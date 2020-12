WASHINGTON / BERLIN: Les ministres des Finances et les banquiers centraux des économies avancées du Groupe des Sept (G7) ont fermement soutenu la nécessité de réglementer les monnaies numériques, a déclaré lundi le département américain du Trésor dans un communiqué à l’issue d’une réunion virtuelle des responsables.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a publié une déclaration claire après la réunion, soulignant ses inquiétudes quant à l’autorisation du lancement de la crypto-monnaie Libra de Facebook – nouvellement renommée Diem – en Allemagne et en Europe.

«Un loup déguisé en mouton est toujours un loup», dit-il. «Il est clair pour moi que l’Allemagne et l’Europe ne peuvent pas et n’accepteront pas son entrée sur le marché tant que les risques réglementaires ne sont pas traités de manière adéquate.»

Il a ajouté: «Nous devons tout faire pour que le monopole monétaire reste entre les mains des États.»

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a accueilli cette année la 12e réunion des responsables des finances du G7 liée à la COVID-19[feminine pandémie alors que Washington se prépare à céder la présidence du G7 à la Grande-Bretagne le mois prochain.

Les responsables des finances du G7 ont discuté des réponses en cours à «l’évolution du paysage des actifs cryptographiques et d’autres actifs numériques et du travail des autorités nationales pour empêcher leur utilisation à des fins malveillantes et des activités illicites», a déclaré le Trésor.

«Il y a un fort soutien à travers le G7 sur la nécessité de réglementer les monnaies numériques», indique le communiqué.

Les responsables du G7 ont réitéré leur soutien à une déclaration conjointe du G7 sur le paiement numérique en octobre, selon laquelle les paiements numériques pourraient améliorer l’accès aux services financiers et réduire les inefficacités et les coûts, mais devraient être «correctement supervisés et réglementés».

Les pièces stables sont liées à une monnaie traditionnelle ou à un panier d’actifs et sont utilisées pour les paiements ou pour stocker de la valeur.

Facebook a annoncé en juin son intention de lancer sa monnaie numérique, mais les régulateurs du monde entier craignent que cela ne déstabilise le système financier mondial.

Les responsables des finances du G7 ont également discuté des réponses économiques nationales et internationales aux COVID-19[feminine pandémie, et des stratégies pour parvenir à une reprise mondiale robuste, selon le communiqué.