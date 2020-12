Alors que l’administration se bouscule pour essayer d’acheter plus de doses de vaccin, le président Trump prévoit mardi de signer un décret exécutif «pour garantir que le gouvernement des États-Unis donne la priorité à la livraison du vaccin aux citoyens américains avant de l’envoyer dans d’autres pays», selon un projet déclaration et un fonctionnaire de la Maison Blanche, bien que la force du décret présidentiel n’ait pas été immédiatement claire.

La Grande-Bretagne prévoit de commencer mardi une campagne de vaccination en utilisant le vaccin Pfizer-BioNTech, ce qui en fera le premier pays occidental à commencer des vaccinations de masse.

Le 11 novembre – deux jours après que Pfizer a annoncé pour la première fois les premiers résultats indiquant que son vaccin était efficace à plus de 90% – l’Union européenne a annoncé qu’elle avait finalisé un accord d’approvisionnement avec Pfizer et BioNTech pour 200 millions de doses, un accord dans lequel ils ont commencé à négocier. des mois plus tôt. Les livraisons pourraient commencer d’ici la fin de l’année, et le contrat comprend une option pour 100 millions de doses supplémentaires.

Lorsqu’on lui a demandé si l’administration Trump avait raté une chance cruciale au cours de l’été de prendre plus de doses pour les Américains, une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux a déclaré: «Nous sommes convaincus que nous aurons 100 millions de doses de vaccin Pfizer comme convenu. dans notre contrat, et au-delà, nous avons cinq autres vaccins candidats. »

Dans un communiqué, Pfizer a déclaré que «toute dose supplémentaire au-delà des 100 millions de dollars fait l’objet d’un accord séparé et mutuellement acceptable», et que «la société n’est pas en mesure de commenter les discussions confidentielles qui pourraient avoir lieu avec le gouvernement américain. «

La décision d’émettre le décret a été rapporté plus tôt par Fox News.