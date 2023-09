Les responsables des discussions sur le réchauffement espèrent une « correction de cap » et saluent les petits pas dans les efforts climatiques

NEW YORK (AP) – Un haut responsable aidant à superviser les prochaines négociations internationales sur le climat espère prouver que les critiques ont tort – et les surprendre avec une « correction de cap » pour un monde qui ne cesse de se réchauffer.

Mais ne vous attendez pas à un tournant aussi important.

Adnan Amin, PDG et responsable n°2 de la prochaine Conférence des Parties (COP28) à Dubaï fin novembre et décembre, a déclaré qu’il savait également ce que voulaient réellement les militants, les critiques et le chef des Nations Unies : une élimination progressive des combustibles fossiles qui provoquent le changement climatique. Il a dit que cela semblait peu probable.

Pourtant, Amin a déclaré que même si un accord débarrassant le monde des combustibles fossiles semble peu probable, une « réduction progressive des combustibles fossiles est inévitable ».

Dans une interview avec l’Associated Press, Amin a démontré comment les dirigeants des négociations sur le climat tentent d’enfiler une aiguille diplomatique en mouvement et a salué les mesures prises dans le sens de la décarbonation, aussi petites soient-elles. Le patron d’Amin, le président de la COP28, est un cadre pétrolier; Amin était le directeur fondateur de l’agence des Nations Unies pour les énergies renouvelables. Les pourparlers sont organisés par le Petrostate des Émirats arabes unis.

Amin, né au Kenya, n’hésite pas à défendre le président de la COP28, Sultan al-Jaber, soulignant qu’al-Jaber dirige également une entreprise d’énergie renouvelable et a joué un rôle clé dans la création de l’agence des Nations Unies pour les énergies renouvelables aux Émirats arabes unis. Il surprendra les critiques, a déclaré Amin.

Dans 10 ans, lorsque les critiques et autres reviendront sur les négociations, Amin veut entendre l’étonnement.

«J’espère qu’ils diront que ‘nous ne pensions pas qu’un pays producteur de pétrole pourrait obtenir un tel résultat sur le climat.’ Nous ne pensions pas qu’un processus que nous pensions être du bla bla ( les mots que la militante Greta Thunberg a utilisés pour décrire les négociations sur le climat ) pourrait parvenir à un résultat de ce genre’», a déclaré Amin. « Mais c’était un changement de cap dont le monde avait besoin pour nous amener à un lieu de confort pour nous tous. »

UN ÉCOSYSTÈME ÉLABORÉ EST EN CHEMIN

Tout dépend du rôle du charbon, du pétrole et du gaz naturel, des nations qui en dépendent et des entreprises qui en profitent.

Amin accueille favorablement les intérêts des combustibles fossiles dans les négociations, tandis que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, des militants et certains scientifiques veulent littéralement qu’ils disparaissent. Ils affirment que l’élimination progressive des combustibles fossiles est le seul moyen de contenir le réchauffement à un niveau gérable.

Mais étant donné l’opposition de certains pays et l’exigence d’agir par consensus dans les négociations sur le climat – afin qu’une seule nation puisse tout arrêter – il est peu probable qu’une élimination progressive soit approuvée, a déclaré Amin. Il a souligné la volonté de certains pays africains d’utiliser les énergies fossiles pour se développer. Les pays riches ont déjà émis des gaz à effet de serre pour se développer, a-t-il déclaré, et il n’est pas juste de demander à l’Afrique d’y renoncer sans une aide financière massive pour l’aider à passer à l’énergie propre.

Les experts extérieurs ne croient pas à cet argument.

« Nous n’avons pas besoin de ces pollueurs historiques qui utilisent la pauvreté africaine pour promouvoir les combustibles fossiles qui, à terme, freineront le développement de l’Afrique », a déclaré Mohamed Adow, analyste climatique de longue date, directeur de Power Shift Africa.

L’Afrique, qui produit moins de 4 % des émissions mondiales de carbone, est durement touchée par des conditions météorologiques extrêmes, telles que la tempête pluvieuse qui a déclenché les inondations en Libye et sécheresses intenseset disposent de moins de ressources pour faire face aux catastrophes.

« Si nous voulons vraiment pouvoir lutter contre le changement climatique, la première chose que nous devons faire est d’éliminer progressivement les combustibles fossiles », a déclaré Adow dans un courriel. « Nous ne voulons pas que les Émirats arabes unis se cachent derrière de faibles attentes à l’égard d’eux-mêmes parce qu’ils sont un pays pétrolier. S’il n’était pas en mesure d’organiser une COP28 radicale et décarbonatrice, il ne devrait pas se porter volontaire pour le coordonner.»

LA DIFFÉRENCE ENTRE « PHASE OUT » ET « PHASE DOWN »

Les climatologues Niklas Hohne du New Climate Institute et Bill Hare de Climate Analytics affirment qu’il existe une différence significative entre la « suppression progressive » et la « réduction progressive ». Ils affirment que la « réduction progressive » est ce que veut l’industrie des combustibles fossiles, pas ce que le monde besoins.

« L’ampleur des investissements dans le développement des combustibles fossiles par les Émirats arabes unis est l’indication la plus claire de la direction à prendre et il ne s’agit pas d’une décarbonisation mais d’un verrouillage d’infrastructures massives de gaz fossiles », a déclaré Hare.

Bien qu’une élimination progressive soit cruciale, Nigel Purvis, ancien avocat spécialisé dans le climat au Département d’État américain, a déclaré qu’Amin avait probablement raison de dire que mettre fin aux combustibles fossiles était probablement une question impossible. C’est parce qu’il semblait que de grandes nations comme la Russie, la Chine et l’Arabie Saoudite bloquaient une telle démarche lors d’une récente réunion des économies riches, a-t-il expliqué.

Amin a déclaré que les prochaines négociations sur le climat visent à être les plus inclusives jamais organisées, mais qu’elles incluent également l’industrie des combustibles fossiles, parfois vilipendée.

« Nous pensons que l’industrie pétrolière et gazière doit faire partie de l’équation climatique », a déclaré Amin. « Nous discutons avec eux pour voir si nous pouvons les amener à s’engager, vous savez, dans une décarbonation plus rapide de leurs opérations. »

Amin a déclaré qu’il comprenait l’angoisse et la colère des jeunes. C’est leur avenir, dit-il, et ils auront donc un rôle plus officiel dans les négociations de cette année que par le passé.

Amin a déclaré qu’il considérerait les négociations à venir comme un succès s’ils accomplissaient quatre objectifs : fixer et augmenter l’aide financière climatique des pays riches vers les pauvres ; décarboner davantage les systèmes énergétiques ; augmenter le financement destiné aux nations pour s’adapter à un monde qui se réchauffe, en particulier à la faim et aux problèmes de santé ; et inclure davantage de groupes dans les négociations.

La lutte contre le changement climatique est extrêmement lente, a-t-il déclaré, mais les accords de 2015 et 1997 ont produit des progrès.

« Il y a beaucoup d’impatience étant donné l’ampleur de la crise », a déclaré Amin. « Le système multilatéral évolue lentement, mais il bouge. »

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment et suivez Seth Borenstein sur Twitter à http://twitter.com/ oursons

___

La couverture climatique et environnementale d’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.