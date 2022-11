Les responsables dévoilent un plan pour aider les électeurs qui ont voté de manière erronée

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Les électeurs de Nashville qui ont voté dans la mauvaise course au Congrès pourront soumettre un bulletin de vote provisoire le jour du scrutin, ont annoncé vendredi des responsables dans le cadre d’un accord déclenché par un procès plus tôt dans la journée.

La décision intervient alors que les responsables électoraux se sont précipités pendant des jours pour corriger le système de vote du comté de Davidson après que l’Associated Press a signalé en premier que près de 200 habitants du Tennesse avaient voté dans les mauvaises courses du Congrès.

Plus tôt cette année, les législateurs républicains ont divisé plusieurs circonscriptions dans tout le comté de Davidson tout en redessinant les cartes du Congrès de Nashville dans l’espoir de renverser un siège démocrate. En conséquence, les électeurs vivent désormais dans des circonscriptions éclatées et certains ont été incorrectement regroupés dans le mauvais district. Mais selon le comté, aucun problème concernant les bulletins de vote déposés dans la mauvaise course n’a été soulevé lors de la primaire, qui a eu lieu en août.

Jeff Roberts, l’administrateur électoral de Nashville, avait initialement déclaré que le problème avait été résolu mercredi matin après avoir travaillé toute la nuit, passé au peigne fin le système de vote complexe du comté et mis à jour les machines à voter.

Cependant, les menaces de poursuites ont continué de monter et vendredi, les responsables électoraux ont confirmé qu’un nombre inconnu d’électeurs du comté de Davidson pourraient encore potentiellement recevoir le mauvais bulletin de vote le jour du scrutin, soit le 8 novembre. À ce jour, les responsables ont refusé d’estimer combien les électeurs risquent de recevoir le mauvais bulletin de vote.

L’American Civil Liberties Union et la League of Women Voters ont finalement déposé une contestation judiciaire vendredi soir, alors que les membres du conseil municipal de Nashville se réunissaient à huis clos pour discuter des options permettant de garantir que les électeurs puissent toujours voter correctement.

Le conseil de Nashville n’est pas nommé dans le procès, mais la commission électorale du comté de Davidson est l’un des accusés.

En vertu de l’accord de principe, qui doit encore être signé par un juge, les électeurs peuvent être en mesure de saisir un bulletin de vote provisoire le jour du scrutin s’ils ont soumis un bulletin de vote incorrect pendant la période de vote anticipé. Ces bulletins de vote provisoires ne seront ouverts qu’en cas de contestation de l’élection.

Pendant ce temps, les électeurs qui pensent avoir reçu le mauvais bulletin sur une machine à voter le jour du scrutin auront également la possibilité d’utiliser un bulletin papier spécial.

L’ordonnance stipule que le comté de Davidson doit éduquer les agents électoraux afin qu’ils puissent aider les électeurs concernés. Pendant ce temps, le bureau du secrétaire d’État enquêtera pour déterminer comment le problème est survenu en premier lieu.

“Je suis aussi confiant que possible que le correctif est prêt à être mis en place et qu’il résoudra le problème”, a déclaré Wallace Dietz, directeur juridique de Nashville.

Roberts n’a pas répondu à une demande de commentaire vendredi soir.

“Il y a une solution, il y a un moyen pour tout le monde de voter”, Bob Mendes, membre du conseil de Nashville. “C’est ma priorité numéro un et nous pouvons déterminer le blâme pour cela par la suite.”

Pendant ce temps, un vote au Congrès a également eu lieu dans le comté le plus peuplé de l’État, Shelby, qui comprend Memphis. Les responsables électoraux locaux ont déclaré vendredi que 50 bulletins de vote avaient été déposés dans un bureau de vote de Memphis pour la mauvaise course au Congrès. Le 9e district du Congrès figurait sur le bulletin de vote au lieu du bon pour ces électeurs, le 8e.

L’administratrice des élections du comté, Linda Phillips, a déclaré que «l’erreur d’écriture» provenait du niveau local et avait été immédiatement corrigée sur le bulletin de vote pour les futurs électeurs. Elle a déclaré qu’aucun autre problème n’avait été identifié lors d’un examen de tous les autres quartiers. L’erreur a été découverte le 31 octobre alors que 50 bulletins de vote avaient déjà été déposés.

Kimberlee Kruesi et Jonathan Mattise, Associated Press