Les responsables de Sandwich resserrent les restrictions sur l’utilisation du tabac et de la vape par le personnel de la ville – Shaw Local

Les employés de la ville de Sandwich peuvent ajouter le vapotage et la trempette au tabac à la liste des produits à base de nicotine interdits pendant l’horloge.

Lundi soir, le conseil municipal a mis à jour sa politique sur le tabagisme du personnel de la ville pour inclure les appareils de vapotage et autres accessoires pour fumeurs pendant que les employés travaillent. La mise à jour de la politique définit également plus clairement où et quand les employés peuvent les utiliser.

Alors que l’ordonnance précédente interdisait uniquement de fumer, l’amendement précise que “l’utilisation de cigarettes, de cigares, de pipes, de tabac sans fumée et d’autres accessoires pour fumer (y compris les dispositifs de vapotage) est interdite”.

L’ordonnance modifiée interdit l’utilisation de ces substances dans les bâtiments de la ville, dans les véhicules de la ville ou sur la propriété de la ville, sauf dans les zones extérieures spécifiquement désignées. L’Illinois a adopté une interdiction de fumer à l’intérieur qui est entrée en vigueur en 2008 et interdit de fumer dans la plupart des lieux publics.

Le conseil a voté 5 contre 2 en faveur de l’amendement, l’échevin Rich Robinson et l’échevine Rebecca Johnson votant non. L’échevin Bill Littlebrant était absent.

Le sujet a été présenté pour la première fois lors d’un comité plénier du 15 août, lorsque le maire Todd Latham a déclaré aux membres du conseil qu’il avait été approché par un surintendant demandant des éclaircissements sur où et quand le personnel de la ville peut fumer.

L’échevine Rebecca Johnson a déclaré qu’elle avait commencé à fumer parce qu’elle ne pouvait pas faire de pause au travail, mais a déclaré qu’elle n’était pas favorable à ce qu’un employé de la ville se promène avec une cigarette à la bouche.

“Naturellement, je pense que cela ne devrait être que pendant les pauses”, a déclaré Johnson. « Je ne veux pas que les gens s’allument juste pour aller chercher un camion. Je pense que c’est un peu ridicule.

L’échevine Karsta Erickson a suggéré l’inclusion des dispositifs de vapotage dans l’ordonnance.

L’échevin Rich Robinson a déclaré qu’il pensait que la politique était assez claire et que si les employés fumaient à moins de 15 pieds d’une entrée, ils enfreignaient à la fois la politique de la ville et la loi de l’État.

Robinson n’était pas en faveur de l’amendement et a déclaré qu’il pensait qu’une rédaction pourrait résoudre le problème.

En vertu de l’ancienne ordonnance, les bâtiments publics de Sandwich étaient déjà considérés comme non-fumeurs et il était interdit de fumer dans les zones de travail générales, les zones accessibles aux visiteurs et dans les véhicules de la ville.

La procureure de la ville, Cassandra Gottschalk, a noté que, bien que cela ne soit pas inclus dans l’amendement, la loi de l’État n’autorise que de fumer à l’extérieur à au moins 15 pieds des portes d’entrée ou des chemins.

Latham a déclaré que l’application de la nouvelle ordonnance ne coûterait rien d’autre que l’ajout de récipients à cigarettes dans les zones désignées.