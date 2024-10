Les responsables des élections locales en Géorgie doivent certifier les résultats, selon un juge

Les commissions électorales des comtés de Géorgie ne sont pas autorisées à refuser de certifier les résultats des élections, a statué mardi un juge de l’État.

Les problèmes de fraude ou d’abus doivent être réglés devant le tribunal, a déclaré le juge, et non par les fonctionnaires du comté agissant unilatéralement.

« Si les surintendants électoraux étaient, comme le demande le demandeur, libres de jouer le rôle d’enquêteur, de procureur, de jury et de juge et ainsi – en raison d’une détermination unilatérale d’erreur ou de fraude – refuser de certifier les résultats des élections, les électeurs géorgiens seraient réduits au silence. Notre Constitution et notre Code électoral ne permettent pas que cela se produise », a déclaré le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, dans son ordonnance.

À la suite des élections de 2020, l’ancien président Donald Trump et ses alliés ont fait pression sur les responsables du comté pour qu’ils bloquent la certification de sa défaite. Depuis lors, les membres républicains des conseils d’administration ont utilisé le processus autrefois habituel consistant à approuver les résultats des élections et à les transmettre à l’État comme champ de bataille politique.

McBurney a déclaré que la loi était claire lorsqu’elle stipule que les responsables du comté « doivent » certifier les résultats. Dans les notes de bas de page, il a déclaré que le mot était très clair.

« Pour les utilisateurs du langage courant, « doit » signifie une instruction ou un commandement : vous ne passerez pas ! » a-t-il écrit, citant le célèbre cri de guerre de Gandalf du Seigneur des Anneaux. « Et, en général, même les avocats, les législateurs et les juges interprètent « doit » comme « un mot d’ordre ».

Julie Adams, membre républicaine du conseil d’enregistrement et des élections du comté de Fulton, s’était adressée au tribunal, affirmant qu’elle devait refuser de certifier les résultats des élections si elle pensait que les résultats étaient incorrects ou peu fiables.

Adams, qui est un membre et coordonnateur régional du groupe d’activistes Election Integrity Network de l’ancienne avocate de Trump, Cleta Mitchell, s’est abstenu de voter pour certifier les résultats des primaires en Géorgie en mai de cette année. Elle fait partie du nombre croissant de responsables géorgiens qui ont refusé de certifier les résultats des élections depuis 2020, craignant que les experts électoraux ne tentent de bloquer la certification de routine des résultats des élections au nom de théories du complot sans fondement.

Ajoutant à ces préoccupations, le comité électoral de l’État de Géorgie, contrôlé par les républicains, a voté plus tôt cette année pour permettre aux conseils locaux de mener une « enquête raisonnable » sur les résultats des élections. La règle n’a pas défini « enquête raisonnable », craignant que la règle permettrait aux commissions électorales de comté de demander d’énormes quantités d’informations et potentiellement de retarder ou de bloquer la certification des résultats s’ils le jugent opportun.

Les responsables électoraux de Géorgie ont célébré la décision de mardi.

« Excellente nouvelle ! », Gabriel Sterling, directeur des opérations du bureau du secrétaire d’État de Géorgie, écrit le X. « Le juge a statué que les membres du conseil électoral du comté de Géorgie DOIVENT certifier les élections. Une autre étape dans le respect des garde-fous en place pour sauvegarder nos élections. »

