Les responsables de Trump démissionnent suite au siège du Capitole américain

Ces responsables quittent l’administration Trump après la prise d’assaut du Capitole mercredi.

À la suite de la prise d’assaut du Capitole américain par une foule pro-Trump mercredi, plusieurs hauts responsables de la Maison Blanche ont démissionné, d’autres auraient envisagé de démissionner ou non.

Les événements extraordinaires, qui ont fait un mort, ont conduit à rapports que certains hauts responsables de l’administration discutaient de l’utilisation du 25e amendement pour destituer le président Donald Trump du pouvoir ou se démissionner.

Jeudi matin, il est apparu que certains des hauts fonctionnaires qui, selon la rumeur, envisageaient de démissionner, comme le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien, purgeraient plutôt les deux dernières semaines du mandat de Trump. O’Brien aurait été persuadé par certains de ses collègues de rester à son poste.

Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude sur l’ampleur des démissions, la Maison Blanche a déjà vu plusieurs membres du personnel démissionner:

Matt Pottinger, conseiller adjoint à la sécurité nationale

Stéphanie Grisham, chef de cabinet de la première dame Melania Trump

Sarah Matthews, attaché de presse adjoint

Rickie Niceta, Secrétaire sociale de la Maison Blanche

Mick Mulvaney, envoyé spécial en Irlande du Nord et ancien chef de cabinet de la Maison Blanche

Ryan Tully, directeur principal des affaires européennes et russes au Conseil national de sécurité

«En tant que personne travaillant dans les couloirs du Congrès, j’ai été profondément perturbé par ce que j’ai vu aujourd’hui», a déclaré Matthews dans un communiqué. «Je vais démissionner de mon poste, avec effet immédiat. Notre nation a besoin d’un transfert de pouvoir pacifique. »

La secrétaire aux Transports, Elaine Chao, épouse du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, est une autre figure majeure de l’administration Trump rumeur d’envisager de démissionner, bien que jeudi matin, elle ne l’avait pas fait.

L’incitation du président à l’émeute a également suscité une réprimande de la part du Congrès, où la Chambre et le Sénat se sont réunis de nouveau pour affirmer la victoire du président élu Joe Biden sur Trump aux élections de 2020, et les démocrates ont commencé à discuter ouvertement de la destitution et du 25e amendement. Le sénateur Mitt Romney (R-UT) a déclaré au Sénat: « Ce qui s’est passé aujourd’hui était une insurrection incitée par le président des États-Unis. »

Tôt jeudi matin, deux mois après le jour du scrutin et le lendemain du sang versé au Capitole américain, Trump semblait s’engager à une transition ordonnée vers l’administration Biden.

« Même si je ne suis pas du tout d’accord avec le résultat des élections, et les faits me le confirment, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier », a déclaré le président dans un communiqué.