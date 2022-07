Les responsables de Virginie tentent toujours de localiser 3 personnes après des inondations dévastatrices

Les autorités d’un coin reculé du sud-ouest de la Virginie ont localisé toutes les 44 personnes, sauf trois, portées disparues après des inondations dévastatrices qui ont emporté les routes et endommagé plus de 100 maisons.

Le shérif du comté de Buchanan, John McClanahan, a déclaré jeudi que des équipes d’agences nationales et locales ont travaillé toute la nuit pour localiser et réunir les résidents avec leurs proches. Il a dit qu’il n’y avait pas de rapports de blessés ou de décès.

Les premiers intervenants du comté de Buchanan ont commencé à recevoir des rapports de montée des eaux et de dégâts mardi soir après une tempête de pluie torrentielle dans la région montagneuse. Plusieurs petites communautés du comté de Virginie qui borde la Virginie-Occidentale et le Kentucky ont été touchées.

L’adjoint en chef du bureau du shérif du comté, Eric Breeding, a déclaré mercredi que le nombre de personnes portées disparues est basé sur des proches essayant de contacter un résident dans une zone où le service téléphonique peut être limité ou inexistant.

“Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont en difficulté ou en danger. Ils nous font simplement savoir que nous devons surveiller ces personnes”, a déclaré Breeding aux journalistes.

Les eaux de crue se retirent maintenant

McClanahan a déclaré jeudi que les eaux de crue reculaient et que le comté travaillait avec les équipes du ministère des Transports de Virginie pour évaluer les dommages aux maisons et enlever les débris et la boue des routes pour les rouvrir.

Les autorités d’un coin reculé du sud-ouest de la Virginie ont localisé toutes les 44 personnes, sauf trois, portées disparues après des inondations dévastatrices qui ont emporté les routes et endommagé plus de 100 maisons. (Police de l’État de Virginie/Reuters)

Les habitants ont déclaré avoir été stupéfaits par les inondations dramatiques qui ont provoqué des coulées de boue qui ont bloqué les routes et emporté les maisons des fondations.

“Nous nous sommes réunis chez moi et nous avons dit que si ça montait plus haut, nous allions juste commencer à monter dans les montagnes pour essayer de nous mettre en sécurité, mais heureusement, Dieu merci, nous n’avions pas à le faire”, a déclaré Deana Kimbrough. WCYB-TV.

Seth Owens a déclaré à la station qu’il faisait partie des personnes qui ont cherché refuge dans un bureau de poste et ont vu des maisons emportées.

“Deux des maisons ont été emportées”, a-t-il dit.

Un pont effondré se trouve dans la rivière, à Whitewood, en Virginie, jeudi, à la suite d’une crue éclair plus tôt dans la semaine. (Michael Clubb/Associated Press)

À Whitewood, une communauté non constituée en société d’environ 500 habitants, au moins un pont s’était effondré et une maison semblait avoir été retirée de ses fondations et transportée de l’autre côté de la rue, où elle était perchée sur une voiture jeudi matin.