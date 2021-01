Lorsque le gouvernement fédéral a annoncé mardi qu’il libérait un stock de doses de vaccins, certains responsables de la santé des États s’attendaient à obtenir une augmentation de leurs expéditions hebdomadaires pour aider à répondre à la demande croissante de vaccins alors que la pandémie devenait incontrôlable. Mais maintenant, les États sont confrontés à une dure réalité. Ce stock se composait uniquement de vaccins destinés aux injections de rappel pour les personnes qui avaient déjà reçu une première dose. Cela signifie que la libération de ce pool n’étendra pas les vaccinations à un nouveau groupe de personnes. Les responsables fédéraux ont déclaré que les deuxièmes doses seraient prioritaires dans les expéditions hebdomadaires pour que tout le monde puisse recevoir un rappel. Un haut responsable de l’administration a déclaré vendredi que le gouvernement s’attend à ce que les deux sociétés produisant des vaccins, Moderna et Pfizer, fournissent entre huit et 12 millions de doses de vaccin par semaine au public américain au cours des prochaines semaines – des expéditions qui seront ensuite réparties entre celles-ci. obtenir leurs premier et deuxième coups. Les deux sociétés ont conclu des accords avec le gouvernement fédéral pour fournir un total de 200 millions de doses aux États-Unis – ou suffisamment pour vacciner complètement 100 millions de personnes – d’ici la fin mars. La confusion découle d’un appel qu’Alex M. Azar II, le secrétaire fédéral à la santé et aux services sociaux, a tenu mardi avec des journalistes et des hauts responsables de l’opération Warp Speed, dans lequel il a réprimandé les États pour ne pas avoir utilisé efficacement les vaccins qui leur avaient déjà été envoyés et les a exhortés à ouvrir l’admissibilité aux personnes de 65 ans et plus. Certains États, dont New York, ont rapidement suivi les conseils du gouvernement fédéral et ont ouvert leurs portes à un groupe plus large de personnes, ce qui a suscité un regain d’intérêt – et de confusion – alors que des milliers de personnes nouvellement éligibles cherchaient à se faire vacciner.

«Cette phase suivante reflète l’urgence de la situation à laquelle nous sommes confrontés – chaque dose de vaccin qui se trouve dans un entrepôt plutôt que d’entrer dans un bras pourrait signifier une vie de plus perdue ou un lit d’hôpital de plus occupé», a déclaré M. Azar. Plus tard dans l’appel, il a déclaré: «Nous libérons la totalité de l’offre que nous avons pour commande par les États, plutôt que de détenir des secondes doses dans des réserves physiques.» À l’avenir, a-t-il déclaré, aucune dose de vaccin ne serait conservée dans un stock et chaque expédition hebdomadaire serait destinée aux personnes ayant besoin d’une première et d’une deuxième dose. Cette annonce a incité plusieurs États à supposer qu’ils recevraient un afflux de nouvelles doses qui pourraient être utilisées pour vacciner de nouvelles personnes, comme le rapportait pour la première fois le Washington Post. Vendredi, la gouverneure Kate Brown de l’Oregon, une démocrate, tweeté que elle avait reçu une «nouvelle inquiétante» jeudi soir: «Les États ne recevront pas d’augmentation des expéditions de vaccins du stock national la semaine prochaine, car il n’existe pas de réserve fédérale de doses.» Elle a ajouté: «Je suis choquée et consternée qu’ils aient fixé une attente à laquelle ils ne pouvaient pas tenir, avec des conséquences si graves.» Cependant, des hauts responsables de l’administration ont précisé vendredi que toutes les doses de réserve étaient déjà dédiées aux personnes qui avaient reçu le vaccin, et que M. Azar ne faisait en fait que préciser l’extension logique d’une politique de distribution qui avait été établie par de hauts responsables fédéraux. en décembre, lorsque les expéditions ont commencé.

Dans un communiqué, un porte-parole du département fédéral de la santé a déclaré que près de 13 millions de doses avaient été mises à la disposition des États afin qu’ils puissent commander leurs première et deuxième doses, soit «des millions de plus» que les semaines précédentes. Le porte-parole, Michael Pratt, a également déclaré que de nombreux États n’avaient pas commandé le montant total qui leur avait été alloué par le gouvernement fédéral. « Je pense que les États ont fait de leur mieux pour planifier avec toutes les informations qu’ils peuvent obtenir du gouvernement fédéral sur les allocations futures attendues, puis réviser ces plans s’ils en obtiennent moins », a déclaré le Dr Marcus Plescia, médecin en chef de l’Association des Responsables de la santé des États et des territoires. «Ce qui est plus inquiétant, c’est que les attentes du public ont été augmentées et que l’offre limitée peut conduire à une déception significative.» Au cours des premières semaines de distribution, le général Gustave F.Perna, le chef de l’exploitation de l’opération Warp Speed, l’effort fédéral pour développer et distribuer un vaccin au public américain, a décidé de retenir la moitié des expéditions hebdomadaires de vaccin à gardez ces doses pour les personnes qui avaient reçu une première injection. Il a déclaré à l’époque qu’il était important d’être prudent alors que la fabrication commençait et de conserver un stock de secondes doses en cas de problème de fabrication. Même dans ce cas, sa décision a été critiquée par des experts de la santé publique qui ont fait valoir que l’accent devrait être mis sur l’obtention du plus grand nombre de personnes possible de leur première dose de vaccin – puisque les essais cliniques ont montré que même la première dose offre une certaine protection – étant donné que le pays était face à des cas records, des hospitalisations et des décès. Mais les fonctionnaires fédéraux ont respecté leur plan et, au fil des semaines, ce stock s’est progressivement épuisé, car ceux qui avaient reçu les premiers injections de Pfizer avaient besoin de leur deuxième dose, qui est administrée trois semaines plus tard. Les premières personnes qui ont reçu le vaccin Moderna doivent maintenant recevoir leur injection de rappel, qui est administrée quatre semaines plus tard. Les hauts responsables de l’administration ont déclaré vendredi que les secondes doses restantes tirées de cette réserve étaient distribuées cette semaine et la semaine prochaine aux États, et qu’elles n’avaient jamais été destinées à être utilisées pour vacciner des personnes supplémentaires. Désormais, ont déclaré mardi les responsables, chaque envoi hebdomadaire des fabricants comprendra des doses pour les nouvelles personnes ainsi que des secondes doses pour ceux qui doivent recevoir leurs injections de rappel.