Les responsables de Yorkville se sont occupés en 2022 en se préparant à encore plus de croissance alors que les travaux se poursuivaient sur le nouvel hôtel de ville et le quartier général de la police – Shaw Local

YORKVILLE – La ville de Yorkville a consacré une grande partie de ses énergies en 2022 à se préparer à faire face à la croissance démographique spectaculaire qui génère une demande accrue de services municipaux.

La population de Yorkville, officiellement fixée à 21 533 lors du recensement de 2020, devrait atteindre 25 636 d’ici 2026.

En 2022, la ville a déménagé pour remplacer ses deux installations les plus importantes, l’hôtel de ville et le quartier général de la police au 800 Game Farm Road et le garage du service des travaux publics au 610 Tower Lane.

Dans le même temps, la ville a commencé à travailler avec les autorités municipales d’Oswego et de Montgomery pour obtenir un permis du département des ressources naturelles de l’Illinois pour puiser dans le lac Michigan pour son approvisionnement en eau potable.

Le conseil municipal de Yorkville a mis en œuvre ce qui devrait être la première de plusieurs augmentations progressives des tarifs de l’eau pour payer le projet d’ingénierie massif visant à prolonger un pipeline vers les communautés.

D’ici 2030, on peut s’attendre à ce que le ménage typique de Yorkville paie 100 $ par mois pour l’eau.

Au printemps dernier, la législation de l’État a été approuvée permettant aux trois communautés de se connecter au système de la DuPage Water Commission, l’agence par laquelle les trois communautés recevront l’eau du lac.

Pendant ce temps, le nouvel hôtel de ville et le poste de police au 651 Prairie Pointe Drive, du côté nord-est de la communauté, sont presque terminés.

Les rénovations se sont poursuivies tout au long de 2022 pour transformer l’immeuble de bureaux de trois étages et de 41 000 pieds carrés en la nouvelle maison de l’administration et de la police de la ville.

Les responsables de la ville espéraient emménager dans le bâtiment avant la fin de cette année, mais s’attendent maintenant à le faire au cours du premier trimestre de 2023.

La ville a dépensé 1,9 million de dollars pour acheter le bâtiment, qui se trouve sur un site de 4 acres et est entouré d’environ 200 places de stationnement.

Les responsables de la ville ont déclaré qu’une fois terminé, ils auront investi environ 10 millions de dollars dans un projet qui aurait coûté deux fois plus si un nouveau bâtiment avait été construit.

Les échevins ont préparé le terrain pour la construction d’une nouvelle installation de travaux publics avec l’achat d’un site de 12 acres pour 1,35 million de dollars.

Le 23 août, le conseil municipal a approuvé l’achat de la propriété vacante à l’extrémité ouest du boulevard Boombah dans un parc d’affaires juste à l’ouest de North Bridge Street (route 47) du côté nord de la ville.

Actuellement, les véhicules du service des rues et de l’eau de la ville fonctionnent à partir de bâtiments surpeuplés et usés au 610 Tower Lane, un endroit facilement identifiable par le château d’eau qui domine le centre de la ville.

La construction de la nouvelle installation coûtera entre 23 et 30 millions de dollars. Les travaux ne commenceront pas avant 2024 et prendront probablement 18 mois.

Le plus grand nouveau projet de développement approuvé par la ville cette année est peut-être la ferme de laitue en serre de 100 acres qui, espèrent les responsables de la ville, lancera le développement le long du corridor d’Eldamain Road.

Le 10 mai, les échevins ont approuvé un accord avec le producteur Bright Farms pour l’installation de production de laitue à l’angle nord-est des routes Eldamain et Corneils, à l’extrême nord-ouest de la ville.

Bright Farms prévoit finalement de construire quatre “modules” de serre de 8 acres et d’employer environ 200 personnes pour cultiver les salades vertes.

Les travaux sur le site ont commencé peu de temps après l’approbation du conseil, la première des quatre serres gigantesques devant être opérationnelle l’année prochaine.