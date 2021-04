Les enquêteurs du Congrès ont publié vendredi des courriels et des documents montrant que les personnes nommées par le ministère de la Santé et des Services sociaux sous l’ancien président Donald Trump se vantaient régulièrement de leurs efforts pour modifier les scientifiques du personnel. rapports sur le coronavirus.

Les fonctionnaires ont essayé de réécrire les rapports scientifiques hebdomadaires pour que Trump pourrait utiliser les données pour soutenir ses positions politiques sur le port de masques et la réouverture de l’économie, selon les courriels publiés vendredi par le sous-comité spécial de la Chambre sur le coronavirus.

« Notre enquête a montré que les responsables de l’administration Trump se sont engagés dans un schéma persistant d’ingérence politique dans la réponse de santé publique du pays à la pandémie de coronavirus, en annulant et en intimidant les scientifiques et en prenant des décisions néfastes qui ont permis au virus de se propager plus rapidement », a déclaré le président du sous-comité Rep. James Clyburn, DS.C.

Clyburn a accusé l’ancien conseiller de Covid-19 de la Maison Blanche, le Dr Scott Atlas, de préconiser «des politiques qui permettraient au virus de se propager largement parmi de nombreux Américains».

Les documents obtenus par le panel montrent qu’Atlas était « au courant des efforts déployés pour attaquer les rapports publiés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et y aurait participé afin de justifier la volonté du président Trump de rouvrir », a déclaré Clyburn.

Atlas et d’autres responsables politiques au sein du HHS ont réussi à plusieurs reprises à changer de langage et à influencer le ton des rapports hebdomadaires sur la morbidité et la mortalité du CDC, qui offrent des mises à jour publiques hebdomadaires sur les découvertes des scientifiques, le panneau trouvé. MMWR sont des études scientifiques basées sur des données qui ne sont généralement pas sujettes à des pressions politiques.

L’enquête a été lancée pour la première fois après rapports apparus que Trump a exigé le droit de modifier les rapports du CDC. Les e-mails montrent des responsables de l’administration Trump se vantant d’avoir modifié les rapports.

« Petite victoire mais une victoire quand même et yippee !!! » L’ancien conseiller scientifique Paul Alexander a écrit dans un e-mail du 9 septembre pour informer le chef des affaires publiques de l’époque du HHS, Michael Caputo, qu’il avait réussi à changer la ligne d’ouverture d’un rapport du CDC sur la transmission de Covid-19 chez les écoliers.

À peine deux jours plus tard, Alexander a demandé l’aide d’Atlas pour modifier un autre rapport du CDC sur les décès de Covid-19 chez les jeunes qui, selon Alexander, était « programmé pour l’élection » afin de garder les écoles fermées.

«Pouvez-vous m’aider à rédiger un éditorial», a écrit Alexander à Atlas. « Laissez-nous aviser le président et obtenir la permission de préempter cela, s’il vous plaît car il fonctionnera pour le week-end, nous devons donc émousser le bord car il est trompeur. »

Plus tôt dans le mois, Alexander avait demandé à Atlas de rédiger un autre éditorial pour s’opposer masques pour enfants et fermetures d’écoles pendant la pandémie.

« Je pense qu’un court éditorial de 400 mots à ce sujet aidera les gens à retourner à l’école, je pense que enfermer nos enfants (et les adultes en bonne santé) et les masquer peut affaiblir leur système immunitaire fonctionnel. Pensez-vous que cela peut être fait? ?? » Alexander a écrit dans un courriel du 3 septembre.

Alexander a déclaré: «nous voulons qu’ils soient infectés» en plaidant pour une stratégie d’immunité du troupeau dans un courriel du 4 juillet qui a été publié par les enquêteurs de Clyburn en décembre.

En faisant pression pour la même stratégie à l’automne, Atlas a écrit: «Les universités devraient rester ouvertes, même lorsqu’elles voient une augmentation des cas… Oui, les cas augmenteront chez les jeunes à mesure qu’ils interagissent socialement, mais cela ne devrait pas être une cause pour panique, « faisant écho aux théories dangereuses de l’immunité des troupeaux, dans un éditorial publié le 15 septembre. Un brouillon de cet éditorial a d’abord été édité et révisé par Alexander, selon un courriel du 8 septembre.

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président, avait précédemment rejeté l’idée de laisser le coronavirus se propager pour obtenir l’immunité collective comme un «non-sens» dangereux l’automne dernier.

«Le Dr Fauci n’a aucune donnée, aucune science pour étayer ce qu’il dit sur la réouverture de l’école, aucune… il fait à tort peur à la nation», a écrit Alexander aux hauts responsables du HHS l’été dernier, affirmant que Fauci faisait peur aux parents.

Dans un autre exemple, les responsables de Trump ont tenté de camoufler Covid-19 Cas chiffres avec d’autres statistiques pour pousser les points de discussion politiques.

« Je sais que le président veut que nous énumérions le coût économique de la non-réouverture. Nous avons besoin d’estimations solides pour pouvoir dire quelque chose comme: 50 000 décès par cancer de plus! 40 000 crises cardiaques de plus! 25 000 suicides de plus! » Caputo a écrit à Alexandre dans un 16 mai e-mail. « Vous devez vous approprier ces chiffres. Ceci est particulièrement important pour ce que vous et moi voulons accomplir », a ajouté Caputo dans un e-mail de suivi.

Après que la Maison Blanche de Trump a nommé Nina Witkofsky au poste de chef de cabinet par intérim du CDC l’été dernier, Alexander a semblé satisfait de son influence sur l’agence.

« Les 2 derniers rapports MMWR ont été plus positifs que d’habitude et je trouve [that] encourageant », écrivit Alexander à Witkofsky dans un e-mail du 3 août.« Peut-être que vous avez un impact énorme et c’est formidable. Bien fait! »

Dans plus de courriels, Alexander a continuellement vanté son influence sur les rapports de l’agence. Dans un autre exemple, Alexander s’est vanté des changements apportés à la «phrase d’ouverture clé» d’un rapport sur une épidémie de Covid dans un camp d’été en Géorgie.

La ligne soulignait l’importance de comprendre la transmission des jeunes pour développer des orientations pour l’école. Cette ligne a été supprimée et remplacée par une autre ligne indiquant qu’il y avait des « données limitées » sur la transmission du coronavirus chez les moins de 21 ans. Le CDC a expliqué que la ligne avait été supprimée et remplacée en raison des « commentaires réfléchis » d’Alexander et des dirigeants du CDC.

Le Dr Robert Redfield, alors directeur du CDC, a déclaré l’année dernière que les rapports publiés par l’agence n’étaient pas affectés par l’ingérence politique. « A aucun moment, l’intégrité scientifique du MMWR n’a été compromise. Et je peux dire que sous ma surveillance, il ne sera pas compromis », a déclaré Redfield devant le Sénat en septembre dernier.

Redfield a cependant déclaré aux médias le mois dernier que les responsables de Trump avaient tenté à plusieurs reprises de changer les MMWR qu’ils n’aimaient pas, selon le Washington Post. Le secrétaire de l’époque, Alex Azar, a nié cette accusation.

Les enquêteurs du Congrès recherchent plus de documents auprès des personnes nommées impliquées dans les courriels, et d’autres.

Alexander et Atlas n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.