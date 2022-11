Les responsables d’Oswego s’attendent à terminer l’année avec un solde positif dans le budget des événements communautaires – Shaw Local

Les responsables du village d’Oswego s’attendent à terminer l’année avec un solde positif dans le budget du fonds des événements communautaires du village. Bien que le bénéfice global soit relativement faible, les membres du conseil du village y ont vu un succès.

Avec 238 151 $ de dépenses sur les événements à ce jour, dont près de 28 000 $ sur les feux d’artifice, le personnel du village a déclaré un bénéfice net de 2 627 $.

L’administratrice adjointe du village Christina Burns et la responsable des événements Julie Hoffman ont présenté l’examen de la série d’événements 2022 et discuté de la planification du calendrier de l’année prochaine lors d’une réunion du comité plénier du conseil d’administration du village le 15 novembre.

Le président du village, Troy Parlier, a félicité le personnel du village d’avoir fourni des divertissements à la communauté tout en gardant le budget autosuffisant.

“Offrir tous ces divertissements à la communauté et rassembler toutes ces familles est tout simplement incroyable”, a déclaré Parlier.

Seuls cinq des 23 événements organisés par le village jusqu’à présent cette année ont montré un profit. L’événement le plus réussi de la saison a été Wine on the Fox, qui a généré plus de 120 000 $ de revenus, pour un bénéfice net de 53 308 $.

Burns a déclaré que le plus grand défi auquel le budget des événements est confronté est l’augmentation du coût du feu d’artifice du 4 juillet. Elle a dit qu’en 2018, le coût du village pour les feux d’artifice était de 10 000 $. Cette année, le village a dépensé 27 977 $ pour l’exposition.

Burns a déclaré qu’ils affichaient actuellement un solde positif de plus de 4 000 $, mais avec deux événements encore à venir au programme de cette année, le bénéfice final prévu est de 2 627 $. Les événements restants sont la marche de Noël le 2 décembre et la caravane des fêtes le 14 décembre.

L’administrateur du village, Dan Di Santo, a déclaré que de nombreuses municipalités finançaient leurs feux d’artifice séparément de leurs budgets d’événements communautaires, et a noté que sans cela, les bénéfices du village sur les événements seraient supérieurs à 30 000 $.

“Il est inhabituel qu’un village soit en mesure de financer son feu d’artifice en utilisant uniquement les revenus d’événements spéciaux”, a déclaré Di Santo. “De notre point de vue, nos événements ont tellement de succès qu’ils peuvent payer nos feux d’artifice et plus encore.”

Burns a estimé que plus de 25 000 personnes au total auront assisté aux événements du village d’ici la fin de la saison et a déclaré qu’elle s’attend à ce que ce nombre continue de croître dans les années à venir.

Burns et Hoffman ont également présenté une proposition de calendrier des événements pour 2023, qui comprend Wine on the Fox et d’autres événements annuels, trois concerts payants, quatre films dans le parc et six concerts gratuits.

Semblable au calendrier des événements de l’année dernière, la majorité des événements de l’année prochaine, y compris des concerts et des films, auront lieu au lieu 1012, une installation de divertissement en plein air qui a été construite par le village à l’été 2021 près du coin nord-ouest des routes Orchard et Mill.

Burns a déclaré s’attendre à un bénéfice net de plus de 16 000 $ pour la saison 2023.

Burns et Hoffman ont présenté des plans au village pour le calendrier des événements de 2022 lors d’une réunion du 1er février, qui a proposé l’inclusion d’un “acte national” au lieu 1012.

Hoffman a déclaré au conseil que le coût pour réserver des actes nationaux varie de 25 000 $ à 150 000 $ et qu’ils envisageaient de dépenser environ 35 000 $.

Les membres du conseil du village ont manifesté leur soutien à une loi nationale, mais les organisateurs sont revenus devant le conseil en mars pour signaler qu’ils n’étaient pas en mesure d’en obtenir un à temps pour la saison 2022.

Bridget Bittman, responsable des communications du village, a déclaré qu’une loi nationale ne faisait pas partie du plan proposé pour 2023 pour le moment.