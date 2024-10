Les responsables des élections en Floride recherchent de la flexibilité sur les règles de vote après les ouragans

WEST PALM BEACH, Floride — Les récents ouragans qui ont frappé la Floride pourraient rendre difficile aux électeurs des zones touchées de voter lors des prochaines élections à moins que le gouverneur Ron DeSantis ne déroge et ne modifie certaines règles, ont déclaré les superviseurs électoraux du comté dans une lettre aux responsables de l’État.

Dans une lettre de six pages envoyée mardi par l’association des superviseurs au secrétaire d’État de Floride, Cord Byrd, qui supervise les élections, le groupe a déclaré Ouragans Hélène et Milton ont détruit les bureaux de vote et laissé certains de leurs employés, électeurs et agents électoraux sans abri.

La plupart des comtés touchés se trouvent sur la côte du Golfe, où les deux tempêtes ont causé des dégâts importants.

Le directeur exécutif de l’association, David Ramba, a énuméré 10 modifications que DeSantis devrait envisager, notamment l’octroi d’un délai supplémentaire pour la mise en place de sites de vote anticipé et de boîtes de dépôt, donnant aux électeurs la flexibilité de demander des bulletins de vote par correspondance et renonçant à la formation de certains agents électoraux. La loi de l’État donne au gouverneur le pouvoir de modifier les règles de vote après des ouragans et autres catastrophes naturelles.

La Floride s’attend à une forte participation puisque les électeurs voteront non seulement pour le président et le Sénat, mais aussi pour des propositions qui légaliseraient la marijuana et annuleraient l’interdiction de l’avortement récemment promulguée par l’État six semaines après la conception. Le vote anticipé commence lundi dans certains comtés de Floride et la plupart des bulletins de vote par correspondance ont déjà été envoyés. La date limite pour demander un vote par correspondance est la semaine prochaine.

Ryan Cox, l’adjoint de Ramba, a déclaré mercredi à l’Associated Press que les superviseurs électoraux de l’État seraient en mesure d’ouvrir leurs bureaux de vote et de voter s’ils disposaient d’une certaine flexibilité. Alors que la Floride a longtemps eu la réputation d’être la risée nationale pour ses problèmes électoraux, à commencer par le recomptage présidentiel de 2000, ses élections de 2020 et 2022 se sont déroulées presque sans problème.

« Ces superviseurs sont très, très, très doués pour répondre à leurs besoins », a déclaré Cox. « Ils sont très doués pour prendre des décisions très rapidement et modifier leur plan établi pour s’assurer que chaque personne souhaitant voter ait la possibilité de le faire. »

La lettre du groupe énumère plusieurs comtés de Floride qui ont subi des « dégâts importants » suite aux ouragans Helene et Milton, avec des mentions répétées aux comtés entourant Tampa Bay : Sarasota, Manatee, Pinellas et Pasco. La lettre indiquait que plusieurs bureaux de vote avaient été « détruits ou rendus inaccessibles en raison d’inondations et de dommages structurels ».

Le bureau de Byrd n’a pas répondu mercredi à une demande de commentaires sur la question de savoir si l’État accorderait une flexibilité ou des aménagements. Byrd est nommé par DeSantis.

A la suite d’Hélène, DeSantis a émis un décret permettre aux comtés d’apporter des modifications aux sites de vote anticipé et d’assouplir les restrictions sur le vote par correspondance. Mais il a rejeté la demande des superviseurs de prolonger la date limite d’inscription des électeurs du 7 octobre. Ils ont déclaré qu’une prolongation était nécessaire car certaines zones étaient en train de nettoyer la zone d’Hélène tout en se préparant pour Milton.

Amy Keith, directrice exécutive du groupe de défense du vote Common Cause en Floride, a déclaré que celui-ci et d’autres groupes avaient également envoyé une lettre à DeSantis et Byrd leur demandant de prolonger la date limite d’inscription en raison des tempêtes et de prendre d’autres dispositions pour le vote dans les comtés touchés.

« Je suis extrêmement préoccupé par le fait que lors de cette élection, les choses se révéleront beaucoup plus compliquées pour les électeurs et leurs familles qui se remettent encore des dégâts catastrophiques causés par ces deux tempêtes record », a déclaré Keith.