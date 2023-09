Les responsables des Orioles et du Maryland annoncent un accord non contraignant sur le stade, mais pas de bail – Twin Cities

Les Orioles et les représentants du gouverneur Wes Moore ont déclaré vendredi qu’ils étaient parvenus à un accord sur un « protocole d’accord » non contraignant – mais pas sur un bail – pour maintenir les Orioles engagés à Camden Yards pendant 30 ans.

Alors que les représentants du bureau du gouverneur et l’équipe ont proclamé jeudi soir qu’il y avait un accord de 30 ans, ils ont reconnu lors d’un point de presse vendredi matin qu’aucun bail n’avait été signé. Ils ont déclaré qu’une prolongation du bail actuel d’au moins un an ou deux pourrait être nécessaire car les deux parties ne se sont pas encore mises d’accord sur les conditions définitives.

Aux termes du mémorandum, les Orioles cesseraient de payer un loyer à l’État pour Camden Yards mais assumeraient la responsabilité de l’exploitation et de la gestion du stade.

Le mémorandum, qui précise que la durée de l’accord sera de 30 ans, n’est pas un document juridiquement contraignant. Le mémorandum indique plutôt qu’il décrit les « éléments clés » des plans de l’équipe et des autorités du stade et qu’il reste sujet à des « modifications supplémentaires ».

Le document, qui fait huit pages, y compris la page de signature, contient des termes spécifiques couvrant des questions telles que le loyer, la signalisation publicitaire, le stationnement et l’approbation des baux fonciers.

Le mémorandum indique que le bail obligera les Orioles à jouer tous les matchs à domicile à Camden Yards, à l’exception d’un maximum de six matchs à domicile de saison régulière qui peuvent être joués ailleurs selon les règles de la Ligue majeure de baseball.

Après la fin des 30 ans, les Orioles auraient la possibilité de prolonger l’accord pour deux mandats supplémentaires de cinq ans.

Les détails, discutés lors d’un briefing avec les journalistes, font suite à une annonce aux fans lors du match des Orioles de jeudi soir concernant un accord.

« Plus tôt dans la journée, les Orioles, le gouverneur Wes Moore, l’État du Maryland et la Maryland Stadium Authority ont convenu d’un accord qui maintiendra les Orioles à Baltimore et à Camden Yards pendant au moins les 30 prochaines années !! » dit l’annonce.

Moore et le président-directeur général des Orioles, John Angelos, ont ensuite été montrés ensemble sur le tableau vidéo.

On ne sait pas exactement pourquoi les parties ont annoncé publiquement l’accord de 30 ans alors qu’on ne sait pas quand un contrat de location sera conclu. Les parties ont déclaré vendredi qu’elles avaient chacune signé le protocole et qu’elles travailleraient avec diligence pour signer un bail avant la fin de l’année.

« Je ne pourrais pas être plus excité de passer des décennies à regarder les Orioles remporter des titres à Baltimore », a déclaré Moore dans un communiqué de presse. « Cet accord constitue non seulement une bonne utilisation des ressources de l’État, mais il stimulera également la croissance économique au centre-ville et dans toute la ville. »

Même avec le mémorandum, les Orioles ne pourront pas accéder à un contrat renouvelable, Fonds d’État de 600 millions de dollars pour des améliorations à long terme du stade jusqu’à ce qu’il signe un bail.

Le protocole d’accord comprend un accord sur les droits de développement en vertu duquel les Orioles développeraient les terrains autour de Camden Yards – y compris l’entrepôt et la gare de Camden – que l’État et l’équipe qualifient depuis longtemps de sous-utilisés.

Dans le cadre de cette partie du plan, les Orioles paieront 94 millions de dollars de loyer sur la durée de 99 ans de l’accord « et l’État et les Orioles travailleront ensemble sur les plans du nouveau développement », indique le communiqué de presse du bureau du gouverneur. . Le paiement du loyer de ces propriétés est différent du paiement du loyer du stade lui-même, qui, selon le mémorandum, n’aurait plus lieu.

L’accord signifie que les Orioles auraient le droit d’attirer des capitaux privés pour investir dans la région. Angelos milite depuis longtemps pour le développement de la région afin qu’elle soit mieux utilisée les jours où il n’y a pas de match.

Étant donné que les partenariats public-privé peuvent être structurés de différentes manières, on ne sait pas exactement quelle valeur ces droits pourraient valoir pour les Orioles.

L’accord transférerait également la gestion des dépenses d’investissement dans le stade lui-même de l’État aux Orioles. L’autorité du stade continuerait de jouer un rôle de « surveillance » et d’approuver tout nouveau projet, a indiqué le bureau du gouverneur.

Le communiqué du gouverneur indique que l’échange proposé – le club suspendant le paiement des loyers mais prenant en charge l’exploitation et l’entretien du stade – constituerait un gain net pour l’État. Il a indiqué que l’État contribuerait une partie des économies, soit 3,3 millions de dollars par an, à un fonds de sécurité et de réparation « pour maintenir le stade dans un état impeccable ».

Les Ravens ont un arrangement similaire, mais pas identique, en vertu duquel ils ne paient aucun loyer mais sont responsables de l’exploitation et de l’entretien du stade.

Le loyer du stade des Orioles est actuellement lié à une formule reflétant la fréquentation de l’équipe et d’autres facteurs.

Pendant la pandémie – et une série de saisons perdantes avant l’année dernière – le montant payé par l’équipe aux autorités du stade a diminué parce que le club recevait beaucoup moins d’argent de la vente de billets, de la publicité et d’autres sources de revenus, selon les documents financiers.

L’année dernière, le club avait payé en moyenne 6,7 millions de dollars de loyer par an. L’équipe a reçu une réduction de loyer de 593 413 $ au cours de l’exercice se terminant le 30 juin 2022, selon les dossiers obtenus dans le cadre d’une demande en vertu de la Loi sur l’information publique. Le crédit a été accordé par les autorités du stade, en partie pour inciter les Orioles à signer un nouveau bail et renforcer davantage l’engagement de l’équipe envers Baltimore.

L’autorité du stade et le Conseil des travaux publics devront approuver tout nouveau contrat de location.

Le président de la Stadium Authority, Craig Thompson, a contacté les membres du conseil d’administration au cours des derniers jours, leur annonçant que l’annonce allait arriver et décrivant les discussions générales sur le bail qu’il aura à l’avenir, selon deux personnes proches des appels qui ont refusé d’être nommées car les conversations étaient privées. .

Le bureau du gouverneur, qui a qualifié le mémorandum d’avancée, a publié une série de déclarations d’élus, de chefs d’entreprise et d’autres applaudissant l’accord.

Parmi les personnes répertoriées figuraient les sénateurs démocrates américains Ben Cardin et Chris Van Hollen, quatre membres de la Chambre des représentants des États-Unis, ainsi que divers responsables locaux tels que John Racanelli, le directeur général de l’Aquarium national.

« Nous ne pourrions être plus enthousiasmés par l’incroyable saison des O et nous espérons continuer à allumer notre pyramide orange tout au long des World Series », aurait déclaré Racenelli.

Le bail des Orioles devait initialement expirer à la fin de 2021. En février de la même année, les autorités du stade et le club ont convenu d’une prolongation de deux ans qui expirera à la fin de cette année.

Le 31 janvier, Angelos a lancé une proposition alternative à Moore pour un autre prolongation de bail de deux ans. Mais l’autorité du stade a hésité à répondre à cette demande « parce que personne ne comprenait pourquoi nous n’avions pas pu conclure un bail dans les mois restants avant le 31 décembre », a déclaré l’ancien autorité du stade, Tom Kelso, dans une interview.

Le journaliste du Baltimore Sun, Hayes Gardner, a contribué à cet article.

