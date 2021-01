Un certain nombre d’employés de la Maison Blanche, dont Sarah Matthews, l’attachée de presse adjointe, et Stephanie Grisham, la chef de cabinet de Melania Trump, ont démissionné avec effet immédiat. Il a également été rapporté mercredi soir que Chris Liddell, le chef de cabinet adjoint du président, Matt Pottinger, le conseiller adjoint à la sécurité nationale, et Rickie Niceta, le secrétaire social de la Maison Blanche, avaient démissionné.

Elle est survenue peu de temps après que l’ancien président américain George W. Bush a dénoncé certains de ses compatriotes républicains pour avoir alimenté «l’insurrection» au Capitole américain, comparant la situation à une «république bananière» et attaquant M. Trump pour avoir répandu des mensonges.

M. Trump et certains hauts républicains ont fréquemment répété des allégations sans fondement et réfutées de fraude électorale, alors même que le Congrès se réunissait mercredi pour certifier les résultats des élections.

Dans une déclaration extraordinaire du seul ancien président républicain vivant, M. Bush a déclaré: «Je suis consterné par le comportement imprudent de certains dirigeants politiques depuis les élections et par le manque de respect dont nous avons fait preuve aujourd’hui pour nos institutions, nos traditions et nos forces de l’ordre. «

« C’est ainsi que les résultats des élections sont contestés dans une république bananière – pas dans notre république démocratique ».

Lire la suite: Qui est Jake Angeli, le «chaman QAnon» de l’Arizona au cœur des émeutes du Capitole?