Les responsables du canton de Joliet préparent un programme ambitieux pour prévenir la violence armée – Shaw Local

Le canton de Joliet se lance dans ce qui pourrait être son projet le plus ambitieux à ce jour en embauchant une équipe de personnes qui travailleront à prévenir et à combattre la violence armée dans la communauté.

Le gouvernement du canton a reçu une subvention du Département des services sociaux de l’Illinois pour financer son programme de prévention de la violence qui sera composé d’une équipe de 18 personnes, dont trois défenseurs des droits des victimes, qui aideront à fournir des ressources aux personnes touchées par la violence armée.

Le programme pourrait s’avérer utile à Joliet, qui a connu une récente augmentation avec la fusillade mortelle d’Antoine Shropshire, 16 ans, et d’un jeune non identifié de 20 ans au cours de la semaine dernière.

« C’était extrêmement important pour moi parce que je sais comment la violence affecte la vie des gens », a déclaré Suzanna Ibarra, une ancienne administratrice du canton qui a été élue au conseil municipal de Joliet en avril.

Ibarra a déclaré que sa belle-sœur, Maria Elena Ibarra, 37 ans, est décédée après avoir été poignardée 21 fois en 2004. Paul Wenzel, 38 ans, le petit ami de Maria Elena Ibarra, a été accusé de son meurtre et est décédé après avoir tenté de se pendre en prison. .

Ibarra a déclaré que le nouveau programme du canton sera « quelque chose qui fonctionnera plus ou moins 24 heures sur 24 et [for] plus que de la prévention.

« J’espère que ça va aider, » dit-elle.

Fleurs et bougies établies pour Antoine Shropshire, 16 ans, qui a été tué par balle le mardi 30 mai 2023, dans le bloc 400 de South Joliet Street à Joliet. (Félix Sarver)

Joliet a été identifiée comme l’une des 15 zones en dehors de Chicago avec la plus grande concentration de victimes de violence armée par le Département des services sociaux de l’Illinois et un groupe de recherche pour le Bureau de la prévention de la violence par arme à feu de ce département, ont déclaré des responsables du canton de Joliet.

En conséquence, le canton a demandé l’année dernière une subvention pour les services de prévention de la violence.

Le programme fournira des services de proximité dans la rue, une réponse de crise 24 heures sur 24 aux incidents de violence armée, une médiation en cas de conflit et des services aux personnes souffrant de chagrin et de traumatismes dus à de telles violences, ont déclaré des responsables du canton.

Le personnel sera composé d’un directeur de programme, de trois agents de supervision, de huit agents de proximité, de trois gestionnaires de cas et de trois défenseurs des témoins victimes.

Ces membres devront travailler avec les policiers, les pompiers, les écoles locales et les nombreuses organisations caritatives et sans but lucratif qui existent à Joliet, telles que le YMCA et les Grands Frères Grandes Sœurs.

Le sergent de police de Joliet. Dwayne English a déclaré que l’administration de la police de la ville était en communication avec le canton au sujet du programme et prévoyait de collaborer.

Officiers dans le bloc 500 de la rue East Benton, le mardi 6 juin 2023, à Joliet. Un homme de 20 ans a reçu une balle dans la tête et est décédé le même jour. (Félix Sarver)

Le programme a été décrit par le superviseur du canton de Joliet, Angel Contreras, comme un moyen d’augmenter la «boîte à outils» pour répondre et lutter contre la violence armée dans la ville. Il a déclaré que le programme pourrait non seulement sauver une vie, mais aussi réduire les coûts pour la société face à la violence armée.

« Nous devons augmenter la boîte à outils de notre communauté à long terme et ne pas nous contenter d’être réactionnaires », a déclaré Contreras.

Il a dit qu’il vise à «institutionnaliser le programme et à le rendre permanent» et qu’il desservira la grande région de Joliet.

« Si cela fonctionne ici, le modèle peut se propager », a déclaré Contreras.

Le canton est en train d’embaucher du personnel et Contreras a déclaré qu’il espère que les postes seront pourvus d’ici le 1er juillet.

« Ce sont des scénarios très intenses dans lesquels ces gens vont travailler », a déclaré Contreras.

Lors de sa réunion du 9 mai, le conseil du canton a approuvé l’embauche d’une société d’experts-conseils appelée Solutions de changement de trajectoire pour aider au processus d’embauche. L’entreprise est dirigée par Norman Livingston Kerr, qui a déjà travaillé comme adjoint au maire adjoint pour la sécurité publique sous l’ancienne maire de Chicago Lori Lightfoot avant de quitter ce poste en 2021.

Lors de la réunion du 9 mai, Contreras a déclaré que les personnes embauchées dans le cadre du programme de prévention de la violence aborderont « la violence armée d’une manière très clinique et de sécurité publique ».

« C’est clinique, c’est communautaire et c’est intense. Nous voulons donc nous assurer que toutes les personnes que nous interviewons et qui sont embauchées comprennent cela », a déclaré Contreras lors de la réunion.