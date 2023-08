Les responsables d’Hawaï ne connaissent toujours pas le sort de plus de 800 personnes après les incendies de Lahaina

Deux semaines après que l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d’un siècle ait balayé la communauté Maui de Lahaina, les autorités affirment que plus de 800 personnes sont toujours portées disparues.

C’est un nombre stupéfiant qui présente d’énormes défis pour les responsables qui tentent de déterminer combien d’entre eux ont péri et combien ont pu se mettre en sécurité mais ne se sont pas enregistrés.

Quelque chose de similaire s’est produit en 2018, après qu’un incendie de forêt a tué 85 personnes et détruit la ville de Paradise, en Californie. Les autorités ont finalement publié une liste des disparus dans le journal local, une décision qui a permis d’identifier des dizaines de personnes qui s’en étaient sorties vivantes mais étaient répertoriés comme manquants. En un mois, la liste est passée de 1 300 noms à seulement une douzaine.

Les autorités de Maui ont choisi de ne pas publier leur liste car il n’est pas clair si les règles de confidentialité les empêcheraient de le faire, a déclaré Adam Weintraub, porte-parole de l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï. On craint également que les familles de ceux qui sont désormais portés disparus mais qui pourraient s’avérer décédés ne traumatisent davantage les familles.

« Les noms et toutes les informations relatives aux personnes disparues ne seront pas publiés ou rendus publics pour le moment », a déclaré un porte-parole du comté de Maui par SMS.

Lundi, 115 personnes avaient été confirmées mortes, selon la police de Maui.

REGARDER l Recherche de survivants traumatisants pour les premiers intervenants : Les secouristes de Maui hantés par les vues et les odeurs des conséquences d’un incendie de forêt Des jours de recherche dans les débris pour les victimes des incendies de forêt meurtriers de Maui ont un impact physique et émotionnel sur les secouristes. Certains disent qu’ils ne peuvent pas dormir après les images horribles qu’ils ont vues.

Le bureau du FBI à Honolulu aide les responsables de Maui à localiser les disparus, en partie en collectant des échantillons d’ADN auprès de proches, a indiqué l’agence dans un communiqué la semaine dernière.

Bien que le nombre de personnes portées disparues se compte par centaines, il est en baisse par rapport aux 2 000 estimés il y a quelques jours à peine.

Processus ardu

La Croix-Rouge américaine a déclaré qu’elle générait sa propre liste – distincte des forces de l’ordre – des personnes portées disparues grâce aux demandes adressées à son centre d’appels et aux informations recueillies par ses équipes sur le terrain, a déclaré le porte-parole Daniel Parra. L’organisation a également conclu un accord de partage de données avec des agences gouvernementales fédérales, étatiques et locales pour aider aux réunifications.

Jusqu’à présent, la Croix-Rouge américaine a traité avec succès environ 2 400 demandes de réunification ou de mise à jour de l’aide sociale, sur les plus de 3 000 qu’elle a reçues, a déclaré Parra. Une demande complétée signifie que l’organisation a pu localiser une personne disparue ou vérifier le statut de quelqu’un dans un établissement médical, par exemple, entre autres.

Des dégâts de feu sont constatés sur Front Street à Lahaina lundi. On estime que quelque 2 200 bâtiments ont été endommagés ou détruits lors des incendies de Maui. (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Pour trouver des personnes, l’organisation recoupe les noms avec les listes d’enregistrement des refuges d’urgence, appelle les hôpitaux pour voir si la personne a été admise en tant que patient et passe au peigne fin les médias sociaux, entre autres étapes, a déclaré Parra.

Une sensibilisation sociale comme celle-ci sera cruciale car l’identification des restes humains après les incendies de forêt – et la confirmation du décès des personnes portées disparues – peut être un processus long et ardu.

Les experts en incendie disent qu’il est possible qu’il ne reste plus de restes pour identifier certaines personnes grâce à des tests ADN. Près de 22 ans après les attentats terroristes du 11 septembre, quelque 1 100 des 3 000 tués n’ont pas de restes identifiés.

Des dizaines de morts n’ont pas encore été nommés publiquement

Vyto Babrauskas, président de la société de conseil en recherche sur la sécurité incendie Fire Science and Technology Inc., a déclaré que les dommages causés par l’enlèvement des débris et l’excavation peuvent également rendre les efforts de récupération difficiles. On estime que quelque 2 200 structures ont été endommagées ou détruites.

« C’est une catastrophe tellement extrême », a déclaré Babrauskas. « Il est si rare d’avoir besoin de ce genre de comptage et d’identification. »

Bon nombre des quelques dizaines de morts confirmées jusqu’à présent sont des personnes âgées.

Selon l’US Fire Administration, les personnes de plus de 65 ans courent le plus grand risque relatif de mourir dans un incendie : 2,6 fois plus élevé que celui de la population générale. Les recherches de l’Institut national des normes et de la technologie et de l’administration des incendies associent cette tendance chez les personnes âgées à une plus grande fragilité et à des difficultés à s’échapper.

Le président Joe Biden et sa femme visitent les régions dévastées par les incendies de forêt de Maui lundi. L’administration a dépensé plus de 8 millions de dollars américains en aide au cours des deux dernières semaines. (Evan Vucci/Associated Press)

Le président américain Joe Biden et son épouse, Jill, ont examiné de près la dévastation lundi, voyant bloc après bloc de maisons creusées et d’autres structures, des voitures carbonisées, des arbres brûlés et des tas de débris alors que son cortège traversait Lahaina. .

L’administration Biden a distribué plus de 8,5 millions de dollars américains d’aide à quelque 8 000 familles touchées, soit environ 40% de cette aide totale au loyer, et a nommé lundi un coordinateur fédéral en chef de la réponse aux incendies de Maui pour superviser la reprise à long terme. de la zone.