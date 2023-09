Les responsables d’Hawaï affirment que les tests ADN ramènent le nombre de morts dans l’incendie de Maui à 97

WAILUKU, Hawaï (AP) — Les autorités d’Hawaï ont ramené le nombre de décès dus à l’incendie meurtrier de Maui à au moins 97 personnes.

Auparavant, les autorités avaient déclaré qu’elles pensaient qu’au moins 115 personnes étaient mortes dans l’incendie, mais des tests plus approfondis ont montré qu’ils disposaient de plusieurs échantillons d’ADN de certaines des personnes décédées. Le nombre de personnes portées disparues est également tombé de 41 à 31, a déclaré le chef de la police de Maui, John Pelletier.

John Byrd, directeur du laboratoire de l’agence comptable Defense POW/MIA, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi après-midi que le nombre actuel de morts devrait être considéré comme un minimum, car il est possible que le bilan augmente.

Déterminer le bilan des victimes de l’incendie de forêt du 8 août à Lahaina a été particulièrement compliqué en raison des dégâts causés par l’incendie et du chaos alors que les gens tentaient de s’échapper, ont indiqué les responsables. Dans certains cas, des restes d’animaux ont été collectés par inadvertance avec des restes humains.

Jusqu’à présent, 74 des personnes décédées ont été positivement identifiées, a indiqué M. Pelletier.

L’incendie de Lahaina est le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle. Pris dans un paysage infernal, certains habitants sont morts dans leur voiture, tandis que d’autres ont sauté dans l’océan ou ont tenté de courir pour se mettre à l’abri. L’incendie a réduit en cendres une grande partie de la ville historique.

« Lorsque l’incendie s’est déclaré, les gens ont couru ensemble, ils se sont regroupés », a déclaré le Dr Jeremy Stuelpnagel, médecin coroner du comté de Maui. « Ils se tiennent dans ces moments-là. Certains d’entre eux détenaient même des animaux de compagnie. De ce fait, certains restes sont arrivés mélangés.

Byrd a déclaré que le décompte initial des décès était trop élevé pour plusieurs raisons, ajoutant que le décompte plus faible était désormais la progression « normale et naturelle » de l’enquête médico-légale à long terme.

« Nous examinons les housses mortuaires qui arrivent, nous faisons un premier inventaire et nous évaluons combien de personnes y sont représentées », a-t-il déclaré. « Lorsque vous faites le premier décompte de tous ceux qui sont entrés, le nombre a tendance à être trop élevé, car au fur et à mesure que vous commencez à faire plus d’analyses et d’examens, vous réalisez qu’en réalité vous avez deux sacs qui appartenaient à la même personne ou que vous avez deux sacs qui étaient les mêmes deux personnes mais vous ne vous en êtes pas rendu compte.

« Les chiffres commencent un peu trop haut du côté de la morgue et finissent par se stabiliser jusqu’à ce qu’à un moment donné, ce soit un chiffre final précis. Je dirais que nous n’en sommes pas encore là », a déclaré Byrd.

Seules les personnes pour lesquelles un rapport de personne disparue a été déposé auprès du service de police de Maui figurent sur la liste des personnes disparues vérifiées, a déclaré Pelletier. Si aucun rapport de personne disparue n’a été déposé pour une personne plus de cinq semaines après l’incendie, alors cette personne n’est probablement pas réellement portée disparue, a déclaré le chef.

Stuelpnagel ne devait prendre ses nouvelles fonctions qu’en octobre. Mais il a accéléré sa date de début et est arrivé à Maui depuis New York peu après l’incendie. Jusqu’à son arrivée, les tâches du médecin légiste de Maui étaient partagées avec d’autres comtés.

« Quand cela s’est produit, il était temps de tout laisser tomber et de venir ici », a-t-il déclaré.

Stuelpnagel a déclaré que les personnes travaillant sur le processus d’identification tentent de « réunifier les gens pour qu’ils soient aussi entiers qu’ils peuvent l’être », avant que les restes ne soient restitués à leurs proches.

Le travail visant à réunir les victimes des incendies avec leurs familles implique plus que de simples tests ADN, ont indiqué des responsables. Les anthropologues apportent leur aide et les responsables recueillent des indices sur les soins dentaires et les appareils médicaux comme les stimulateurs cardiaques lorsque cela est possible.

Les autorités ont exprimé leur soulagement d’avoir une meilleure idée du nombre de morts et de personnes toujours portées disparues dans l’incendie de forêt.

«Pour la toute première fois… nous avons légitimement la chance d’identifier chaque personne que nous avons perdue et de la réunir avec sa famille», a déclaré Pelletier. « Et donc, au milieu de toute cette tragédie, il y a une petite lueur d’espoir là-bas et c’est vraiment incroyable. »

___

Boone a contribué à ce rapport depuis Boise, Idaho.

Jennifer Sinco Kelleher et Rebecca Boone, Associated Press