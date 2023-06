Les responsables d’Elburn s’efforcent de réduire le bruit du klaxon des trains dans le village après des plaintes – Shaw Local

Les responsables d’Elburn recherchent des solutions pour atténuer le bruit des klaxons des trains traversant le village.

Le directeur des travaux publics d’Elburn, Phil Van Bogaert, a déclaré que le système de klaxon en bordure de voie des passages à niveau du village fonctionnait mal depuis octobre. Le signal (gros X rouges) qui indique à l’ingénieur du train qu’un klaxon va sonner au passage à niveau est cassé, donc même si le klaxon du passage à niveau sonne, l’ingénieur ne s’en rend pas compte et pense toujours qu’il doit aussi sonner son klaxon .

C’est beaucoup de bruit, a déclaré le président du village, Jeff Walter.

« Nous avons beaucoup entendu parler de nos électeurs à ce sujet », a-t-il déclaré. « L’entreprise qui s’occupait de cela est en train de fermer ses portes, et nous avons eu beaucoup de mal à essayer de régler ce problème depuis octobre. Nous n’avons absolument pas eu de chance.

Après de nombreuses recherches, Van Bogaert a trouvé une entreprise, Rio Grande Pacific Technology (RIOTECH), créée par plusieurs anciens employés de Railroad Controls Limited.

Elburn a reçu une proposition de RIOTECH pour l’installation de deux avertisseurs sonores aux croisements de South Main Street et South First Street pour 125 905 $, plus des dépenses supplémentaires, portant le total à 144 905 $, ce qui n’est pas dans le budget.

« Nous devons trouver l’argent quelque part pour payer cela », a déclaré Walter.

Après de longues discussions sur les sources de financement des politiciens locaux, Walter a demandé au conseil s’il était en faveur du remplacement des systèmes.

Après avoir reçu des réponses positives des membres du conseil d’administration pour aller de l’avant avec l’achat, Walter a déclaré qu’il commencerait à tendre la main.

« J’aimerais examiner très attentivement les finances et le budget », a déclaré l’administrateur Ken Anderson.

Walter a déclaré qu’ils pourraient réexaminer le problème lorsque l’estimation finale de RIOTECH serait publiée, et peut-être qu’à ce moment-là, ils auront plus d’informations sur le financement du remplacement.