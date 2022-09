Les responsables de Vernon réagissent à la mort de la reine Elizabeth II – Kelowna Capital News

La reine Elizabeth II quitte le centre de loisirs de Vernon lors d’une visite en 1971 avec le prince Phillip (à droite). (photo Don Lewis) Sa Majesté la reine Elizabeth II (assise, quatrième à partir de la gauche) dîne au Vernon Recreation Centre lors d’une visite en 1971. (Greater Vernon Museum & Archives Photograph Collection)

Les hommages du monde entier affluent à la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans, y compris de la part de responsables à Vernon.

La reine est décédée paisiblement jeudi matin (8 septembre), a annoncé le palais de Buckingham sur les réseaux sociaux.

Le maire de Vernon, Victor Cumming, a reçu la nouvelle « avec une grande tristesse ».

“Nos pensées vont aux membres de la famille royale, aux citoyens du Royaume-Uni et de l’ensemble du Commonwealth, et à toutes les personnes du monde entier qui ressentent la lourdeur de cette nouvelle”, a déclaré Cumming dans un communiqué.

“Pendant 70 ans, Sa Majesté a été notre chef d’État, et pour beaucoup d’entre nous au Canada, elle a été la seule souveraine que nous ayons connue”, a ajouté Cumming. “Aujourd’hui marque un changement dans l’histoire et la clôture d’un chapitre important alors que nous disons adieu à Sa Majesté et lui rendons hommage pour sa vie au service du Commonwealth et de son peuple.”

Puisse-t-elle reposer en paix. https://t.co/DaOsLetu0x — Le Musée & Archives de Vernon (@Vernon_Museum) 8 septembre 2022

Le député de North Okanagan-Shuswap, Mel Arnold, a également été attristé d’apprendre le décès de la reine.

“Bien qu’elle ne soit pas censée monter sur le trône au moment de sa naissance, Sa Majesté a porté la couronne avec dignité, humilité et un profond dévouement à ses responsabilités de reine”, a déclaré Arnold dans un communiqué. « Depuis son service militaire avant son ascension au trône à 25 ans, Sa Majesté a incarné une vie de dévouement et de sacrifice dans la fonction publique et le leadership face aux grands défis et aux courants mondiaux changeants.

Arnold a souligné la sanction royale de la Reine de la Loi constitutionnelle du Canada de 1982, qui accordait au Canada la capacité de rapatrier sa Constitution et d’enchâsser la Charte des droits et libertés dans la loi canadienne.

« Ce moment historique a marqué le début d’une nouvelle ère pour le Canada en tant que nation entièrement autonome, tout en maintenant des liens solides avec l’histoire à partir de laquelle le Canada est né », a déclaré Arnold.

Vernon-Monashee MLA Harwinder Sandhu a également partagé ses condoléances avec la famille royale.

“Comme beaucoup, j’ai été attristé d’apprendre la santé déclinante de la reine et son décès éventuel ce matin. Les Britanno-Colombiens, dont beaucoup à Vernon-Monashee, pleurent le décès du plus long monarque régnant au monde », a déclaré Sandhu.

Le Greater Vernon Museum and Archives possède des images de la visite de la reine à Vernon en 1959.

