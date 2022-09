Les responsables du comté de Kendall citent une augmentation des décès par surdose de drogue – Shaw Local

L’épidémie d’opioïdes reste une crise de santé publique qui, selon les responsables du comté de Kendall, ne fait qu’empirer.

La coroner du comté de Kendall, Jacquie Purcell, a déclaré que depuis le début de cette année, il y a eu 10 décès confirmés liés à des surdoses de drogue, plus qu’au cours des 13 mois précédents, et elle a indiqué que le nombre est probablement plus élevé.

“Dix morts en huit mois ici même dans le comté de Kendall”, a déclaré Purcell. “Et cela ne compte pas le nombre de personnes qui ont été transportées hors du comté pour un traitement ou qui sont décédées dans des hôpitaux en dehors du comté de Kendall”, a déclaré Purcell.

Sur ces 10 décès par surdose, cinq étaient accidentels, a déclaré Purcell. Quatre de ces cinq étaient liés à la consommation de fentanyl.

“Nous avons eu deux décès suicidaires par surdose”, a ajouté Purcell. « Et nous avons trois autres cas où les médicaments ont contribué au décès. Cependant, l’enquête est toujours en cours”, a-t-elle poursuivi.

Le coroner adjoint en chef Levi Gotte a déclaré que le bureau du coroner avait enregistré huit décès par surdose de drogue au cours de la période de 13 mois allant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. Parmi ceux-ci, sept étaient accidentels et un était un suicide.

Un changement notable ces dernières années est qu’au lieu de l’héroïne, les décès par surdose ont maintenant tendance à être le résultat de l’utilisation de fentanyl, a déclaré Gotte.

Le bureau du coroner et le département de la santé du comté de Kendall observaient la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses le 31 août.

“En nous rassemblant pour sensibiliser et nous souvenir de nos proches, nous sommes unis pour dire qu’il faut faire plus pour mettre fin aux surdoses dans notre communauté”, a déclaré la directrice du département de la santé, RaeAnn VanGundy.

La journée de sensibilisation est conçue pour réduire la stigmatisation des décès liés à la drogue et créer un changement qui réduit les méfaits associés à la consommation de drogue, a déclaré VanGundy.

Le département de la santé offre gratuitement au grand public de la naloxone – le spray nasal salvateur utilisé pour traiter les personnes ayant fait une surdose d’opioïdes.

Mieux connu sous le nom de marque Narcan, le produit est utilisé pour inverser les surdoses d’opioïdes résultant de l’utilisation d’héroïne ou d’autres analgésiques sur ordonnance.

Jusqu’à présent, le comté ne fournissait Narcan qu’aux policiers, pompiers-ambulanciers paramédicaux et autres premiers intervenants.

Lorsqu’elle est administrée lors d’une surdose, la naloxone bloque les effets des opioïdes sur le cerveau et rétablit rapidement la respiration, a déclaré VanGundy au conseil du comté de Kendall plus tôt cet été.

Le spray nasal peut être appliqué par n’importe qui, a déclaré VanGundy.

“Il n’y a pas de mal à l’administrer”, a déclaré VanGundy. « Vous allez sauver une vie.

Les membres de la communauté du comté de Kendall peuvent obtenir un kit Narcan, qui comprend deux doses de spray nasal, au bureau du département de la santé au 811 W. John St. à Yorkville.

VanGundy a déclaré que les membres de la famille des utilisateurs d’opioïdes sont encouragés à se procurer un kit Narcan, ainsi que les propriétaires de restaurants, de tavernes et d’autres entreprises.

“Vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin”, a déclaré VanGundy.

Lorsqu’une personne dont un membre de la famille a un problème d’opioïdes cherche un kit Narcan, les agents du département de la santé fourniront des informations sur les services de traitement et de conseil disponibles, a déclaré VanGundy.

Le département de la santé propose également des sessions de formation sur l’utilisation de la naloxone aux entreprises ou aux groupes communautaires du comté, a déclaré VanGundy.

Une surdose d’opioïdes peut être suspectée lorsqu’une personne est somnolente ou ne répond pas, que la respiration a ralenti ou s’est arrêtée, que les pupilles sont minuscules, que les lèvres ou les ongles sont bleus ou gris et que la peau est froide ou moite, a déclaré VanGundy.

Les kits Narcan sont livrés avec des instructions faciles à lire sur la boîte, a déclaré VanGundy, soulignant que le médicament ne fera aucun mal.

Le spray nasal est efficace pour traiter uniquement les surdoses d’opioïdes, a déclaré VanGundy.

La naloxone n’inversera pas les surdoses causées par des drogues non opioïdes, notamment la cocaïne, l’alcool et les méthamphétamines. Le spray nasal n’est pas non plus efficace contre les surdoses causées par les benzodiazépines, y compris les médicaments de marque tels que Xanax, Klonopin et Valium.

Le comté reçoit les kits Narcan directement de l’État de l’Illinois, a déclaré VanGundy.

Les fournitures sont limitées, il est donc conseillé aux personnes intéressées à obtenir un kit Narcan d’appeler à l’avance le service de santé au 630-553-9100.

Tous les médicaments peuvent provoquer une surdose, a déclaré VanGundy, y compris les médicaments sur ordonnance prescrits par un médecin.

« Il est important de connaître la bonne quantité et le bon moment pour prendre vos médicaments. Il est également essentiel de savoir quels médicaments ne doivent pas être mélangés et de demander de l’aide si vous sentez que vous ne contrôlez pas votre consommation de drogue », a déclaré VanGundy.

Les opioïdes tels que l’héroïne et les opioïdes pharmaceutiques comme Endone, les benzodiazépines comme Xanax ou Valium, les barbituriques et l’alcool ralentissent tous le système nerveux central pour produire un effet calmant, selon le département de la santé.

Lorsqu’ils sont pris en quantités excessives ou en combinaison, ils peuvent déprimer les fonctions normales telles que la respiration et la fréquence cardiaque jusqu’à ce que la respiration et le cœur finissent par s’arrêter, entraînant la mort.

Pendant ce temps, il existe un groupe local appelé Lights of Hope, composé de membres de la famille et d’amis qui ont été touchés par la mort d’une personne due à une surdose.

Les réunions ont lieu tous les deux mois le premier mercredi. Le dîner est offert. Selon le bureau du coroner, des histoires sont partagées sur des êtres chers dans un environnement où tout le monde comprend la dynamique de la dépendance.

Les personnes intéressées à y assister peuvent contacter le bureau du coroner du comté de Kendall (630) 553-4200 pour plus de détails. La prochaine réunion est à 18 h le 7 septembre 2022.