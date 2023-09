Les responsables du comté de LA veulent entendre des suggestions sur les prises de contrôle de rue

Les prises de contrôle illégales des rues ont tué et blessé des passants dans le comté de Los Angeles ces dernières années, et les autorités du comté envisagent désormais de demander au public des idées pour freiner cette activité de plus en plus populaire.

Le conseil de surveillance du comté a demandé mardi un rapport complet sur ce passe-temps dangereux, qui a gagné en popularité au début du confinement dû à la pandémie de COVID-19. Le comté prévoit également d’organiser un forum public pour discuter des tactiques les plus efficaces pour dissuader les participants et les spectateurs, et examiner les options qui n’ont pas fonctionné dans le passé.

À Compton, connue comme la « Mecque des prises de contrôle de rue », les adjoints du shérif affirment avoir répondu à des centaines d’incidents de prise de contrôle dans la ville depuis janvier.

Ces dernières années, les prises de contrôle de rue sont devenues un phénomène hebdomadaire dans les quartiers du comté de Los Angeles, où les conducteurs effectuent des « beignets » au milieu d’intersections très fréquentées ou font la course avec leurs véhicules dans des rues résidentielles.

Le comté n’est pas la première agence gouvernementale à prendre des mesures contre les invasions de rues. La ville de Santa Rosa, en Californie du Nord, a intenté une action en justice contre les organisateurs pour avoir pollué les cours d’eau avec des débris rejetés par des pneus déchiquetés.

Des spectateurs, des participants et des passants ont été blessés ou tués par des conducteurs effectuant des cascades. Il existe un mépris général de la part des organisateurs de la prise de contrôle pour les communautés et les familles concernées, a déclaré la superviseure du comté Holly Mitchell en présentant la motion pour le rapport complet.

C’est devenu dangereux pour toute personne proche d’une prise de contrôle de rue, a déclaré Mitchell.

« Le simple fait de traverser la rue, de rentrer du travail et de l’épicerie est devenu dangereux dans de trop nombreuses communautés du comté de Los Angeles. Et pour nous tous, je pense que c’est inacceptable », a-t-elle déclaré.

Une réponse officielle pourrait consister à décourager les organisateurs de promouvoir des événements en ligne, à développer la technologie pour surveiller les excès de vitesse avec des caméras aux intersections très fréquentées et à augmenter les sanctions pour les conducteurs. Le plan pourrait également ajouter des sites pour les courses de rue légales dans les communautés les plus touchées.

Bien qu’aucune date n’ait été fixée pour un forum public, les résidents qui ont été touchés par les courses de rue estiment que le forum aurait dû avoir lieu depuis longtemps.

Maria Rivas Cruz et Raymond Olivares ont été heurtés par un homme roulant à 100 mph devant leur domicile à Willowbrook en février. Olivares, 27 ans, est décédé et Cruz a été grièvement blessé.

Cruz travaille comme enseignant dans une école primaire et Olivares comme ingénieur civil pour la ville de Los Angeles. Le couple prévoyait de se marier en décembre pour marquer leur 12e anniversaire ensemble et avait acheté une maison où ils voulaient fonder une famille.

« Je me couche, je me réveille et il n’est pas à côté de moi », a déclaré Cruz lors de la réunion du conseil d’administration de mardi, où elle marchait à l’aide d’une canne. « J’ai des cicatrices physiques sur le visage, sur la main, sur le bras, sur la jambe. Mais les cicatrices que personne ne comprendra jamais ni ne verra jamais sont celles qui sont internes. Je suis fatigué. Je suis fou. »

La sœur d’Olivares, Cindy Enamorado, a déclaré que les attaques dans la rue favorisent la violence, le vandalisme, la consommation de drogue et la conduite sous influence, et que tout cela est organisé sur les réseaux sociaux. Elle a encouragé le comté à utiliser le programme éducatif existant de l’organisation Les courses de rue tuentqui a été fondée par les membres survivants des familles des victimes de courses de rue.

Elle pense que les personnes qui participent à des courses de rue devraient entendre directement les membres des familles de ceux qui ont été tués.

« Faites-leur savoir que leurs actes ont des conséquences et ce qu’ils peuvent faire en écoutant les histoires des victimes et comment elles détruisent des vies », a déclaré Enamorado.

La Commission de surveillance civile du shérif a tenu une réunion virtuelle en septembre dernier pour aborder la question et a préparé un rapport recommandant la formation d’un plan de gestion des prises de contrôle de rue. Bien que la recommandation n’ait pas été adoptée par la commission, elle attire l’attention sur la nécessité d’une analyse globale du problème, selon la motion de Mitchell.