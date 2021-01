Mais les autorités locales doivent également être disposées à imposer des limites à d’autres paramètres – comme les repas à l’intérieur, les bars ou les gymnases mal ventilés – afin de maintenir les taux d’infection bas dans la communauté en général, selon les chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention écrit dans le journal JAMA .

Mardi, les responsables fédéraux de la santé ont appelé à renvoyer les enfants dans les salles de classe du pays dès que possible, affirmant que la «prépondérance des preuves disponibles» indique que l’enseignement en personne peut être dispensé en toute sécurité tant que le port d’un masque et les activités sociales les distances sont maintenues.

Les fonctionnaires fédéraux ont cité les nombreux avantages de la scolarisation en personne pour les enfants et ont plaidé pour la priorisation de leurs besoins en matière d’éducation, de développement et de santé émotionnelle et mentale. «Les écoles sont une source importante non seulement d’éducation, mais aussi de services de santé et sociaux pour les enfants», a déclaré le Dr Honein.

Même si la pandémie évolue rapidement et que de nouvelles variantes contagieuses se propagent, le Dr Honein et d’autres responsables des CDC ont fait valoir qu’il y avait peu de preuves que les écoles provoquent le type d’épidémies observées dans les maisons de soins infirmiers et les usines de conditionnement de la viande, ou contribuent à une transmission accrue dans les communautés.

«En août et septembre, nous n’avions pas beaucoup de données sur la question de savoir si nous verrions ou non le même type de propagation rapide dans les écoles que nous avions vu dans d’autres sites de travail à haute densité ou sites résidentiels», a déclaré le Dr Honein . «Mais il y a de plus en plus de données maintenant qu’avec une conformité élevée au masque facial, et la distanciation et la cohorte des élèves pour minimiser le nombre total de contacts, nous pouvons minimiser la quantité de transmission dans les écoles.»

L’appel du Dr Honein et d’autres fonctionnaires reflète un consensus parmi certains éducateurs et experts en santé publique de premier plan selon lequel les écoles devraient être les dernières à fermer et les premières à ouvrir lorsque des fermetures sont nécessaires.

L’année dernière, toutes les écoles publiques de la maternelle à la 12e année ont fermé leurs portes pour l’enseignement en personne le 25 mars, peu de temps après que l’Organisation mondiale de la santé ait déclaré que la nouvelle épidémie de coronavirus était une pandémie. De nombreuses écoles sont ensuite passées à des modèles d’enseignement en ligne pour le reste de l’année scolaire.