Les responsables d’Hawaï vont commencer à publier les noms des victimes tuées dans l’incendie de Maui

Le travail minutieux pour identifier les 99 personnes confirmées dans les incendies de forêt qui ont ravagé Maui s’est poursuivi cette semaine, alors même que les équipes intensifiaient la recherche de plus de morts dans des quartiers réduits en cendres. Malgré l’immense défi, les noms des victimes ont commencé à couler. D’autres devraient être publiés mardi, ont indiqué des responsables.

Environ 25% de la zone a été parcourue par des équipages utilisant des chiens de cadavres, selon les autorités, qui ont déclaré s’attendre à ce que jusqu’à 90% des recherches soient terminées d’ici le week-end. Le gouverneur Josh Green a demandé de la patience et de l’espace pour effectuer la recherche correctement, car les autorités ont été submergées de demandes de visite de la zone brûlée. Il a déclaré à CNN dans une interview que le le nombre de morts pourrait doubler à mesure que les travaux de recherche et de sauvetage progressent.

« Pour ceux qui sont entrés dans Lahaina parce qu’ils voulaient vraiment voir, sachez qu’ils marchent très probablement sur iwi », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse sur Maui, en utilisant le mot hawaïen pour « os ».

Les incendies de forêt, dont certains n’ont pas encore été entièrement maîtrisés, sont déjà les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d’un siècle. Alimenté par des herbes envahissantes desséchées par des vents violents qui ont fouetté des flammes sur des kilomètres en quelques minutes, le L’incendie qui s’est propagé la semaine dernière à Lahaina, vieille de plusieurs siècles, a détruit presque tous les bâtiments de la ville de 13 000 habitants.

Alors que la cause de l’allumage fait toujours l’objet d’une enquête, le service public d’électricité local a été critiqué pour ne pas avoir coupé l’électricité alors que des vents violents secouaient une zone frappée par la sécheresse et exposée à un risque élevé d’incendie.

Même là où le feu s’est retiré, les autorités ont averti que des sous-produits toxiques pourraient subsister, y compris dans l’eau potable, après que les flammes aient craché des fumées toxiques. Cela a laissé beaucoup de personnes incapables de rentrer chez elles.

Les autorités ont suspendu un système qui avait permis aux habitants de Lahaina et à d’autres de visiter les zones dévastées avec des permis de police. Kevin Eliason a déclaré que lorsqu’il a été refoulé, la file de voitures avec des personnes attendant de recevoir une pancarte avait atteint au moins 5 km de long.

« C’est une blague », a déclaré Eliason. « C’est juste fou. Ils ne s’attendaient probablement pas à ce que des dizaines de milliers de personnes se présentent là-bas.

Une semaine après qu’un incendie a ravagé la ville historique de Lahaina, beaucoup de ceux qui ont survécu ont commencé à emménager dans des centaines de chambres d’hôtel réservées aux habitants déplacés tandis que des dons de nourriture, de glace, d’eau et d’autres produits essentiels ont afflué. Parmi les déplacés, on compte environ 3 000 animaux, beaucoup d’entre eux grièvement blessés, a déclaré la Maui Humane Society à NBC News.

Un long chemin vers le rétablissement de la ville dynamique et historique de Lahaina reste à parcourir et des milliers de personnes ne pourront pas rentrer chez elles.

Ana Carolina Penedo et sa mère en font partie. Le couple était dans la voiture de Penedo et tentait de fuir Lahaina lorsque le feu a commencé à tout brûler sur son passage.

« Nous devons sauter dans l’eau », a-t-elle dit à sa mère, qui a nerveusement accepté même si elle ne savait pas nager.

Un survivant de l’incendie de Lahaina dit que la mer n’était qu’un sanctuaire : « J’ai traversé l’enfer » En savoir plus

Ils se sont enfuis vers l’eau, ce qui semblait être la meilleure option dans une situation d’urgence qui se déroulait sans avertissement. Sautant par-dessus une paroi rocheuse, ils se sont aspergés d’eau pour éteindre les braises qui pleuvaient alors qu’une fumée noire leur brûlait les yeux. Des dizaines d’autres les ont rejoints dans cette étendue d’eau – y compris des nourrissons et des victimes de brûlures – sans aucune aide en vue alors que les flammes se déplaçant à un kilomètre par minute dévastaient Lahaina. Certains s’accrochaient aux rochers tandis que d’autres nageaient.

« J’ai traversé l’enfer avec ma mère », a déclaré Penedo, détaillant les 11 heures qu’ils ont attendues pour que les garde-côtes américains apparaissent. « Nous avons dû nous battre pour nos vies. »

Penedo sent encore la fumée âcre des flammes. Il s’est attardé dans ses cheveux pendant une semaine, la suivant du centre de destruction de Maui à un refuge d’urgence jusqu’au petit studio qu’elle partage temporairement avec sa mère, son ex-mari et son fils de cinq ans.

La Croix-Rouge a déclaré que 575 évacués étaient répartis dans cinq abris lundi, dont le War Memorial Gymnasium à Wailuku. Green a déclaré que des milliers de personnes auront besoin d’un logement pendant au moins neuf mois.

Plus de 3 000 personnes se sont inscrites à l’aide fédérale, selon l’Agence fédérale de gestion des urgences (Fema), et ce nombre devrait augmenter.

« Nous ne retirons rien de la table, et nous allons être très créatifs dans la façon dont nous utilisons nos pouvoirs pour aider à construire des communautés et aider les gens à trouver un logement à plus long terme », a déclaré l’administratrice de l’agence, Deanne Criswell. , dit.

La Fema a commencé à fournir 700 dollars aux résidents déplacés pour couvrir le coût de la nourriture, de l’eau, des premiers secours et des fournitures médicales. L’argent s’ajoute au montant auquel les résidents ont droit pour couvrir la perte de maisons et de biens personnels.

L’administration Biden cherche 12 milliards de dollars supplémentaires pour le fonds gouvernemental de secours en cas de catastrophe dans le cadre de sa demande de financement supplémentaire au Congrès.

Green a déclaré que «les dirigeants à tous les niveaux» ont aidé en donnant plus de 1 million de livres (454 000 kg) de nourriture ainsi que de la glace, de l’eau, des couches et du lait maternisé.

Mais les habitants, encore sous le choc de l’incendie, ont exprimé des inquiétudes croissantes concernant les systèmes lents qui, selon eux, ne les ont pas suffisamment soutenus au lendemain de la catastrophe. Les bénévoles, quant à eux, ont afflué pour aider aux efforts de secours et les centres de distribution sont aux prises avec la surabondance de dons qui se déversent.

« Lorsque les gens souffrent, la communauté intervient et prend soin les unes des autres », a déclaré lundi la lieutenante-gouverneure, Sylvia Luke, lors d’une conférence de presse.