Les responsables du comté de McHenry disent que les surdoses mortelles sont à la hausse, mais pourquoi échappe – Shaw Local

Le comté de McHenry a connu une “augmentation inhabituelle” des surdoses mortelles au cours des 28 derniers jours, a rapporté cette semaine le département de la santé du comté de McHenry, alarmant les membres de la communauté dont la mission est de sauver les gens de la toxicomanie.

Le département de la santé du comté a signalé une augmentation de 250% du nombre de décès présumés par surdose au cours des 28 derniers jours par rapport aux 28 jours précédents, ont déclaré des responsables du département dans un communiqué de presse.

Jusqu’à présent cette année, 24 décès ont été causés par des surdoses de drogue et des rapports de toxicologie sont toujours en attente sur sept cas, a déclaré Laura Crain, coordinatrice du programme sans drogue à la McHenry County Substance Abuse Coalition. Environ cinq des décès confirmés par surdose sont également attribués à des suicides plutôt qu’à des surdoses accidentelles, a-t-elle déclaré.

“Nous n’avons pas vu ce que nous avons vu au cours de ces 30 jours depuis au moins deux ans”, a déclaré Crain.

La nouvelle a incité Rob Mutert, propriétaire de Warp Corps à Woodstock, à soulever à nouveau la question de l’importance du financement des programmes axés sur la prévention dans la communauté. Warp Corps offre un espace et des options aux adolescents et aux jeunes adultes dans l’espoir de les empêcher de s’impliquer dans la consommation et l’abus de drogues et d’alcool.

“Ma plus grande réaction à cette information … surprise”, a déclaré Mutert. “Il s’agit d’une croissance nette tellement importante des surdoses en très peu de temps.”

Mutert a déclaré qu’il “devenait très perplexe devant le manque de leadership” et de soutien des responsables du comté en ce qui concerne le financement de programmes basés sur la prévention.

“Il n’y a aucune initiative pour faire face à ce problème, donc [that]) dans cinq ans, nous n’aurons pas le même nombre de jeunes qui se lancent dans cette consommation de drogue, et cela s’accompagne de programmes de prévention », a-t-il déclaré.

La nouvelle survient alors que Crain se prépare pour la sixième semaine annuelle de sensibilisation aux surdoses, qui comprend un événement commençant à midi dimanche sur l’historique Woodstock Square. L’événement vise à se souvenir de ceux qui ont perdu une surdose et à célébrer ceux qui se sont remis d’une vie de dépendance, a déclaré Crain.

Il y aura une formation sur l’utilisation de la naloxone dans la prévention d’une surdose mortelle d’héroïne, un défilé de vélo pour les jeunes, de la musique en direct et des ressources sur place.

La semaine sera également marquée par Ride for Recovery, une balade à moto de 75 miles à travers le nord de l’Illinois et le sud du Wisconsin. Le trajet commence à 9 h 30 dimanche à Harley Davidson, 2235 S. Eastwood Drive à Woodstock, et se termine à l’historique Woodstock Square, 114 N. Benton St. à 15 h. Le coût est de 20 $ pour le conducteur et de 10 $ pour un passager. . L’inscription est disponible sur www.mchenrycountysac.org.

Alors que la plupart des décès par surdose dans le comté de McHenry sont dus aux opioïdes et sont souvent causés par le fentanyl, un puissant opioïde synthétique, Crain n’a pas pu expliquer l’augmentation des surdoses mortelles de drogue.

Deux des cas impliquaient de la xylazine, un médicament sédatif destiné à être utilisé chez les grands animaux, récemment observé dans des surdoses de drogue à l’échelle locale et nationale. Il n’est pas encore clair si ce médicament est impliqué dans les sept décès restants, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était préoccupée par l’émergence de ce nouveau médicament dans le comté.

L’une des surdoses de drogue les plus récentes n’impliquait pas du tout d’opioïdes, mais était le résultat d’une substance inhalée, a-t-elle déclaré.

La préoccupation ne concerne pas seulement les surdoses mortelles, mais l’augmentation des visites aux urgences en raison de surdoses non mortelles, a-t-elle déclaré.

“Contact non mortel pour les opioïdes, nous surveillons cela aussi”, a déclaré Crain. “C’est un chiffre inquiétant pour nous. … Il se passe beaucoup de choses, de multiples facteurs qui nous font dire que c’est au-delà des chiffres normaux. Nous ne pouvons pas dire pourquoi. Nous ne voyons pas une heure particulière de la journée, un mois ou un jour férié particulier, il n’y a tout simplement pas de thème commun [connecting the overdoses or fatalities].”

En attendant, Mutert a déclaré qu’il continuerait à proposer des options à Warp Corps pour empêcher les jeunes de se livrer à la drogue et à l’alcool. Il continuera également à trouver un soutien financier pour voir un jour son rêve de construire un grand centre communautaire se concrétiser. Ce centre comprendrait un espace pour la planche à roulettes, l’art, la musique et d’autres activités ainsi que des ressources sous un même toit.

“Il y a beaucoup d’argent alloué au niveau du comté pour lutter contre ces problèmes de rétablissement, de traitement, de maisons sobres et de réduction des méfaits et ce sont toutes des choses incroyables qui doivent avoir lieu, et je ne soutiendrais jamais leur financement”, il a dit. “Nous devons également consacrer une somme considérable d’argent et d’énergie aux programmes de prévention avant que ces enfants ne soient corrompus.”

À la lumière de l’augmentation des surdoses, le ministère de la Santé du comté de McHenry a publié des directives destinées à ceux qui utilisent ou ont un proche qui utilise des opioïdes.

Les symptômes de surdose d’opioïdes comprennent de très petites “pupilles ponctuelles” ; somnolence extrême ou endormissement; absence de respiration ou respiration lente et peu profonde ; bruits d’étouffement ou de gargouillis; un corps mou; et peau pâle, bleue ou froide.

Si quelqu’un soupçonne une surdose, il doit immédiatement appeler le 911, allonger la personne sur le côté et, si possible, administrer autant de doses de naloxone, également connue sous le nom de marque Narcan, que nécessaire jusqu’à ce que la personne réponde ou que les services d’urgence arrivent.

Crain a également conseillé d’appeler le 911. «Nous avons une loi sur le bon samaritain. Ils ne peuvent pas avoir d’ennuis même s’ils consommaient à ce moment-là », a-t-elle déclaré.

Le fentanyl devient de plus en plus courant, parfois associé à d’autres drogues telles que la cocaïne ou la méthamphétamine. Une dose aussi petite que trois grains de riz peut être mortelle.

Pour éviter une surdose accidentelle de fentanyl, le département de la santé du comté a dirigé les résidents vers des ressources telles que les bandelettes de test de fentanyl et la naloxone, qui peuvent être commandées en ligne via Live4Lali.org ou en appelant ou en envoyant un SMS à l’association au 224-297-4393.

Des informations sur les ressources communautaires, les événements et les fournitures sont disponibles sur Live4Lali. Des ressources locales pour la consommation de substances sont disponibles via le Conseil de la santé mentale du comté de McHenry ou en appelant le Ligne d’assistance téléphonique de l’Illinois pour les opioïdes et autres substances au 833-234-6343.