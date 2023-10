Après que John Erickson ait quitté la Suède pour le comté de Chautauqua, il a construit le Colony Motel à West Ellicott.

Mercredi, sa petite-nièce, la législatrice Elisabeth Rankin, R-Jamestown, a parlé de son oncle et du motel de 22 logements qui a été détruit dans un incendie la veille.

«Ouais, oncle John. C’est un petit morceau d’histoire familiale que nous avons perdu », a-t-elle déclaré lors de la réunion de l’Assemblée législative du comté mercredi.

Rankin a expliqué à quel point le motel était populaire auprès des gens de toute la région.

« C’est incroyable quand on pense qu’un bâtiment comme celui-là peut signifier tant de choses pour tant de gens », a-t-elle déclaré. «Tous les commentaires que vous voyez sur les gens qui passent par là et qui manquent la piscine quand ils la voient, les gens qui se faufilaient et utilisaient la piscine la nuit alors qu’ils n’étaient pas censés le faire, et les gens qui vivaient là lorsque leur maison était en construction. »

Rankin a également partagé à quel point elle était fière de voir autant de services d’incendie différents se rassembler pour répondre.

« En plus de Celoron, nous avions Lakewood, Bemus Point, Fluvanna, Kennedy, Sherman, Ashville, Busti, Frewsburg et ouais, n’est-ce pas génial qu’ils aient tous répondu. Les services d’urgence du comté de Chautauqua, les services médicaux d’urgence du comté, Alstar EMS, la police d’Ellicott et le bureau du shérif du comté de Chautauqua ont également apporté leur aide », a-t-elle déclaré.

Rankin a également remercié les particuliers et les entreprises qui ont fourni aux premiers intervenants de la nourriture, de l’eau et du café. « C’est une excellente façon de montrer comment une communauté peut s’unir pour s’entraider », a-t-elle déclaré.

La législatrice Lisa Vanstrom, R-West Ellicott, était d’accord. Elle a remercié Johnny’s Lunch et Farm Fresh Foods pour leurs dons.

Un remerciement a également été adressé à Tim Hortons.

Le directeur du comté, PJ Wendel, a déclaré que 14 départements différents avaient apporté leur aide, y compris des départements de Pennsylvanie. Il a ajouté que le directeur par intérim de la santé publique, le Dr Michael Faulk, et la nouvelle unité mobile de santé du comté ont également répondu.

Wendel a noté que 15 personnes vivaient réellement dans le motel lorsqu’il a pris feu.

“Beaucoup de gens ont appelé la colonie leur maison et tout ce qui s’y trouvait était dans ces pièces et tout a été perdu”, a-t-il déclaré.

Comme Rankin et Vanstrom, Wendel a félicité les hommes et les femmes qui ont répondu à l’incendie.

«Je voudrais simplement remercier tous les premiers intervenants et en particulier les forces de l’ordre. On ne peut pas en dire assez sur la manière dont tout le monde s’est réuni », a-t-il déclaré.

Les pompiers étaient présents sur place pendant plus de 12 heures mardi. Wendel a indiqué qu’ils avaient dû rentrer dans la nuit après la reprise de l’incendie.

La cause de l’incendie n’a pas été déterminée.







