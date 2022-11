Les responsables du comté de Maricopa en Arizona parlent du vote

Un électeur dépose son bulletin de vote dans une boîte de dépôt au centre de tabulation et d’élection du comté de Maricopa le 7 novembre 2022 à Phoenix, en Arizona.

Les responsables du comté le plus peuplé d’Arizona, qui aideront à décider de certaines des élections de mi-mandat les plus surveillées du pays mardi, visaient à dissiper les inquiétudes accrues concernant la désinformation et la sécurité du jour du scrutin lundi.

Les principaux responsables du comté ont réfuté la désinformation sur le décompte des voix diffusée sur Twitter, entre autres plateformes. Le président du conseil de surveillance du comté, Bill Gates, a déclaré que la désinformation “était vraiment passée à la vitesse supérieure” à la fin de la semaine dernière.

“Nous sommes ici dans le comté de Maricopa, nous avons des habitants du comté de Maricopa qui essaient de faire ce qu’il faut et de comprendre quelle est la vérité, et une grande partie de cette désinformation est diffusée par des personnes qui ne vivent même pas ici dans le comté de Maricopa », a déclaré Gates. “Mais pour une raison ou une autre, ils veulent distraire et ils veulent créer des problèmes avec notre élection.”

Au cours des deux dernières années, le comté de Maricopa a intensifié ses efforts pour lutter contre la désinformation, qui a particulièrement touché la région. Après sa défaite à l’élection présidentielle de 2020, l’ancien président Donald Trump a faussement accusé la fraude électorale dans plusieurs comtés du pays, dont Maricopa. Le président Joe Biden a remporté le comté par plus de 45 000 voix alors que l’Arizona a contribué à sceller sa victoire électorale.

L’année suivante, les républicains lançaient un prêt de près de 7 millions de dollars Audit dans le comté pour assurer la validité des résultats des élections de 2020. L’audit a révélé une marge encore plus grande de la victoire pour Biden et a dissipé les allégations de fraude.

Le comté a maintenant les yeux du pays sur lui alors qu’il fait face à des menaces accrues contre les travailleurs électoraux, à l’intimidation des électeurs dans les boîtes de dépôt et à des inquiétudes accrues concernant les informations trompeuses entourant les mi-mandat. Maricopa aidera à décider du contrôle du Sénat américain, alors que le sénateur démocrate Mark Kelly tente de défendre son siège contre le challenger républicain Blake Masters dans la chambre divisée également par parti.

La nation a également regardé la course de l’Arizona pour le poste de gouverneur, où la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs affronte le républicain Kari Lake, l’un des principaux partisans des fausses allégations de fraude électorale de Trump.

Le shérif du comté de Maricopa, Paul Penzone, a déclaré que le comté était “engagé à protéger le vote libre dans une république”.

“Quiconque là-bas dont les intentions sont de saper cet effort, de créer la peur, d’intimider les hommes et les femmes de bien qui essaient de faciliter ce processus, vous devrez passer par nous pour y arriver et cela n’arrivera pas sous notre surveillance, ” il a dit.

Penzone, qui est également membre du Comité pour des élections sûres et sécurisées, une organisation électorale bipartite composée de responsables électoraux locaux et des forces de l’ordre, a également averti les élus d’utiliser leurs plateformes à bon escient.

“Vos mots comptent. Et si vous choisissez des mots qui invoquent la violence, vous serez également inscrit sur les rapports criminels”, a-t-il déclaré. “Ne pensez pas que vos mots seuls ne peuvent pas vous attirer des ennuis, car ils le peuvent.”

Lundi matin, le bureau de l’enregistreur du comté de Maricopa a reçu 974 760 paquets de vote anticipé et la signature a vérifié 965 000 d’entre eux, selon l’enregistreur du comté Stephen Richer. Malgré la désinformation et la désinformation, Richer est convaincu que son bureau a instauré la confiance parmi les électeurs.

“C’est l’objectif du comté, après avoir fait cela pendant deux ans, qu’en raison des informations positives que nous avons diffusées et en raison de notre insistance continue à répondre à ces affirmations et à constater qu’aucune n’a été exacte, que les gens avoir confiance dans ce processus », a-t-il déclaré.

Gates a également fait remarquer que l’intérêt accru pour l’élection du comté de Maricopa est une indication de l’état de la démocratie dans le comté et dans le pays dans son ensemble.

“Il ne s’agit vraiment pas de nous. Il s’agit de ce qui se passe en général”, a déclaré Gates. “Le fait que nous ayons ici non seulement des journalistes des États-Unis mais du monde entier, des gens qui s’inquiètent pour notre république démocratique, pour ce qui est arrivé à nos élections.”