de Rockland, a déclaré qu’il était « farouchement opposé à ce plan qui déplacerait le coût du logement, de la nourriture et des soins de santé pour les personnes qui pourraient être ici illégalement vers le comté de Rockland et nos municipalités ».

Adams, un démocrate, a annoncé vendredi le plan de bus des migrants vers les deux comtés au nord de la ville sur une base volontaire. Il a déclaré que le programme aiderait la ville à gérer les plus de 37 500 demandeurs d’asile pris en charge par la ville.

Adams a annoncé le plan alors que les villes des États-Unis se préparent à une augmentation du nombre de migrants demandeurs d’asile lorsqu’une politique de l’ère de la pandémie qui a permis l’expulsion de nombreux migrants prend fin. Les responsables prévoient que la fin des limites d’immigration en vertu du titre 42 d’une loi de santé publique de 1944 signifiera davantage de migrants essayant de traverser la frontière sud.

Adams a déclaré que les migrants envoyés de New York vers les comtés de Rockland et d’Orange recevraient des repas, des conseils et d’autres services pour un séjour pouvant aller jusqu’à quatre mois dans les hôtels.

Le communiqué de presse d’Adams n’a pas nommé les hôtels où les migrants seraient envoyés, mais la superviseure de Day et d’Orangetown, Teresa Kenny, a déclaré qu’ils avaient appris que l’Armoni Inn and Suites dans le hameau d’Orangeburg avait été sélectionné.

Kenny a déclaré que loger des migrants là-bas pendant quatre mois violerait l’ordonnance de la ville limitant les séjours à l’hôtel à 30 jours.

« Je suis désolé, monsieur le maire, vous ne l’emportez pas sur nos lois », a déclaré Kenny, qui a rejoint Day lors d’une conférence de presse à New City, le siège du comté. « Nous avons notre propre code municipal, donc la ville est prête à intenter une action en justice. »

Un message sollicitant des commentaires a été laissé à l’Armoni.

Day a annoncé samedi l’état d’urgence qui, selon lui, interdira aux autres municipalités d’amener des personnes dans le comté de Rockland et interdira aux hôtels et motels d’héberger des immigrants sans permis.

Il a déclaré que l’état d’urgence restera en vigueur pendant au moins 30 jours et sera appliqué par des amendes de 2 000 dollars par migrant et par jour pour les hôtels et pour toute municipalité qui envoie des migrants à Rockland.

On ne savait pas quelle autorité le comté de Rockland aurait pour infliger une amende à New York pour y avoir envoyé des migrants. Un porte-parole du service juridique de la ville a refusé de commenter.

Le plus haut responsable élu du comté d’Orange, l’autre comté où Adams a déclaré que les migrants seraient envoyés, a été plus discret dans ses critiques.

« Nous avons des questions sur l’identité de ces immigrants et restons inquiets s’ils ont été correctement contrôlés », a déclaré vendredi le directeur du comté d’Orange, Steven M. Neuhaus, dans un communiqué. « C’est un autre exemple de l’échec de la politique d’immigration du gouvernement fédéral et de son incapacité à contrôler la frontière. »

Adams s’est plaint pendant des mois que le volume de migrants arrivant à New York dépassait la capacité d’hébergement de la ville et a critiqué le gouverneur du Texas Greg Abbott et d’autres élus républicains pour avoir transporté des migrants à New York.

L’administration d’Adams utilise des hôtels dans la ville pour héberger certains migrants, principalement des familles avec enfants. Les projets d’hébergement d’autres personnes sur des sites tels qu’un terminal de croisière et un parking de plage dans le Bronx ont été abandonnés.

L’attaché de presse d’Adams, Fabien Levy, a déclaré lundi que la ville avait pris en charge plus de 61 000 migrants « et nous l’avons fait en grande partie sans incident ».

Levy a déclaré dans un communiqué que le gouvernement fédéral devrait faire plus pour aider la ville à héberger les migrants, « mais jusqu’à ce qu’ils le fassent, nous avons besoin que d’autres élus de l’État et du pays fassent leur part et imitent l’approche humaine et compatissante que la ville de New York a prises au cours de l’année écoulée.

Karen Matthews, Associated Press