Les responsables de Sugar Grove approuvent l’accord de séparation avec l’administrateur du village de longue date – Shaw Local

Le village de Sugar Grove a approuvé un accord de séparation pour relever l’administrateur de longue date du village, Brent Eichelberger, de ses fonctions.

Le conseil d’administration a approuvé l’accord de cessation d’emploi et de libération avec Eichelberger lors de la réunion du 20 décembre. Il est l’administrateur du village de Sugar Grove depuis 21 ans.

La présidente du village de Sugar Grove, Jen Konen, a déclaré qu’elle ne pouvait pas entrer dans les détails concernant le départ d’Eichelberger.

“Bien que le conseil du village ne puisse pas discuter spécifiquement des détails des questions liées au personnel, il reconnaît que la vacance d’un poste administratif clé peut être difficile”, a-t-elle déclaré. « Cependant, l’administrateur (Eichelberger) a gracieusement accepté de continuer à servir le village en tant que ressource pendant cette période de transition. En fin de compte, le conseil du village s’engage à aller de l’avant d’une manière qui garantit que les meilleurs intérêts du village et de ses résidents sont servis et que toutes les obligations contractuelles de l’administrateur sont remplies.

Konen a reconnu que le village continuerait d’avancer.

“Les services ne changeront pas et nous nous tournerons vers l’avenir”, a-t-elle déclaré. «Je lui souhaite bonne chance et le village surmontera cela. Il a servi notre village pendant 20 ans et nous apprécions son service et le village de Sugar Grove ira de l’avant et cherchera de nouveaux dirigeants.

Eichelberger a été embauché en 2001, la même année que l’ancien président de Sugar Grove, Sean Michels, a été élu après avoir remplacé Mike Douglas qui a démissionné à la fin de 1999. Michels a été président du village pendant cinq mandats avant que Konen ne le batte en 2021.

Avant de remplacer John Morris à Sugar Grove, Eichelberger a été administrateur du village de South Elgin à partir de 1997. Il a commencé à South Elgin en tant que stagiaire en 1993.

Eichelberger n’a pas pu être joint pour commenter.