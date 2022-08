Les responsables du comté de Kane disent qu’ils ne peuvent pas se permettre de réformer le système judiciaire – Shaw Local

Ayant décidé de ne pas demander aux électeurs s’ils soutiendraient les réformes du système judiciaire avec une nouvelle taxe de vente, les membres du conseil du comté de Kane demanderont plutôt au juge en chef et au procureur de l’État de rendre les réformes moins coûteuses.

La plupart des élus du comté de Kane soutiennent les idées qui sous-tendent la loi SAFE-T de l’État. La législation de l’État de 2021 tente de lutter contre les préjugés raciaux et économiques dans le système en éliminant les cautions en espèces et en obligeant les agents de la paix à porter des caméras corporelles, entre autres réformes. Mais il ne fournit aucun nouveau financement pour mettre en œuvre ce que la plupart considèrent comme des changements majeurs et coûteux du système juridique.

Les élus du système judiciaire du comté de Kane demandent 116 nouveaux employés au cours des prochaines années pour s’occuper de l’examen des heures de séquences vidéo et des examens approfondis de qui doit être détenu en prison ou peut être libéré en attendant son procès.

Ces nouveaux employés feront un trou dans le budget du comté qui augmentera d’environ 13 millions de dollars par an pour les trois prochaines années. Cela a laissé les membres du conseil de comté se démener pour trouver de nouveaux fonds pour payer ces dépenses futures en cours.

Certains membres républicains du conseil d’administration ont envisagé la possibilité d’ignorer le mandat et de voir quelles en sont les conséquences. La croyance est que la plupart des comtés constateront qu’ils ne peuvent trouver ni l’argent ni le personnel supplémentaire nécessaires pour respecter le calendrier de mise en œuvre. Si tout le monde échoue, cela pourrait pousser les législateurs des États à modifier la loi.

“La loi SAFE-T est totalement irresponsable sur le plan fiscal”, a déclaré John Martin, membre du conseil d’administration du comté. «Vous n’allez pas amener les habitants du comté de Kane à trouver suffisamment d’argent pour soutenir chaque centime et centime de cette loi. Je comprends qu’il n’y a aucune volonté à Springfield de changer cela. Ils vont voir autant de comtés qu’il y en a dans l’Illinois (102) tous couchés sur le dos, pattes levées parce que ce n’est pas faisable sur le plan fiscal.

Après avoir échoué dans leurs efforts pour obtenir un référendum sur la taxe de vente sur le bulletin de vote pour soutenir les réformes, les démocrates du conseil semblent maintenant se rallier au point de vue du GOP. Mais au lieu de le renvoyer à l’État, ils veulent que la solution vienne du système judiciaire du comté.

Plusieurs démocrates du conseil d’administration ont suggéré pour la première fois que le procureur de l’État, Jamie Mosser, qui est également démocrate, demande trop de nouveaux employés et de bureaux.

« Pourquoi embauchons-nous autant de personnes ? » a demandé la présidente du conseil du comté, Corinne Pierog. «Des comtés similaires ne demandent pas autant de personnes pour soutenir la loi SAFE-T. Nous ne voulons pas être en faillite. Cela peut-il être un processus plus lent pour que nous puissions nous le permettre ? »

Ni Mosser ni aucun autre membre du système judiciaire n’était présent pour répondre à ces questions. Cela a alimenté un accord bipartite au sein du conseil du comté pour appeler Mosser, le juge en chef Clint Hull et d’autres élus indépendants du système judiciaire à trouver un moyen « essentiel » pour répondre au mandat de l’État.

Cette discussion aura lieu lors de la prochaine réunion du comité de sécurité judiciaire et publique du conseil de comté le 15 septembre.

