Les responsables d’Hawaï exhortent les familles des personnes portées disparues après des incendies meurtriers à donner des échantillons d’ADN

LAHAINA, Hawaï (AP) — Les autorités d’Hawaï ont supplié les proches des personnes disparues après l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle de se manifester et de donner des échantillons d’ADN, affirmant que le faible nombre fourni jusqu’à présent menace d’entraver les efforts visant à identifier les restes découverts. dans les cendres.

Entre 1 000 et 1 100 noms restent sur la liste provisoire et non confirmée du FBI des personnes portées disparues après que des incendies de forêt ont détruit la communauté balnéaire historique de Lahaina à Maui. Mais jusqu’à présent, le centre d’assistance aux familles n’a collecté l’ADN que de 104 familles, a déclaré Julie French, qui participe aux efforts visant à identifier les restes humains par analyse ADN.

Le procureur de Maui, Andrew Martin, qui dirige le centre, a déclaré que le nombre de membres de la famille venant fournir des échantillons d’ADN était « beaucoup plus faible » que lors d’autres catastrophes majeures à travers le pays, sans que l’on sache pourquoi.

« C’est notre préoccupation, c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui, c’est pourquoi je demande cette aide », a-t-il déclaré.

Martin et French ont cherché à rassurer les gens sur le fait que les échantillons seraient utilisés uniquement pour aider à identifier les victimes d’un incendie et ne seraient pas entrés dans les bases de données des forces de l’ordre ni utilisés à d’autres fins. Les gens ne seront pas interrogés sur leur statut d’immigration ou leur citoyenneté, ont-ils déclaré.

« Ce que nous voulons faire – tout ce que nous voulons faire – c’est aider les gens à localiser et à identifier leurs proches disparus », a déclaré Martin.

Deux semaines après que les flammes ont ravagé Lahaina, les autorités sont confrontées à d’énormes défis pour déterminer combien de personnes portées disparues ont péri et combien ont réussi à se mettre en sécurité mais ne se sont pas enregistrées.

Quelque chose de similaire s’est produit après un incendie de forêt en 2018 qui a tué 85 personnes et détruit la ville de Paradise, en Californie. Les autorités du comté de Butte, qui abrite Paradise, ont finalement publié une liste des disparus dans le journal local, une décision qui a permis d’identifier des dizaines de personnes qui s’en étaient sorties vivantes mais qui étaient portées disparues. En un mois, la liste est passée de 1 300 noms à seulement une douzaine.

Les responsables d’Hawaï ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’en publiant une liste des personnes disparues, ils identifieraient également certaines personnes décédées. Dans un e-mail mardi, le State Joint Information Center l’a qualifié de « norme détenue par toutes les forces de l’ordre et les premiers intervenants ici à Hawaï, par compassion et courtoisie pour les familles, de retenir les noms jusqu’à ce que les familles puissent être contactées ».

Il y a eu 115 morts confirmés, selon la police de Maui. Toutes les propriétés résidentielles à un étage de la zone sinistrée avaient été fouillées et les équipes passaient à la recherche de propriétés résidentielles et commerciales à plusieurs étages, ont déclaré des responsables du comté de Maui dans une mise à jour lundi soir.

Le chef de police John Pelletier a déclaré mardi que son équipe avait du mal à dresser une liste solide des disparus. Dans certains cas, les personnes n’ont fourni que des noms partiels, et dans d’autres cas, les noms peuvent être dupliqués. Il n’y avait « pas de secret, pas de cachette », a-t-il ajouté.

« Nous voulons obtenir une liste vérifiée. Les 1 100 noms en ce moment, nous savons qu’il y a une marge que certains d’entre eux n’ont que des prénoms et qu’il n’y a pas de numéro de contact en retour. Il y avait donc un « John a disparu », et quand nous essayons de rappeler qui a dit ça, personne ne répond », a-t-il déclaré. « Et donc nous essayons de nettoyer cela pour le rendre aussi précis que possible. »

Pelletier a exhorté les gens à fournir de l’ADN et à déposer un rapport de police avec autant d’informations que possible s’ils ont des proches portés disparus.

« Si vous pensez qu’un membre de votre famille est porté disparu, donnez l’ADN », a-t-il déclaré. « Faites le rapport. Comprenons cela. Un nom sans rappel n’aide personne.

L’une d’entre elles figurait sur la liste Roseanna Samartano, une habitante de Lahaina, qui ne savait pas que quelqu’un la recherchait jusqu’à ce qu’un agent du FBI lui téléphone il y a quelques jours.

« J’étais choqué. Pourquoi le FBI m’appelle ? » a déclaré le retraité de 77 ans. « Mais ensuite il est sorti tout de suite, et puis je me suis en quelque sorte calmé. »

Il s’est avéré qu’un ami avait signalé sa disparition parce qu’il n’avait pas pu entrer en contact malgré des appels, des SMS et des e-mails. Son quartier de Kahana – qui n’a pas brûlé – n’avait ni électricité, ni service de téléphonie mobile ni Internet dans les jours qui ont suivi les incendies.

Clifford Abihai est arrivé à Maui depuis la Californie après avoir été incapable de trouver des réponses au téléphone sur sa grand-mère, Louise Abihai, 98 ans. Il a été tout aussi frustré sur le terrain à Maui.

« Je veux juste une confirmation », a-t-il déclaré la semaine dernière. « Ne sachant pas ce qui s’est passé, ne sachant pas si elle s’est échappée, ne sachant pas si elle n’est pas là. C’est la chose la plus difficile.

Mardi, a-t-il dit, il n’avait toujours rien appris de plus. Il a fourni un échantillon d’ADN, a-t-il déclaré.

La grand-mère d’Abihai vivait à Hale Mahaolu Eono, une résidence pour personnes âgées où vivait un autre membre de sa famille élargie, Virginia Dofa. Les autorités ont identifié Dofa comme l’un de ceux qui ont péri. Abihai a décrit Dofa et Louise Abihai comme les meilleures amies.

Il a expliqué que sa grand-mère était mobile et pouvait marcher un kilomètre par jour, mais qu’il était souvent difficile de la joindre car elle éteignait fréquemment son téléphone portable pour économiser la batterie.

Confirmer si ceux qui sont portés disparus sont décédés peut être difficile. Les experts en incendie disent qu’il est possible que certains corps aient été incinérés par la chaleur intense, ne laissant potentiellement aucun os à identifier grâce à des tests ADN. Jusqu’à présent, les trois quarts des restes testés pour l’ADN ont donné des résultats utilisables, a déclaré French.

Les personnes qui ont vécu d’autres tragédies et n’ont jamais eu connaissance du sort de leurs proches suivent également l’actualité et souffrent pour les victimes et leurs familles. Près de 22 ans plus tard, par exemple, près de 1 100 victimes des attentats terroristes du 11 septembre, qui ont fait près de 3 000 morts, n’ont pas de restes identifiés.

La famille de Joseph Giaccone était initialement désespérée de toute trace physique du cadre financier de 43 ans, qui travaillait dans la tour nord du World Trade Center, a rappelé son frère James Giaccone. Mais au fil du temps, il a plutôt commencé à se concentrer sur les souvenirs de l’homme florissant qu’était son frère.

Si sa dépouille était identifiée et remise à la famille maintenant, « cela ne ferait que renforcer l’horreur que sa personne a endurée ce jour-là, et cela rouvrirait des blessures que je ne pense pas vouloir ouvrir », a déclaré Giaccone lundi lors de sa visite au Mémorial du 11 septembre à New York.

Johnson a rapporté de Seattle et Kelleher d’Honolulu. Les écrivains d’Associated Press Jennifer Peltz à New York, Janie Har à San Francisco et Becky Bohrer à Juneau, en Alaska, ont contribué.

Audrey Mcavoy, Gene Johnson et Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press