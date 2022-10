Les responsables déclarent que les incendies de forêt du Nebraska Sandhills sont maîtrisés à 30%

HALSEY, Neb. (AP) – Des progrès ont été réalisés pour contenir un grand incendie de forêt dans les Nebraska Sandhills où un pompier est mort en combattant les flammes, qui a également détruit une grande partie d’un camping populaire pour les jeunes et menacé un petit village, ont déclaré mardi des responsables.

L’incendie de Bovee dans le comté éloigné de Thomas, dans le centre-ouest du Nebraska, était contenu à 30% mardi matin, selon un communiqué de l’équipe de gestion des incidents du Rocky Mountain Complex, qui a pris en charge la gestion des lieux.

Des conditions météorologiques favorables, notamment une humidité élevée, des températures dans les années 60 et quelques précipitations, aident les équipes de pompiers à contenir l’incendie des prairies qui a éclaté dimanche après-midi et a atteint 15 000 acres, soit environ 24 milles carrés (62 kilomètres carrés), en six heures.

L’incendie a détruit le pavillon principal et les cabines du camp 4-H de l’État du Nebraska, ainsi qu’une tour d’observation dans le district de Bessey Ranger de la forêt nationale du Nebraska. Le chef adjoint du service d’incendie volontaire de Purdum, Mike Moody, est décédé dimanche après avoir apparemment subi une crise cardiaque alors qu’il luttait contre l’incendie, ont annoncé des responsables.

Les autorités ont ordonné l’évacuation du village voisin de Halsey et fermé un tronçon de la route 2 du Nebraska alors que la fumée de l’incendie réduisait la visibilité. L’autoroute a été rouverte lundi. Le communiqué du Rocky Mountain Complex a indiqué mardi que l’ordre d’évacuation avait été levé.

Les responsables ont déclaré que l’incendie était “d’origine humaine”, mais n’ont pas divulgué de détails sur la façon dont l’incendie a commencé.

The Associated Press